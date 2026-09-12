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পাকিস্তানে মারাঠি পরিবারের জন্য গণেশমূর্তি বানালেন মুসলিম শিল্পী! উৎসবের মরশুমে দুই ধর্মের মেলবন্ধনে মুগ্ধ নেটপাড়া

"কোন হিন্দু, আর কোনই বা মুসলিম?" সীমান্তের ওপারে অনন্য সম্প্রীতির বার্তা! পাকিস্তানের করাচিতে মারাঠি পরিবারের পরিচালিত গণেশ মন্দিরে উমার পুত্রের বিগ্রহে রঙ চড়াচ্ছেন এক মুসলিম শিল্পী। গণেশ চতুর্থীর আগে ভাইরাল ভিডিয়ো।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Sep 12, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 02:42 PM IST
পাকিস্তানে মারাঠি পরিবারের জন্য গণেশমূর্তি বানালেন মুসলিম শিল্পী! উৎসবের মরশুমে দুই ধর্মের মেলবন্ধনে মুগ্ধ নেটপাড়া

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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