Novel Award 2025: মরুভূমির বাতাস থেকেই তৈরি হবে জল! আশ্চর্য আবিষ্কারে রসায়নে নোবেল তিন বিজ্ঞানীর...

Novel Award 2025: মরুভূমির বাতাস থেকেই তৈরি হবে জল! আশ্চর্য আবিষ্কারে রসায়নে নোবেল তিন বিজ্ঞানীর...
Novel Award In Chemistry: মরুভূমির বাতাস থেকে পানি সংগ্রহের পদ্ধতি আবিষ্কার করে রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পেলেন তিন অধ্যাপক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ বছর রসায়ন বিদ্যায় নোবেল বিজয়ী তিন রাসায়নবিদ সুসুমু কিটাগাবা,রিচার্ড রবসন এবং ওমার-ম ইগী। দ্যা রয়াল সইডিস অ্য়াকাডেনী অ্যফ সাইনস নামক এক সংস্থ্যা নোবেল পুরোস্কারের জন্য মনোনীত করেন এই ৩ তিন রাসায়নবিদকে। তাদের তিন জনের এই যৌথ গবেশনা ছিল ধাতুর জৈব কাঠামোর উন্নয়ন।
সুধু নোবেল পুরস্কার নয়,পুরস্কারের পাশাপাশি ১১ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রাউনস পেয়েছেন তাঁরা।যা ভারতীয় মুদ্রায় মূল্য় দাড়ায় ১০ কোটি টাকা।
ড.সুসুমু কিটাগাবা জন্ম ১৯৫১ সালে জাপানের কিয়োটো শহরে। জাপানের কোটো বিস্ববিদ্যালয়ে থেকে হাইড্রোকার্বন রাসায়নবিদ্যায় তাঁর পি-এইচ-ডি। এরপর ২০০৮ সালে তিনি প্রথম হামবোল্ট গবেষণা পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। বর্তমানে তিনি কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্য়াপক।
ড.রিচার্ড রবসন, তাঁর জন্ম তারপর রাসায়নবিদ্যায় নিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশনা। বর্তমানে তিনি মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।
ড. ওমার-ম ইগী, আম্মানে তাঁর জন্ম এবং ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি। বর্তমানে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।
ধাতুর জৈব কাঠামোর এই নির্মাণ মরুভূমির বাতাস, কার্বন ডাই অক্সাইড ধারণ করে, বিষাক্ত গ্যাস সঞ্চয় করে বা রাসায়নিক বিক্রিয়াকে অনুঘটক থেকে জল সংগ্রহ করতে সাহাজ্যে করবে।
