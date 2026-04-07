Weekly Off Increasing: বিগ বিগ চেঞ্জ! বিদ্যুৎ বাঁচাতে এবার থেকে সাপ্তাহিক ছুটি বাড়ল সরকারি অফিসে; মোট ক'ঘণ্টা কাজ করতে হবে?
Weekly Off Increasing in Nepal: কার্যকর করা হচ্ছে নতুন নিয়ম। বাড়ানো হয়েছে সরকারি ছুটি। কেন? ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের জেরে দেশে দেশে সংঘাতের আবহ। আর নানা সংকট। সেই ঘোর সংকটের দিনেই দেশে দেশে আসছে নানা পরিবর্তন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান যুদ্ধের (Iran War) প্রভাব পড়ছে সর্বত্র। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেখা দিয়েছে জ্বালানি সংকট (Energy Crisis) দেখা গিয়েছে। এর জেরে এসেছে নানা বদল। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, মায়ানমার, নিউজিল্যান্ডের মতো দেশে জ্বালানিসংকটে নানা বদল এসেছে। কোথাও ওয়ার্ক ফ্রম হোম চালু হয়েছে, কোথাও স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে। এবার এরকমই এক সিদ্ধান্ত নিল নেপাল (The government of Nepal)। নেপালের বলেন্দ্র সরকার জানিয়েছে, এখন থেকে নেপালের সরকারি দফতরে ছুটি থাকবে সপ্তাহে দুদিন-- শনিবার ও রবিবার। আগে এখানে শুধু শনিবার ছুটি থাকত। এখন সেখানে ছুটি আরও একদিন বাড়ানো হয়েছে। নতুন নিয়মে এবার থেকে সব সরকারি দফতর রবিবারও বন্ধ থাকবে।
নেপালে
কাজের সময়সীমা বাড়ল
তবে, কাজের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। কাজের সময় এক ঘণ্টা বাড়ানো হয়েছে। আগে সকাল ১০টা থেকে অফিস শুরু হত। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, সকাল ৯টা থেকে অফিস শুরু হবে। ছুটির সময় একই রাখা হয়েছে। নতুন নিয়ম সরকারি মুখপাত্র জানান, পেট্রলিয়াম সরবরাহে সংকট তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও
নতুন এই ব্যবস্থা সোমবার থেকে কার্যকর হয়েছে। মুখপাত্র আরও জানান, সরকারি দফতরের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও শনি ও রবিবার দু'দিনই ছুটি থাকবে। তবে, মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ঘণ্টা সময় বাড়ছে না।
যুদ্ধসংকটে
বহু দেশেই নানা বদল এসেছে। সকলেই গ্যাস নিয়ে জ্বালানি নিয়ে নানা নীতি গ্রহণ করেছে। নানা ভাবে দেশের জ্বালানি বাঁচাবার চেষ্টা শুরু করেছে। ইরানযুদ্ধ এখনও পুরোদমে চলছে। এই অবসরে আরও বড় বিপদে পড়ার আগেই সকলে নিজেদের মতো শক্তি বাঁচাচ্ছে। নেপাল তেমনই এক সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)