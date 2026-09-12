/পাকিস্তানে মারাঠি পরিবারের জন্য গণেশমূর্তি বানালেন মুসলিম শিল্পী! উৎসবের মরশুমে দুই ধর্মের মেলবন্ধনে মুগ্ধ নেটপাড়া

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উৎসবের দিনগুলিতে ধর্ম বা সীমান্তের প্রাচীর যে ম্লান হয়ে যায়, তা ফের একবার প্রমাণ করল পাকিস্তানের করাচি থেকে আসা একটি ভিডিও। আসন্ন গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে সেখানে এক মারাঠি পরিবারের গণেশ মূর্তিতে তুলির শেষ টান দিতে দেখা গেল এক মুসলিম শিল্পীকে। বৈরী রাজনৈতিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠে সম্প্রীতির এই হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য বর্তমানে নেটপাড়ায় ব্যপকভাবে ভাইরাল।
ভিডিওটি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন করাচির বাসিন্দা অমর প্রকাশ। তিনি পাকিস্তানের এক মারাঠি পরিবারে বড় হয়েছেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় করাচিতে তাঁদের জীবনযাপনের বিভিন্ন মুহূর্ত তুলে ধরেন। তাঁর পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যায়, করাচির ‘গণেশ মঠ মন্দির’-এ গণেশ চতুর্থীর প্রস্তুতি তুঙ্গে। মন্দিরের ভেতরে ধবধবে সাদা রঙের গণপতি বাপ্পার বিগ্রহে পরম যত্নে রঙ করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছেন টুপি পরা এক মুসলিম কারিগর। রঙ ছিটানোর স্প্রে গান ও সূক্ষ্ম তুলির সাহায্যে সোনালী ও রূপালী রঙের ছোঁয়ায় তিনি অপূর্ব সুন্দর করে তুলছেন মূর্তিটি।
ভিডিওটির ওপর লেখা ছিল একটি বার্তা— “কোন হিন্দু, আর কোনই বা মুসলিম? এটিই বাপ্পার মহিমা এবং করাচির সৌন্দর্য।” ক্যাপশনে অমর প্রকাশ লিখেছেন, “করাচিতে মারাঠি পরিবার পরিচালিত গণেশ মঠ মন্দিরের ভেতরে গণপতি বাপ্পার মূর্তিতে রঙ করছেন একজন মুসলিম শিল্পী।”
ভিডিওটি সামনে আসতেই তা নেটিজেনদের মন জয় করে নিয়েছে। মন্তব্যের ঘরে অনেকেই ভালোবাসা ও ধন্যবাদের জোয়ার ভাসিয়েছেন। এক অনুগামী লিখেছেন, “মনুষ্যত্বই শেষ পর্যন্ত সবথেকে বড় ধর্ম।” অন্য এক ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, “অসাধারণ শিল্পকলা! প্রকৃত ভক্তি ও শিল্প যে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের গণ্ডিতে আটকে থাকে না, সেটাই প্রমাণিত হলো।” চলতি বছর ১৪ সেপ্টেম্বর পালিত হতে চলেছে শুভ গণেশ চতুর্থী। উৎসবের ঠিক মুখেই করাচির এই ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে দিল যে ধর্ম যার যার হলেও, শিল্পের ব্যাকরণ এবং উৎসবের আনন্দ সর্বজনীন।
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