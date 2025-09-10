English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nepal Schoolboy Speech Viral Video: জেন জি়-দের চাপে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি এবং রাষ্ট্রপতি রাম চন্দ্র পৌডেলকেও পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এই উত্তাল সময়ে একটি পুরনো ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যেখানে এক স্কুলছাত্র যুবসমাজকে অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেগে ওঠার আহ্বান জানাচ্ছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 10, 2025, 11:52 AM IST
Nepal Gen Z Protest: 'আমরাই আগুন, জেন Z-ই চালাবে দেশ'! স্কুলপড়ুয়ার পুরনো রক্তগরম ভিডিয়ো ভাইরাল অগ্নিগর্ভ নেপালে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সংসদে আগুন, মন্ত্রীরা প্রাণ বাঁচাতে দৌড়াচ্ছেন, রাস্তায় নেমেছে জনতা- গত দুই দিন ধরে নেপালে এমনই উত্তাল দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। এই রাজনৈতিক অস্থিরতার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন জেনারেশন জি় (Gen Z) এর তরুণ বিক্ষোভকারীরা। বর্তমানে কার্যত অচল নেপাল।

এই আবহেই নেপালের এক স্কুল পড়ুয়ার ভিডিয়ো ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়ে পড়েছে।  ভাইরাল ভিডিয়োটি হলি বেল ইংলিশ সেকেন্ডারি স্কুলের হেড বয় অবিস্কর রাউতের। সেখানে দেখা গিয়েছে, অবিস্কর একটি নতুন নেপাল গড়ার স্বপ্নের কথা বলছেন।

তিনি বলছেন, 'আজ আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, একটি নতুন নেপাল গড়ার স্বপ্ন নিয়ে। আমার ভিতরে জ্বলছে আশা ও আবেগের আগুন। কিন্তু আমার মন ভারাক্রান্ত, কারণ এই স্বপ্নটা যেন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ওঠো, জেগে ওঠো, তোমরা যারা এই ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যের নির্মাতা।'

অবিস্করের গলায় শোনা যায়, তীব্র প্রতিবাদের সুর। তিনি আরও বলেন, 'আমি আজ তোমাদের সামনে দাঁড়িয়েছি, তোমাদের চেতনার মধ্যে আলো জ্বালাতে, সেই অন্ধকার মেঘকে ছিন্ন করতে যা তোমাদের ওপর ভর করে আছে। নেপাল, আমাদের মা- এই দেশ আমাদের জন্ম দিয়েছে, লালন-পালন করেছে। কিন্তু বিনিময়ে কি চেয়েছে? শুধু আমাদের সততা, পরিশ্রম, আর অবদান। অথচ আমরা কী করছি? আমরা বেকারত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা, সম্ভাবনার বিশাল দরজা খোলা থাকলেও বন্দি। আমরা রাজনীতির স্বার্থপর খেলায় বন্দি। দুর্নীতি এমন এক জালের মতো ছড়িয়ে পড়েছে যা আমাদের ভবিষ্যতের আলো নিভিয়ে দিচ্ছে।'

অবিস্কর তরুণদের জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'তোমরা যদি কণ্ঠ না তোলো, তাহলে কে তুলবে? তোমরা যদি দেশ না গড়ো, তাহলে কে গড়বে? আমরা সেই আগুন, যে অন্ধকারকে পুড়িয়ে ফেলবে। আমরা সেই ঝড়, যে অন্যায়কে উড়িয়ে দিয়ে দেশে সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে।'

শেষে তিনি তার সহপাঠীদের সামনে একটি প্রশ্ন রাখেন- 'আমরা কি এই দেশের ভাগ্য বদলাব, নাকি এটাকে দাসত্বেই ডুবে থাকতে দেব?' সবার শেষে অবিস্কর বলেন, 'নেপাল আমাদের, এর ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে। জয় যুগ! জয় নেপাল!'

