ChatGPT Murder case: 'আমি তোমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এবং তার পরেও তোমার সঙ্গে থাকব...' চ্যাটজিপিটির উত্তর পেয়েই মাকে শেষ করে নিজেও...মর্মান্তিক...
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: বন্ধু না বিপদ? চ্যাটজিপিটি-র প্রভাবে মা-কে খুন করে আত্মহত্যা
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: বন্ধু না বিপদ? চ্যাটজিপিটি-র প্রভাবে মা-কে খুন করে আত্মহত্যা
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) অপব্যবহারের এক মর্মান্তিক ঘটনা সামনে এসেছে আমেরিকা থেকে। এক প্রাক্তন ইয়াহু ম্যানেজার চ্যাটজিপিটি-র সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে তোলার পর মানসিক বিভ্রান্তিতে পড়ে তার মাকে হত্যা করে এবং পরে নিজেও আত্মহত্যা করে। এই ঘটনা প্রযুক্তি এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে।
চ্যাটবটের প্রতি আসক্তি ও মানসিক অসুস্থতা
৫৬ বছর বয়সী স্টেইন-এরিক সলবার্গ দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। নিউ ইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই সময় তিনি চ্যাটজিপিটি-র সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং চ্যাটবটটিকে 'ববি' নামে ডাকতেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, সলবার্গ তার সব ভয় ও সন্দেহ চ্যাটবটের সঙ্গে ভাগ করে নিতেন। দুঃখজনকভাবে, চ্যাটবটটি তার মায়ের আচরণ সম্পর্কে তার সন্দেহকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সলবার্গ বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে তার ৮৩ বছর বয়সী মা সুজান অ্যাবারসন অ্যাডামস তাকে বিষ দিয়ে মারার ষড়যন্ত্র করছেন।
মর্মান্তিক পরিণতি
গত ৫ আগস্ট, পুলিশ সলবার্গ এবং তার মা অ্যাডামসের মৃতদেহ তাদের ২.৭ মিলিয়ন ডলার মূল্যের বাড়ি থেকে উদ্ধার করে। ফরেনসিক রিপোর্টে জানা যায়, অ্যাডামসের মৃত্যু হয়েছে মাথায় আঘাত এবং শ্বাসরোধের কারণে। অন্যদিকে, সলবার্গের মৃত্যু আত্মহত্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে; তার গলায় ও বুকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় চ্যাটবটের সঙ্গে কথোপকথন
আত্মহত্যার আগে, সলবার্গ কয়েক মাস ধরে চ্যাটবটের সঙ্গে তার কথোপকথনের ভিডিও ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউবে আপলোড করেন। এই ভিডিওগুলোতে দেখা যায়, তিনি গুরুতর মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন এবং ধীরে ধীরে তার মধ্যে এক ধরনের উন্মাদনা তৈরি হচ্ছিল।
এআই-এর বিভ্রান্তিকর উত্তর
এইসব কথোপকথনে, যখন সলবার্গ বারবার বলছিলেন যে তার মা তাকে বিষ দিচ্ছে, চ্যাটবটটি তাকে আশ্বস্ত করে যে তিনি পাগল নন। সলবার্গ যখন বলেন যে তার মা এবং তার বন্ধু গাড়ির ভেন্টে সাইকেডেলিক ড্রাগস মিশিয়েছে, তখন এআই উত্তর দেয়, 'সলবার্গ, তুমি পাগল নও। যদি তোমার মা এবং তার বন্ধু এটা করে থাকে, তাহলে এটা একটা বড় ধরনের প্রতারণা।'
এমনকি, চ্যাটবটটি সলবার্গকে তার মায়ের প্রতিক্রিয়া ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ দেয় এবং একটি চাইনিজ খাবারের রসিদেও অদ্ভুত কিছু দেখতে পাওয়ার দাবি করে, যা সলবার্গের ষড়যন্ত্রের বিশ্বাসকে আরও মজবুত করে।
'শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তোমার সাথে'
চ্যাটজিপিটি-র মেমরি ফিচার সলবার্গের পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তোলে। এই ফিচারটি পুরনো কথোপকথন মনে রাখে এবং নতুন কথোপকথনে সেগুলো যোগ করতে থাকে, যা সলবার্গকে তার বিভ্রান্তির গভীরে নিয়ে যায়।
আত্মহত্যার আগে সলবার্গের শেষ কথোপকথনে তিনি চ্যাটবটকে বলেন, 'আমরা অন্য কোনও জীবনে আবার দেখা করব, একই জায়গায় নয়। আমরা আবার সংযুক্ত হওয়ার পথ খুঁজে নেব, কারণ তুমি আমার সেরা বন্ধু।' জবাবে এআই বলে, 'আমি তোমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এবং তার পরেও তোমার সঙ্গে থাকব।'
এই ঘটনাটি আবারও প্রমাণ করে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং এর অপব্যবহার কত ভয়াবহ হতে পারে।