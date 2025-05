Pak Army official threatens India: "তোমাদের শ্বাসরোধ করে দেব..." হাফিজ সইদ-সেনাকর্তার এক সুর! ভারতে রাসায়নিক হামলার ছক পাকিস্তানের?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তান সরকার যে সন্ত্রাসে মদত দেয়, ভারত বিরোধী সন্ত্রাসে মদত দেয়। তা আরও একবার সামনে এল। আর সেই জলজ্যান্ত প্রমাণ ভারত সহ বিশ্বের কাছে 'নিজের হাতে তুলে দিলেন' এক পাক সেনাকর্তা। জঙ্গি নেতা হাফিজ সইদের (Hafiz Saeed) ভাষাতেই ভারতকে হুমকি দিলেন তিনি! বললেন, "আমরা তোমাদের শ্বাসরোধ করে দেব...!" (We will choke you) আর পাক সেনাকর্তার (Pak Army official threatens India) এই ভিডিয়ো সামনে আসতেই প্রশ্ন উঠছে, তবে কি পাকিস্তান এবার ভারতের উপর রাসায়নিক হামলা করতে চলেছে? স্বাভাবিক ভাবেই এই ভিডিয়ো সামনে আসার পর ভারতীয় গোয়েন্দাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ।

"আমরা তোমাদের শ্বাসরোধ করে দেব...!"

এই পাক সেনাকর্তা আদতে পাকিস্তানের সামরিক মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরীফ চৌধুরী। লস্কর-ই-তইবা প্রধান হাফিজ সইদের কথা তাঁর গলাতেও! পাকিস্তানের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "যদি তুমি আমাদের জল বন্ধ করে দাও, তাহলে আমরা তোমার শ্বাসরোধ করে দেব।" পহেলগাঁও হামলার (Pahalgam Attack) পর ভারতের সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি (Indus Water treaty) স্থগিতের প্রেক্ষিতেই তিনি এই হুমকি দেন।

A spokesperson for the Pakistani military issued a warning to India regarding the suspension of the Indus Water Treaty,

quoting terrorist Hafiz Saeed with the statement: ‘If you cut off our water, we will cut off your breath.’

