Man Finds ‘Dinosaur Condom’: কন্ডোম ব্যবহার করত ডাইনোসরেরা? পাথর ভাঙতেই মিলল বিশাল জীবাশ্ম, দেখুন ভিডিয়ো...

Man Finds ‘Dinosaur Condom’: কন্ডোম ব্যবহার করত ডাইনোসরেরা? পাথর ভাঙতেই মিলল বিশাল জীবাশ্ম, দেখুন ভিডিয়ো...
'Dinosaur Condom' viral video news: পাথরটিকে ভাঙতেই চোখ ছাবনাবড়া হওয়ার জোগাড়! পাথরের খাঁজে লম্বালম্বি ভাবে রয়েছে... আকারে বেশ বড়...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কন্ডোম ব্যবহার করত ডাইনোসরেরা? পাথরের খাঁজে মিলল 'ডাইনোসরের কন্ডোমে'র জীবাশ্ম!এমনই ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে ব্যাপক হইচই।
ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে যে, নদীর তীরবর্তী এক পাহাড়ি অঞ্চলে জীবাশ্মের খোঁজে পাথর ভাঙছেন এক যুবক। একটি মসৃণ পাথরে তাঁর চোখ আটকায়। তিনি ছেনি দিয়ে ওই পাথরটিকে ভাঙেন। পাথরটিকে ভাঙতেই চোখ ছাবনাবড়া হওয়ার জোগাড়! পাথরের খাঁজে লম্বালম্বি ভাবে রয়েছে একটি রবারের তৈরির বস্তুর জীবাশ্ম!
যা দেখতে অনেকটাই আধুনিককালের কন্ডোমের মতো। যদিও সেটি আকারে বেশ বড়। আর তাই তাকে নেটিজেনরা বলছেন, 'ডাইনোসরের কন্ডোম'! 'ডাইনোসরের কন্ডোমে'র জীবাশ্ম! ভিডিয়োটি ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। যদিও অনেকে আবার এই ভিডিয়োর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অনেকে দাবি করেছেন, এটি এআই দিয়েও তৈরি হতে পারে!
তর্ক চলছে... পাশাপাশি মজাও লুটছে মানুষ। কেউ বলছেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগে ডাইনোসরেরাও নিরাপত্তার কথা, সুরক্ষার কথা ভাবত! আবার কারও প্রশ্ন, "আচ্ছা এটা কি সত্যিই ডাইনোসরের কন্ডোম ছিল?" দেখুন, ভাইরাল সেই ভিডিয়ো-
