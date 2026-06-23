/একলাফে অবিশ্বাস্য ৪০০% বাড়ল ভিসার খরচ! ভারতীয়রা কি আর সাগর পেরোবে না? দেখে নিন ১ জুলাই থেকে কী বদল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৫০ বছর এই প্রথম! জাপান ২০২৬ সালের ১ জুলাই থেকে ভিসা আবেদন ফি ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি করবে। একলাফে ৪০০ শতাংশ! ভিসা ফি-র বৃদ্ধি প্রায় পাঁচ দশকে প্রথমবার বলে জানাচ্ছে জাপান। তাদের এই পদক্ষেপের ফলে জাপানে একক-প্রবেশ এবং একাধিক-প্রবেশ-- উভয় প্রকার ভিসার খরচই পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাবে। সন্দেহ নেই, যা জাপানে আগত পর্যটক, শিক্ষার্থী, চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন পেশাজীবীদের প্রাথমিক খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেবে।
জাপান সরকার বলছে, ১৯৭৮ সালে বর্তমান ভিসা ফি চালু করে। তার পর থেকে রয়েছে মুদ্রাস্ফীতি এবং বিনিময় হারের ওঠানামার প্রতিফলন। কিন্তু সেই হিসেবে ভিসা ফি-তে সংশোদন হয়নি। এবার তা পূরণ করার লক্ষ্যেই এই ফি সংশোধন করা হয়েছে। প্রায় ৫০ বছরে প্রথমবারের মতো ভিসা ফি সংশোধন জাপানে। জাপান সরকার ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক ঘোষণা অনুযায়ী, ১ জুলাই থেকে একক-প্রবেশ ভিসার ফি বেড়ে ১৫,০০০ ইয়েন এবং একাধিকবার-প্রবেশ ভিসার ফি বেড়ে ৩০,০০০ ইয়েন হবে। ভারতীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময়হার অনুযায়ী, সংশোধিত ফি মোটামুটিভাবে এই রকম হবে-- জাপানে একক-প্রবেশ ভিসার জন্য প্রায় ৮৫০০ টাকা খরচ পড়বে। এবং একাধিকবার প্রবেশের ভিসার জন্য প্রায় ১৭০০০ টাকা।
ভারতীয়দের উপর প্রভাব
জাপানের পর্যটন ও ব্যবসায়িক ভ্রমণ খাতের ক্ষেত্রে ভারত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ভারত সেখানে এ-বিষয়ে একটা বড় বাজার। ভারতীয় পর্যটকরা নিছক ঘুরতে, কর্পোরেট ভ্রমণে, সম্মেলনে হাজিরা দিতে, উচ্চশিক্ষার জন্য এবং কর্মসংস্থানের জন্য জাপান ভ্রমণ করেন। সংশোধিত ফি কাঠামোটি ১ জুলাইয়ের পর জাপানে প্রবেশের ছাড়পত্র-প্রত্যাশী বহু ভারতীয় আবেদনকারীকেই সরাসরি সংকটে ফেলবে। তবে, বাঁচার রাস্তা আছে। যাঁরা আগামী মাসগুলিতে ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন এবং অবিলম্বে আবেদন করার যোগ্য, তাঁরা নতুন ফি কার্যকর হওয়ার আগেই তাঁদের ভিসার আবেদনপত্র জমা করার কথা ভেবে দেখতে পারেন।
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আবেদনকারীদের কী করা উচিত
আবেদনপত্র দাখিল করার আগে, সম্ভাব্য ভ্রমণকারীদের উচিত:
ভিসার শর্তাবলি এবং যোগ্যতার মানদণ্ড যাচাই করুন
বর্তমান প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা দেখে নিন
আবেদনের তারিখ অনুযায়ী প্রযোজ্য ফি নিশ্চিত করুন।
ভারতে অবস্থিত জাপানি দূতাবাস বা কনস্যুলেট কর্তৃক জারি করা সাম্প্রতিক তথ্য ভালো করে দেখে নিন।
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