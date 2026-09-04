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১ লাখ কর্মী ছাঁটাই বিখ্যাত কোম্পানির! অবিলম্বে বন্ধ হচ্ছে ৪ শহরের কারখানা, আচমকাই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল

জার্মান গাড়ি নির্মাতা ফোকসওয়াগেন জানিয়ে দিল যে, ম্যানেজমেন্ট ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলি এই দশকের শেষে আরও ৫০ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের বিষয়ে একমত হয়েছে! ফলে মোট ছাঁটাই হওয়া কর্মীর সংখ্যা দাঁড়াবে ১ লাখে।

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 04, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:27 PM IST
১ লাখ কর্মী ছাঁটাই বিখ্যাত কোম্পানির! অবিলম্বে বন্ধ হচ্ছে ৪ শহরের কারখানা, আচমকাই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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