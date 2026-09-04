/১ লাখ কর্মী ছাঁটাই বিখ্যাত কোম্পানির! অবিলম্বে বন্ধ হচ্ছে ৪ শহরের কারখানা, আচমকাই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ববিখ্য়াত জার্মান কার জায়ান্ট ফোকসওয়াগেনের বিরাট পদক্ষেপ! বৃহস্পতিবার কোম্পানি জানিয়েছে যে, চলতি দশকের শেষের মধ্যে মোট ১ লাখ কর্মী ছাঁটাইয়ের বিষয়ে ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলির মধ্যে সমঝোতা হয়েছে। বিশ্ব গাড়ি শিল্পে এটিই হতে যাচ্ছে সর্ববৃহৎ পুনর্গঠন প্রক্রিয়া। কোম্পানিটি জানিয়েছে, আগে সম্মত হওয়া ৫০ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের পাশাপাশি আরও ৫০ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে। ১০টি ব্র্যান্ডের সমন্বয়ে গঠিত এই গ্রুপ, যার মধ্যে নিজস্ব ব্র্যান্ড ফোকসওয়াগেনে ছাড়াও অডি ও পর্শের মতো বিশ্ববন্দিত ব্র্যান্ডও রয়েছে। ফোকসওয়াগেন জানিয়েছে অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই কর্মী সংখ্যা বিন্যাস এখন অপরিহার্য। আমেরিকার শুল্ক আরোপ, বৈদ্যুতিক গাড়ির চাহিদায় ওঠানামা এবং সর্বোপরি চিনের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে ইউরোপের বৃহত্তম গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান তীব্র সংকটের মুখে। মোট ১ লাখ কর্মী ছাঁটাইয়ের পদক্ষেপটি বিশ্ব গাড়ি শিল্পের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পুনর্গঠন প্রক্রিয়া হতে যাচ্ছে, যা ফোকসওয়াগেনের বিশ্বব্যাপী মোট কর্মীর প্রায় ১৫ শতাংশের সমান! ২০০৯ সালে দেউলিয়া ঘোষণার পর জেনারেল মোটরস যে ৫০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছিল, এই সংখ্যা তা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ফোকসওয়াগেন আরও জানিয়েছে যে, ম্যানেজমেন্ট এবং ইউনিয়নগুলি একমত হয়েছে যে জার্মানির হ্যানোভার, এমডেন, জুইকাউ ও নেকারসালম—এই চার কারখানার দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা আর সম্ভব নয়। তবে কারখানাগুলির বিকল্প ব্যবহারের বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে গেলে ফোকসওয়াগেনের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নিজের দেশেই পূর্ণাঙ্গ কোনও কারখানা বন্ধের ঘটনা ঘটাবে।
২০১২ সাল থেকে জুইকাউ কারখানায় কর্মরত মার্টিন লেম্যান সংবাদসংস্থা এএফপি-কে বলেন, 'যদি সত্যিই এই কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, তবে মানচিত্রে একটি বড় কালো দাগ পড়ে যাবে (অর্থাৎ অঞ্চলটি বড় ক্ষতির মুখে পড়বে)। এই কারখানা এবং এর বাইরের কর্মসংস্থান ও সরবরাহকারীরাই পুরো অঞ্চলের অর্থনীতির চালিকাশক্তি।' শ্রমিক ও শেয়ারহোল্ডার, উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ফোকসওয়াগেনের সুপারভাইজরি বোর্ড কর্তৃক পরিকল্পনাগুলির অনুমোদন দুই পক্ষের মধ্যের স্পর্শকাতর আলোচনার ক্ষেত্রে অগ্রগতির ইঙ্গিত দেয়। ফোকসওয়াগেনের সিইও অলিভার ব্লুম বলেন, 'সুপারভাইজরি বোর্ড আজ নির্বাহী বোর্ডের উপস্থাপিত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেছে। এটি ফোকসওয়াগেনের গ্রুপের ভবিষ্যতের জন্য এক জোরাল বার্তা।' এই পরিকল্পনাগুলিতে চূড়ান্ত সায় দেওয়ার আগে শ্রমিক ইউনিয়ন ও ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রকাশ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। অভ্যন্তরীণ ভাবে জানানোর আগেই গণমাধ্যমে সম্ভাব্য ১ লাখ কর্মী ছাঁটাইয়ের খবর ছড়িয়ে পড়ায় ইউনিয়নগুলি অভিযোগ করেছিল যে, কর্তৃপক্ষ কর্মীদের কাছে বিষয়টি নিয়ে স্বচ্ছতা রাখেনি। ব্যবসায়িক সাপ্তাহিক উইর্টশাফটসওচেতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ম্যানেজমেন্ট সুপারভাইজরি বোর্ডকে পাশ কাটিয়ে কাজ করার রাস্তা খুঁজছে। এই খবর শক্তিশালী ইউনিয়ন আইজি মেটালকে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে এবং তারা এই ধারণাকে 'অর্থহীন, আবর্জনা ও বাজে কথা' বলে অভিহিত করেছে।
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