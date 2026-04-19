Indian ships Attacked in Hormuz: ভারতের জন্যও কি বন্ধ হয়ে গেল হরমুজ প্রণালী? ২ ভারতীয় জাহাজে গুলি চালিয়ে কী বলল ইরান

Indian ships Attacked in Hormuz: ভারতের জন্যও কি বন্ধ হয়ে গেল হরমুজ প্রণালী? ২ ভারতীয় জাহাজে গুলি চালিয়ে কী বলল ইরান
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনিবার হরমুজ প্রণালীতে ইরানি সেনার গুলির মুখে পড়তে হয় দুটি ভারতীয় তেলবাহী জাহাজকে। আইআরজিসির গুলির জেরে কাতারে চলে যেতে বাধ্য হয় দুটি ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ। এনিয়ে ভারতে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠিয়েছিল কেন্দ্র। ভারতে নিযুক্ত ইরানের সর্বোচ্চ নেতার প্রতিনিধি ডঃ আব্দুল মাজিদ হাকিম ইলাহি রবিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি ওই অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি ভারত ও ইরানের মধ্যেকার সুসম্পর্কের শক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।
সংবাদমাধ্যমে ইলাহি বলেন, “ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত মজবুত। হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতের তেল এবং ট্যাঙ্কার চলাচলের ক্ষেত্রে ইরান ও ভারতের এই সুসম্পর্ক সবসময় ভারতকে সুবিধা দিয়েছে। সংবাদ সংস্থা এএনআই-এর (ANI) তথ্য অনুযায়ী তিনি আরও জানান যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের মধ্যে অত্যন্ত সফল আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বেশ কয়েকবার ফলপ্রসূ আলোচনা করেছেন।
দু'দেশের সম্পর্কের ওপর জোর দিয়ে ইলাহি বলেন, “ইরান ও ভারতের এই সম্পর্ক ৫০০০ বছরের পুরোনো ইতিহাসে শিকড় গেড়ে আছে। সংস্কৃতি, সভ্যতা, শিক্ষা, মানবতা এবং দর্শনের মাধ্যমে ইরানিরা ভারতের সাথে যুক্ত। আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত মজবুত এবং এটি ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হবে।”
জাহাজে গুলিবর্ষণের ঘটনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “ইরান ও ভারতের সম্পর্ক অনেক দৃঢ়। আপনারা যে ঘটনার কথা বলছেন, সে বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। তবে আমরা আশা করি সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে এবং সমস্যার সমাধান হবে।”
পরিস্থিতি শান্ত করার আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও যোগ করেন, “আমরা এই যুদ্ধ চাই না। আমরা শান্তি চাই এবং আশাকরি অপর পক্ষও শান্তির পথ বেছে নেবে, যাতে আমরা একটি শান্তিপূর্ণ অঞ্চল ফিরে পেতে পারি।”
উল্লেখ্য, বিশ্বের তেল পরিবহনের জন্য হরমুজ প্রণালী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ। এখানে যেকোনো ধরনের অচলাবস্থা ভারতসহ বিশ্বের জ্বালানি-নির্ভর দেশগুলোর ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। হরমুজ প্রণালীর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ইলাহি জানান যে, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কারণেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে।
এএনআই-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনি বলেন, "হরমুজ প্রণালী খোলাই ছিল। কিন্তু ইরানের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের কারণে নিরাপত্তার খাতিরে এটি বন্ধ করতে হয়েছে। আমরা আশা করছি খুব দ্রুতই এটি আবার খুলে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, কিছু সময় এটি খোলাই ছিল। কিন্তু ইরানের চারপাশের অস্থিরতা ও সংকটের কারণে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হতে চেয়েছিল যে সমস্যার সমাধান হয়েছে কি না। আশা করি দ্রুতই এটি স্বাভাবিক হবে।"
প্রসঙ্গত, ইরানের গোলাগুলির মুখে পড়া দুটি জাহাজের একটি হল 'ভেরি লার্জ ক্রুড ক্যারিয়ার'। এই ধরনের বিশাল জাহাজগুলো মূলত দূরপাল্লার পথে বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল পরিবহনের জন্য তৈরি করা হয়। আক্রান্ত জাহাজ দুটির একটির নাম 'জগ অর্ণব'এবং অন্যটি 'সানমার হেরাল্ড'। ওই ঘটনার জেরে হরমুজ অঞ্চলের সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়ে যায়। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (MEA) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, হরমুজ প্রণালীতে ভারতের পতাকাবাহী দুটি জাহাজে গুলিবর্ষণের ঘটনায় তারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।
