English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Ayatollah Ali Khamenei Death: হামলার সময় নিজের সুরক্ষিত কমপ্লেক্স কী করছিলেন খামেইনি, কীভাবে দুঃসাহসিক অপারেশন ইজরায়েলের?

Ayatollah Ali Khamenei Death: হামলার সময় নিজের সুরক্ষিত কমপ্লেক্স কী করছিলেন খামেইনি, কীভাবে দুঃসাহসিক অপারেশন ইজরায়েলের?

Ayatollah Ali Khamenei Death: ইরানের দাবি, নিজের কার্যালয়ে খামেনির মৃত্যু প্রমাণ করে যে তাঁর আত্মগোপনে থাকার খবরগুলো ছিল একেবারে ভুয়ো

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 1, 2026, 09:22 PM IST
Ayatollah Ali Khamenei Death: হামলার সময় নিজের সুরক্ষিত কমপ্লেক্স কী করছিলেন খামেইনি, কীভাবে দুঃসাহসিক অপারেশন ইজরায়েলের?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এত লুকোচুরি। এত হুমকি কোনও কাজেই এল না। নিজের সুরক্ষিত কম্পাউন্ডেই নিহত হলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেইনি। শনিবার সকালে দিনের আলোয় খামেইনির কম্পাউন্ডে ঢুকে বোমা ফেলে গেলে ইজরায়েলি বাহিনী। আর তাদের নিখুঁত খবর দিয়েছিল সিআইএ-র গোয়েন্দারা।

Add Zee News as a Preferred Source

কীভাবে খামেইনিকে পেয়ে গেল  ইজরায়েল ও মার্কিন বাহিনী? সংবাদসংস্থা রয়টার্সের দাবি, শনিবার ভোরে ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার সময় খানেইনি  শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন। সেই সময়েই হামলা হয়। ইজরায়েলের দাবি, হামলায় খামেইনি ছাড়াও তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহযোগী নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন, প্রাক্তন ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল সচিব আলী শামখানি ও ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কোরের কমান্ডার মোহাম্মদ পাকপোর। হামলার ঠিক আগে শামখানি ও সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল সচিব আলী লারিজানির সঙ্গে খামেনি একটি সুরক্ষিত স্থানে বৈঠক করছিলেন।

খামেনির তেহরানের বাসভবনের স্যাটেলাইট ছবি প্রকাশ করেছে কাতারের সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। সেখানে দেখা গিয়েছে  বিশাল একটি বাড়ি ধসে পড়েছে। চারপাশে ধ্বংস্তূপ। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম ফার্স নিউজ এজেন্সির বলছে আমেরিকা-ইজরায়েলি হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মেয়ে ও নাতি নিহত হয়েছেন। পাশাপাশি তার জামাতা ও পুত্রবধূও মারা গেছেন।

আরও পড়ুন-খামেইনির উপস্থিতি কীভাবে টের পেল ইজরায়েল-আমেরিকা? কীভাবে একই কম্পাউন্ডে ফেলা হল ৩০ বোমা...

অন্যদিকে, ইরানের সরকারি টিভির সাফাই, খামেনি শনিবার ভোরে রাজধানী তেহরানে তার কার্যালয়ে কাজ করার সময় নিহত হয়েছেন। এর আগে উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে বিবিসি নিশ্চিত করে, তেহরানের ওই কমপাউন্ডের কিছু অংশে উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। লিডারশিপ হাউস কমপাউন্ডই ছিল খামেনির সরকারি কার্যালয়। নিজে কার্যালয়ে খামেনির মৃত্যু প্রমাণ করে যে তার আত্মগোপনে থাকার খবরগুলো ছিল একেবারে ভুয়ো।

আমেরিকা ও ইজরায়েল যখন খামেইনিকে হত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছিল সেইসময় সিআইএ-র হাতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য আসে। সিআইএ কয়েক মাস ধরে আয়াতোল্লা খামেইনির চলাফেরা নজরে রেখেছিল। সিআইএ জানতে পারে, শনিবার সকালে তেহরানের কেন্দ্রস্থলে একটি কমপ্লেক্সে ইরানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বৈঠক হবে। সেই বৈঠকে খামেনিও উপস্থিত থাকবেন। সিআইএ এই তথ্য পাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল তাদের হামলার সময় বদলে ফেলে। তড়িঘড়ি শনিবার সাড়ে নটার দিকে বোমাবর্ষণ করা হয় তেহরানে। প্রথমে রাতের অন্ধকারে হামলার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু শনিবার সকালে ওই কমপ্লেক্সে বৈঠকের তথ্য পাওয়ার পর হামলার সময় বদল করা হয়। বৈঠকটি হওয়ার কথা ছিল এমন এক কমপ্লেক্সে, যেখানে ইরানের প্রেসিডেন্ট, সর্বোচ্চ নেতা এবং জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কার্যালয় রয়েছে। অভিযান শুরু হয় ইজরায়েলের সময় ভোর ৬টার দিকে। তখন যুদ্ধবিমানগুলো টেক অফ করে। প্রায় ২ ঘণ্টা ৫ মিনিট পর তেহরান সময় সকাল ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো কমপ্লেক্সে আঘাত হানে। হামলার সময় কমপ্লেক্সের একটি ভবনে জাতীয় নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট শীর্ষ কর্মকর্তারা ছিলেন। খামেনি ছিলেন পাশের আরেকটি ভবনে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Ayatollah Ali Khamenei DeathUS Iran WarIran AttackIsrael Iran War
পরবর্তী
খবর

World Economy: বিশ্ব কাঁপলেই টালমাটাল পাউন্ড, কেন শক্তিশালী হয়ে ওঠে সুইস ফ্রাংক, ভারতের টাকার হালই বা কী?
.

পরবর্তী খবর

Ranji Trophy: রঞ্জিতে ইতিহাস, দ্রাবিড়িয়ান ক্রিকেট সভ্যতাকে উড়িয়ে দিল কাশ্মীরের ঝোড়ো হাওয়া...