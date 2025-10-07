English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Hiker death in China Mountain: ঘাতক সেলফি! 'মাউন্ট নামা'র চূড়ায় উঠে সেফটি রোপ খুলে মোবাইলে মন, ৬ হাজার ফুট থেকে পা পিছলে সোজা...হাড়হিম ভিডিয়ো...

Hiker Falls To Death On China Mountain: দলেরই অন্য এক সদস্যের ক্যামেরায় গোটা ঘটনাটি বন্দি হয়ে যায়। সেই ভিডিয়োই প্রকাশ্যে এসেছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 7, 2025, 01:50 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পর্বতচূড়ায় উঠে নিজস্বী (Selfie) তুলতে গিয়ে পা ফস্কে খাদে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক পর্বতারোহীর (A Hiker)। বরফে ঢাকা ৫ হাজার ৫৮৮ মিটার সুউচ্চ পর্বতের ঢাল থেকে গড়িয়ে পড়ে যান তিনি। চিনের সিচুয়ানের (Mount Nama in China's Sichuan) নামা নামের একটি পর্বতশৃঙ্গে ছবি তোলার সময় অসাবধানে পা ফস্কে পড়ে যান ৩১ বছরের তরুণ। সেই ঘটনারই একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে প্রকাশ্যে এসেছে। 

ছবি তোলার জন্য সেফটি দড়ি খুলে (untying his safety rope) ফেলায় পর্বত থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছেন বলেই খবর।

৩১ বছর বয়সী হং ছিলেন একটি হাইকিং দলের (Hiker Team) সদস্য, যারা ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮,৩৩ ফুট (5588 mtr) উচ্চতার এই পর্বত আরোহণ করছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, হং তার সেফটি দড়ি খুলে ফেলেছিলেন এবং বরফ-ঢাকা ঢালে পিছলে যাওয়ার সময় আইস-অ্যাক্স (Ice Axe) ব্যবহার করছিলেন না।

একটি ভিডিওতে দেখা যায়, চূড়ার কাছে বরফ-ঢাকা ঢালের পাশে হং তার সেফটি দড়ি ছাড়াই দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ভারসাম্য ঠিক করার চেষ্টা করার সময় হোঁচট খান বলে মনে হয়। পরের মুহূর্তেই তিনি পাহাড়ের গা বেয়ে দ্রুত নীচে নামতে থাকেন এবং প্রায় ৬৬ ফুট (200mtr) নীচে একটি কিনারা পেরিয়ে দৃষ্টির আড়াল হয়ে যান। অন্যান্য ট্রেকাররা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। 

চীনা মিডিয়া নিউজ অনুসারে, দড়ি খোলার পর দাঁড়ানোর চেষ্টা করার সময় তিনি তার )crampons)  (জুতোর সঙ্গে যুক্ত বরফে হাঁটার ধাতব কাঁটা) এর উপর হোঁচট খেয়েছিলেন। এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। 

হং-এর আত্মীয়রা জানিয়েছেন যে তিনি প্রথমবার হাইকিংয়ে এসেছিলেন।  অনুমান করা হচ্ছে যে তিনি, ৩২-৬৬ ফুট (100-200mtr) নীচে পড়ে গেছেন।

কাংডিং মিউনিসিপ্যাল এডুকেশন অ্যান্ড স্পোর্টস ব্যুরোর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে হং এবং তার দল তাঁদের আরোহণের পরিকল্পনা কাউকে জানাননি। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্রুত তাকে উদ্ধারে ছুটে আসে।

নামা পর্বত, যা নামা পিক নামেও পরিচিত, সিচুয়ান প্রদেশের পূর্ব তিব্বত মালভূমির একটি উঁচু পর্বত। এটি গংগা পর্বতশ্রেণীর একটি অংশ।

বেস ক্যাম্প পর্যন্ত হাইক প্রায় ১৫ কিমি, এবং সামিট অত্যন্ত খাঁড়া। পর্বতারোহীরা চূড়ায় আরোহণের আগে প্রায় ৪,৮০০ মিটার উচ্চতায় বেস ক্যাম্প থাকেন। তারা ক্র‍্যাম্পন, আইস-অ্যাক্স, দড়ি এবং হেলমেটের মতো সরঞ্জাম ব্যবহার করেন। চূড়াটি আশেপাশের পর্বত ও উপত্যকাগুলির বিস্তৃত দৃশ্য দেখা যায়। 

‘ভলক্যাহোলিক’ নামের এক্স হ্যান্ডল থেকে প্রকাশিত ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, বরফের ঢাল বেয়ে ২০০ মিটারেরও বেশি নীচে পড়ে যাচ্ছেন তরুণ পর্বতারোহী। এত দ্রুত সেই ঘটনাটি ঘটল যে, কেউ কোনও ভাবে সাহায্য করতেও পারলেন না। দলের বাকি সদস্যেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মর্মান্তিক এই ভিডিয়োটি প্রায় ৯ লক্ষ বার দেখা হয়েছে। ২ হাজারেরও বেশি নেটাগরিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, মৃতদেহ উদ্ধারের জন্য অভিযান শুরু করেছেন কর্তৃপক্ষ। নামা পর্বত বেশ দুর্গম। বেস ক্যাম্পে পৌঁছোনোর জন্যই ভ্রমণকারীদের দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। চূড়ায় আরোহণ করার জন্য প্রশিক্ষণ, শারীরিক শক্তি এবং বিশেষ সরঞ্জামের প্রয়োজন পড়ে।

