Putin Visit India: ট্রাম্পের সঙ্গে শুল্কযুদ্ধের উত্তপ্ত আবহেই ভারতে আসছেন পুতিন! কবে? মোদীর সঙ্গে কী নিয়ে আলোচনা হবে, জানেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতে আসছেন পুতিন (Vladimir Putin)? অন্তত তেমনই ইঙ্গিত। জানা গিয়েছে, বন্ধুত্বের বার্তা নিয়ে ভারত-সফরে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আসলে গত কয়েক বছরে আরও নিবিড় হয়েছে দিল্লি-মস্কো (New Delhi-Moscow) সম্পর্ক। আমেরিকা-সহ (USA) পশ্চিমি দেশগুলির চোখরাঙানি উপেক্ষা করে রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল কেনার পরিমাণও বাড়িয়েছে ভারত। রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিন সম্ভবত আগস্টের শেষের দিকে ভারত সফরে আসবেন, কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক যুদ্ধের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর (Narendra Modi) সঙ্গে আলোচনা হবে।
কবে আসবেন পুতিন?
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সম্ভবত অগাস্টের শেষের দিকে ভারত সফর করবেন। জানা গিয়েছে, তাঁর এই সফরের মূল উদ্দেশ্য হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষিত শুল্ক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আলোচনা করা। দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে এই আলোচনায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। প্রসঙ্গত বর্তমানে মস্কো সফরে রয়েছেন দোভাল।
নয়াদিল্লি-মস্কো সম্পর্ক
গত কয়েক বছরে আরও নিবিড় হয়েছে নয়াদিল্লি ও মস্কোর সম্পর্ক। আমেরিকা-সহ পশ্চিমি দেশগুলির চোখরাঙানি উপেক্ষা করে রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল কেনার পরিমাণ বাড়িয়েছে ভারত। এই অজুহাতে ভারতীয় পণ্যে ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক চাপিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনই আবহে ভারতে আসছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। চলতি বছরের শেষের দিকে নয়াদিল্লি সফরে আসছেন তিনি। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালকে উদ্ধৃত করে এমনই জানিয়েছে রাশিয়ার সংবাদ সংস্থা ইন্টারফ্যাক্স।
অগাস্টের সফরের বদলে
এর আগে একবার জানা গিয়েছিল, অগাস্ট মাসের শেষে ভারত-সফরে আসছেন পুতিন। কিন্তু পরে তা সংশোধন করা হয়। এ মাসে রুশ প্রেসিডেন্টের ভারত সফরের সম্ভাবনা নেই। সফরসূচি এখনও চূড়ান্ত না হলেও চলতি বছরের শেষের দিকে তাঁর ভারতে আসার সম্ভাবনা আছে বলেই মনে করা হচ্ছে। তাঁর সফরকালে দুদেশের মধ্যে একাধিক বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর হতে পারে। পুতিনের আগামী সফর ঘিরে নয়াদিল্লি খুবই আগ্রহী বলে রাশিয়ার জাতীয় নিরাপত্তা সচিব সেরগেই শোইগুকে জানিয়েছেন দোভাল।
