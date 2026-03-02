Oil Price Hike: পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতে আঁচে ফুটছে তেলের বাজার, একধাক্কায় ১৩% লাফ... রেকর্ড পতন শেয়ার বাজারেও...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Iran-Israel Conflict: আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের ব্যারেল প্রতি দাম হল ৮২ ডলার। এর আগে শনিবার আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ছিল ব্যারেল পিছু ৭০ ডলার। পশ্চিম এশিয়ায় সংঘর্ষের আঁচে তেলের দাম লাফিয়ে বাড়ল ১৩ শতাংশর বেশি। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 2, 2026, 10:48 AM IST
অয়ন ঘোষাল: পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের দামামা। ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের আঁচ পড়ল আন্তর্জাতিক বাজার। বিশ্বজুড়ে সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় হু-হু করে বাড়ছে তেলের দাম। এর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে ভারতের শেয়ার বাজারেও।

আন্তর্জাতিক খোলা বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম এক লাফে ১৩ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। মাত্র দু’দিন আগেই শনিবার ব্যারেল প্রতি তেলের দাম ছিল ৭০ ডলার। সোমবার বাজার খুলতেই তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২ ডলারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সংঘর্ষ দীর্ঘস্থায়ী হলে তেলের দাম ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে, যা ভারত-সহ আমদানিনির্ভর দেশগুলোর জন্য চরম উদ্বেগের বিষয়।

এদিকে, উত্তপ্ত পশ্চিম এশিয়া, সরাসরি প্রভাব পড়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারেও। বাজার খোলার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ১০৫০ পয়েন্টের বেশি পড়ল সেনসেক্স। ৩৪০ পয়েন্টের বেশি নামল নিফটিও। বাজার খুলতেই বড়সড় পতন টোকিও এবং সিঙ্গাপুর স্টক এক্সচেঞ্জে।

ছড়িয়ে পড়া যুদ্ধ ও বর্তমান পরিস্থিতি:
মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে এখন পুরোদমে যুদ্ধ চলছে। ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেই নিহত হয়েছেন। ইরান সরকার এর প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নিয়েছে এবং খামেনেইর মৃত্যুতে দেশে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। খামেনেইর মৃত্যুর পর ইরানের সংবিধান অনুযায়ী একটি অন্তর্বর্তীকালীন নেতৃত্ব কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, বিচার বিভাগের প্রধান এবং আয়াতুল্লাহ আলী রেজা আরাফি এই কাউন্সিলে রয়েছেন।

ইরান পালটা ব্যবস্থা হিসেবে ইসরায়েল ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে মিসাইল হামলা চালিয়েছে। এতে ৩ জন মার্কিন সেনা সদস্য এবং ইসরায়েলে অন্তত ১১ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে জেরুজালেমের একটি সিনাগগে (ধর্মীয় উপাসনালয়) হামলায় ৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। অন্যদিকে, লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ ইসরায়েলে হামলার দায় স্বীকার করেছে, যার জবাবে ইসরায়েল লেবাননে হিজবুল্লাহর অবস্থানে বিমান হামলা চালাচ্ছে।

ইরানি কর্তৃপক্ষের মতে, শুরু থেকে এখন পর্যন্ত দেশটিতে ২০০-র বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। ইউরোপীয় শক্তিগুলো মার্কিন বাহিনীকে সমর্থন জানালেও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো এই রক্তক্ষয়ী সংঘাত আরও ছড়িয়ে পড়া নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে, লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

