English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Sinkhole swallows cars Viral video: WATCH | আচমকা রাস্তায় বিশাল গভীর গর্ত... 'গিলে খেল' একের পর এক গাড়ি! ভয়ংকর ভিডিয়ো ভাইরাল...

Massive sinkhole swallows cars: হাসপাতালের সামনে আচমকাই তৈরি হয় ৫০ মিটার গভীর একটি বিশাল গর্ত। এই ঘটনার ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 25, 2025, 07:06 PM IST
Sinkhole swallows cars Viral video: WATCH | আচমকা রাস্তায় বিশাল গভীর গর্ত... 'গিলে খেল' একের পর এক গাড়ি! ভয়ংকর ভিডিয়ো ভাইরাল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আচমকা ধসে গেল রাস্তা! তৈরি হল বিশাল গর্ত! বলা ভালো, গহ্বর! গিলে খেল রাস্তার উপর চলমান সমস্ত গাড়ি, সঙ্গে বিদ্যুতেও খুঁটিও। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের সামসেন রোড এলাকায়। ব্যাংকক হাসপাতালের সামনে। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল রাস্তায় তৈরি গর্তের গাড়ি, বিদ্যুতের খুঁটি গিলে ফেলার সেই ভিডিয়ো।

Add Zee News as a Preferred Source

বুধবার ব্যাংকক হাসপাতালের সামনে সামসেন রোড এলাকায় আচমকাই তৈরি হয় ৫০ মিটার গভীর একটি বিশাল গর্ত। যা কার্যত গিলে খেয়ে নেয় গাড়ি, বিদ্যুতের খুঁটি সব। সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ এলাকাটি সিল করে দেয়। জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলের কাছেই একটি রেলওয়ে স্টেশন তৈরি হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে এই ঘটনাটি তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

সকালর দিকে এই ঘটনাটি ঘটেএই ঘটনার ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ। হাসপাতালের সামনে রাস্তায় বিশাল গর্ত। রাস্তা ধসে গর্ত তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের পাইপগুলিও ফেটে গিয়েছে। সেখান থেকে তীব্র বেগে জল বেরিয়ে আসছে। দেখুন সেই ভিডিয়ো-

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

নিরাপত্তার স্বার্থে হাসপাতাল থেকে রোগীদের এবং আশেপাশের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ব্যাংককের গভর্নর চ্যাডচার্ট সিত্তিপুন্ট নিশ্চিত করেছেন যে, সিংকহোলের ফলে কোনও আহত বা হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে তিনটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আরও পড়ুন, Girl suffering from headache: বাদ যায় তরুণীর খুলির একাংশ! সুস্থ শরীরে হঠাৎ মাথাব্যথায় ধরা পড়ে ভয়ংকর... এমনকি কানেও পর্যন্ত...

আরও পড়ুন, Mother death: মা বেঁচে নেই, বোঝেইনি! মৃতদেহের পাশে বসে কেক-বিস্কুট-চিপস-জেলি খেয়েই কদিন কাটাল ২ বছরের ছেলে...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
SinkholeBangkok hospitalviral video
পরবর্তী
খবর

Durga Puja 2025: ইংল্যান্ডের মিল্টন কিনস রাঙাল শান্তিনিকেতনের আলপনা...
.

পরবর্তী খবর

Durga Puja 2025: ম্যাঞ্চেস্টারের পুজোয় ২০০০ মানুষের ভিড়! বিলেতেই কলকাতা...