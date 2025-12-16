Statue of Liberty Collapse: ভয়ংকর ঝড়ে ভেঙে পড়ল স্ট্যাচু অফ লিবার্টি! নেটপাড়ায় ঝড়ের বেগে ভাইরাল ভিডিয়ো...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Statue of Liberty Brazil Collapse: ভয়ংকর ঝড়ে ভেঙে পড়ল স্ট্যাচু অফ লিবার্টি! নেটপাড়ায় ঝড়ের বেগে ভাইরাল ভিডিয়ো, অভিশপ্ত ২০২৫ সালের বছর শেষে অমঙ্গলের ইঙ্গিত পাচ্ছে নেটপাড়া...

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 16, 2025, 02:56 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্রাজিলের রিও গ্রান্দে দো সুলের গুয়াবা শহরে, গত ১৫ ডিসেম্বর (সোমবার) ভয়ংকর ঝড় আছড়ে পড়েছিল। যার ফলে স্থানীয় হাভান মেগাস্টোরের বাইরে ২৪ মিটারের উঁচু 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি'র (Statue of Liberty) এক প্রতিরূপ ভেঙে পড়ে। প্রবল ঝড়ে বিশাল কাঠামোর ভেঙে পড়ার নাটকীয় ফুটেজ ঝড়ের বেগে নেটপাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে...
 
ব্রাজিলের বেসামরিক প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষ ডেফেসা সিভিল অনুসারে ঝড়ের সময় বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত ছিল। ২০২০ সালে স্থাপন করা 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি ১১-মিটার উঁচু কংক্রিটের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল, যা ঘটনার পরেও অক্ষত ছিল। মূর্তিটির বিশাল আকার সত্ত্বেও, ধসে পড়ার সময় কোনও উল্লেখযোগ্য সম্পত্তির ক্ষতি বা হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

ঝড় তীব্র আকার ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যক্ষদর্শী এবং দোকানের কর্মচারীরা দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানান। সতর্কতা হিসেবে তাঁরা পার্ক করা গাড়িগুলো এলাকা থেকে সরিয়ে নেন। ফলে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধে সাহায্য করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা এক ভিডিয়োতে দেখা যায়, মূর্তিটি ধীরে ধীরে হেলে পড়ার পর পার্কিং লটের দিকে ভেঙে পড়ে।
 
ঘটনার পর মেয়র মার্সেলো মারানাতা জনসাধারণের উদ্দেশে বলেছেন, 'সোমবার বিকেলে (১৫ তারিখ) আমাদের শহরে ঘণ্টায় ৮০ মাইল বেগে বয়ে যাওয়া তীব্র ঝোড়ো হাওয়ার কবলে পড়ে। প্রথম মুহূর্ত থেকেই আমরা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে রাস্তায় ছিলাম। সিভিল ডিফেন্স এবং পরিকাঠামো সচিবালয় পুরোপুরি সক্রিয় রয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে এবং জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে ১৯৯ নম্বরে সিভিল ডিফেন্সের সাথে যোগাযোগ করুন।'

ঝড়টি দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত হানার আগেই কর্তৃপক্ষ তীব্র আবহাওয়ার সতর্কতা জারি করেছিল এবং বাসিন্দাদের সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করেছিল। শহরে ঝড়ের কারণে ক্ষয়ক্ষতির প্রথম খবর পাওয়ার পরপরই সিভিল ডিফেন্স এবং পরিকাঠামো সচিব সক্রিয় হন। ভেঙে পড়া মূর্তিটি হাভান স্টোরের পরিচিত ল্যান্ডমার্ক ছিল, যা এর উচ্চতা এবং বিশিষ্টতার কারণে দূর থেকেও দেখা যেত।

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

কাঠামোটিকে ধরে রাখার জন্য নির্মিত কংক্রিটের ভিত্তিটি অক্ষত ছিল, যা মূর্তিটি ভেঙে ফেলার জন্য দায়ী বাতাসের তীব্রতার ইঙ্গিত দেয়। স্থানীয় কর্মকর্তারা ঝড়ের পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন এবং নিশ্চিত করেন যে জনসাধারণের স্থানগুলো নিরাপদ আছে এবং যেকোনো ধ্বংসাবশেষ দ্রুত সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। জরুরি দল এবং নগর বিভাগের সাড়া এমন আবহাওয়া-সম্পর্কিত ঘটনা মোকাবেলায় সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রমাণ দিয়েছে।

