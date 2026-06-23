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একলাফে অবিশ্বাস্য ৪০০% বাড়ল ভিসার খরচ! ভারতীয়রা কি আর সাগর পেরোবে না? দেখে নিন ১ জুলাই থেকে কী বদল

Japan Visa Fees Hike: জাপান সরকার বলছে, ১৯৭৮ সালে বর্তমান ভিসা ফি চালু করে। তার পর থেকে রয়েছে মুদ্রাস্ফীতি এবং বিনিময় হারের ওঠানামার প্রতিফলন। কিন্তু সেই হিসেবে ভিসা ফি-তে সংশোদন হয়নি। এবার তা পূরণ করার লক্ষ্যেই এই ফি সংশোধন করা হয়েছে। প্রায় ৫০ বছরে প্রথমবারের মতো ভিসা ফি সংশোধন জাপানে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 23, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:58 PM IST
একলাফে অবিশ্বাস্য ৪০০% বাড়ল ভিসার খরচ! ভারতীয়রা কি আর সাগর পেরোবে না? দেখে নিন ১ জুলাই থেকে কী বদল

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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