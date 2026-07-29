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  • /Explainer: বিক্ষোভ-বিদ্রোহের আগুনে জ্বলছে PoK! পাক জবরদখল ও বর্বর দমনপীড়ন নিয়ে কেন সুর চড়াচ্ছে ভারত?

Explainer: বিক্ষোভ-বিদ্রোহের আগুনে জ্বলছে PoK! পাক জবরদখল ও বর্বর দমনপীড়ন নিয়ে কেন সুর চড়াচ্ছে ভারত?

India's concern about PoK: PoK ভারতেরই! আন্তর্জাতিক মঞ্চে এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় এই বিষয়ে ভারত বার বার স্পষ্ট বার্তা দিয়ে জানিয়েছে যে, পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত এই অংশকে কোনও বৈধ অঞ্চল হিসেবে ভারত স্বীকার করে না। PoK ফেরতের দাবি জানানো ভারতের বিদেশনীতির অন্যতম অ্যাজেন্ডা।

Published: Jul 29, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:01 PM IST
Explainer: বিক্ষোভ-বিদ্রোহের আগুনে জ্বলছে PoK! পাক জবরদখল ও বর্বর দমনপীড়ন নিয়ে কেন সুর চড়াচ্ছে ভারত?

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