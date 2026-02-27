Pakistan Afghanistan Conflict: 'ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে...', 'অপারেশন গজব লিল হক' নিয়ে হামলে পড়ল পাক সেনা... কী এই অভিযান?

Pakistan Afghanistan Conflict: 'ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে...', 'অপারেশন গজব লিল হক' নিয়ে হামলে পড়ল পাক সেনা... কী এই অভিযান?
Afghanistan Pakistan Tension:
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আফগান তালিবানের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের 'খোলাখুলি যুদ্ধ' ঘোষণা। শুরু হল 'অপারেশন গজব লিল হক'। বিতর্কিত ডুরান্ড লাইন সীমান্ত নিয়ে বিরোধের জেরে আফগান তালিবান সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে নেমেছে পাকিস্তান। সীমান্তে দফায় দফায় সংঘর্ষের পর ইসলামাবাদ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তাদের ধৈর্যের সীমা পেরিয়ে গিয়েছে।
পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা আসিফ সোশ্যাল মিডিয়ায় কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে লিখেছেন, 'আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। এখন তোমাদের আর আমাদের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ শুরু হল।' এর মাধ্যমে সীমান্ত সংঘর্ষ এখন এক বৃহত্তর যুদ্ধের রূপ নিল।
কী এই 'অপারেশন গজব লিল হক'?
আফগানিস্তানের দিক থেকে আসা 'উস্কানিমূলক হামলার' জবাবে পাকিস্তান শুরু করেছে বিশাল সামরিক অভিযান- 'অপারেশন গজব লিল হক'। এই অভিযানে শক্তিশালী বিমান হামলা ও গ্রাউন্ড অপারেশন চালাচ্ছে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর দাবি, তালিবান বাহিনীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে এবং তাদের শক্তি কমিয়ে দিতেই এই পদক্ষেপ।
সরকারি বিবৃতি অনুসারে, পাকিস্তানি বাহিনী কাবুল, কান্দাহার, পাকতিয়া এবং অন্যান্য এলাকায় তালেবানের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবস্থানগুলিতে হামলা চালিয়েছে। বিশেষ করে বারুদের ডিপো, কর্পস সদর দফতর, রসদ ঘাঁটি এবং অন্যান্য অবকাঠামো ধ্বংস করেছে পাক সেনা। ইসলামিক আমিরাত বাহিনীর উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
পাকিস্তান-আফগানিস্তান যুদ্ধ:
ইসলামাবাদের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা অপারেশন গাজাব লিল হকের যুদ্ধ ফলাফলের বিবরণ প্রকাশ করেছেন। পাকিস্তানের দাবি অনুযায়ী, অভিযানে এখন পর্যন্ত ১৩৩ জনেরও বেশি তালিবান নিহত এবং ২০০-র বেশি আহত হয়েছে। অনেক জঙ্গি পোস্ট ধ্বংস বা দখল করা হয়েছে। পাকিস্তানের বিমান বাহিনী গোলাবারুদ ডিপো এবং কমান্ড সদর দফতর-সহ প্রধান সামরিক স্থাপনাগুলিও ধ্বংস করেছে।
প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সেনাবাহিনীর এই অভিযানের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যেকোনও আগ্রাসন গুঁড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের বাহিনীর আছে। পুরো দেশ তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে।'
কেন এই সংঘাত?
ইসলামাবাদের অভিযোগ, খাইবার পাখতুনখোয়া অঞ্চলের সীমান্ত চৌকিগুলোতে আফগান তালিবানরা প্রথমে বিনা উস্কানিতে গুলি চালায়। এছাড়া আফগান ভূমি ব্যবহার করে পাকিস্তানে জঙ্গি হামলার অভিযোগও দীর্ঘদিনের। যদিও কাবুল এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং দাবি করেছে যে তারা কেবল পাকিস্তানের আগ্রাসনের জবাব দিচ্ছে।
সংকটে দক্ষিণ এশিয়া:
দুই দেশের এই সংঘাত নিয়ে আন্তর্জাতিক মহল গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যদি দ্রুত কূটনৈতিক আলোচনা শুরু না হয়, তবে এই যুদ্ধ পুরো দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে।
