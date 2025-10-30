English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sheikh Hasina News: ২০২৪-র অগাস্ট থেকে দিল্লিতে রয়েছেন হাসিনা। ঢাকায় ছাত্র বিক্ষোভ চরম আকার নিলে হেলিকপ্টারে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 30, 2025, 05:02 PM IST
Sheikh Hasina: কীভাবে কখন বাংলাদেশে ফিরবেন হাসিনা? নিজের পরিকল্পনা ফাঁস করলেন মুজিবকন্যা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লিতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে  রয়েছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এবার তিনি ফিরতে চান তাঁর দেশে, বাংলাদেশে! কখন, কীভাবে? নিজের সেই ইচ্ছা এবার খোলসা করলেন শেখ হাসিনা। হাসিনা বলেন, গণতন্ত্র এবং সংবিধানকে সম্মান করা হলেই তিনি ফিরে আসবেন। তাঁর লক্ষ্য হল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পুনরুদ্ধার করা।

২০২৪-র অগাস্ট থেকে দিল্লিতে রয়েছেন হাসিনা। ঢাকায় ছাত্র বিক্ষোভ চরম আকার নিলে হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। নাটকীয়ভাবে হেলিকপ্টারে দেশ ছাড়েন। হাসিনার পদত্যাগের পরই বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসে মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। এখন ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা। এখন সেই প্রসঙ্গেই হাসিনা সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "আমি আমার দেশে ফিরতে চাই। কিন্তু যদি সেখানে বৈধ, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হয়, সংবিধানকে সম্মান করা হয়, তবেই।" 

হাসিনা আরও জানান, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করা। আর সেই লক্ষ্যেই তিনি লড়ছেন। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারকে ভোটদানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। নিষিদ্ধ করা হয়েছে আওয়ামি লীগকেও। পালটা ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছে আওয়ামি লীগও।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Tags:
BangladeshSheikh Hasinabangladesh election
