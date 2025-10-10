English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Trump Loses Nobel Prize: 'শান্তি নয়, আসলে জিতল রাজনীতি!', ট্রাম্পের 'নোবেল' স্বপ্নভঙ্গের পর হোয়াইট হাউসের অরণ্যে রোদন...

White House Reacts After Trump Loses Nobel: মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর প্রথম মেয়াদ থেকেই নোবেল পুরস্কার পাওয়ার জন্য বারবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শুক্রবার সব চেষ্টাই বিফলে গেল ট্রাম্পের। এরপরেই হোয়াইট হাউসের দাবি...

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 10, 2025, 06:17 PM IST
Trump Loses Nobel Prize: 'শান্তি নয়, আসলে জিতল রাজনীতি!', ট্রাম্পের 'নোবেল' স্বপ্নভঙ্গের পর হোয়াইট হাউসের অরণ্যে রোদন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একেই বোধ হয় বলে আঙুর ফল টক! নানাক্ষেত্রে চাপ তৈরি করেও শান্তিতে নোবেল পুরস্কার (Nobel Prize) পেলেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump)। নোবেল পাওয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর হোয়াইট হাউসের দাবি যে নোবেল কমিটি "শান্তির চেয়ে রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়েছে"। এক্স-এ এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা বলেন, "এরপরও ট্রাম্প শান্তি চুক্তি করবেন, যুদ্ধ বন্ধ করবেন এবং জীবন রক্ষা করবেন।"

হোয়াইট হাউসের কমিউনিকেশন ডিরেক্টর স্টিভেন চুং বলেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শান্তি চুক্তি করা, যুদ্ধ বন্ধ করা এবং জীবন রক্ষা করা চালিয়ে যাবেন। তাঁর মধ্যে একজন মানবতাবাদীর হৃদয় রয়েছে এবং তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে পর্বতকে সরিয়ে দেওয়ার মতো আর কেউ কখনও থাকবেন না। নোবেল কমিটি প্রমাণ করেছে যে তারা শান্তির চেয়ে রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়েছে।"

মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর প্রথম মেয়াদ থেকেই নোবেল পুরস্কার পাওয়ার জন্য বারবার চেষ্টা করেছেন। সম্প্রতি গত মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধিদের তিনি বলেন, "সকলেই বলছেন যে আমার নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া উচিত।" কিন্তু এই বছর ফের তাঁর পুরস্কার জেতার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, যখন নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি ভেনিজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাশাডোকে ২০২৫ সালের বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করে।

এক্সপার্টদের উদ্ধৃত করে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে যে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি পুরস্কারের জন্য প্রার্থীর শান্তির স্থায়িত্বে অবদান, আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের প্রচার এবং সেই লক্ষ্যগুলিকে শক্তিশালী করে এমন প্রতিষ্ঠানের নীরব কাজকে বিবেচনা করে।

মারিয়া কোরিনা মাশাডো কে?

নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি তাদের আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানায়, তারা মাশাডোকে বেছে নিয়েছে কারণ তিনি "ভেনিজুয়েলার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রচারে তাঁর ক্লান্তিহীন কাজ এবং একনায়কতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে একটি ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ রূপান্তরের জন্য তাঁর সংগ্রামের জন্য।" কমিটি আরও জানায়, "২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার এমন একজন সাহসী ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শান্তির চ্যাম্পিয়নকে দেওয়া হচ্ছে - যিনি ক্রমবর্ধমান অন্ধকারের মধ্যে গণতন্ত্রের শিখা জ্বালিয়ে রেখেছেন।"

তারা যোগ করে যে মাশাডো "একসময় গভীরভাবে বিভক্ত একটি রাজনৈতিক বিরোধীদের মধ্যে একজন গুরুত্বপূর্ণ, ঐক্যবদ্ধকারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে কাজ করেছেন," এবং "জনগণের শাসনের নীতি রক্ষা করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলিকে একত্রিত করার জন্য" তাঁর প্রশংসা করেন।

ভেনিজুয়েলার বিরোধী দলীয় নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাশাডোর জন্ম ৭ অক্টোবর, ১৯৬৭ সালে। তিনি একজন ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদ। তিনি ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ভেনিজুয়েলার জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ভেনিজুয়েলার নিকোলাস মাদুরোর কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে লড়াই করে আসছেন তিনি। নোবেল কমিটি তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রচারের জন্য এবং একনায়কতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ রূপান্তরের জন্য তাঁর সংগ্রামকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি একসময় বিভক্ত বিরোধীদের একত্রিত করে মুক্ত নির্বাচন এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ করেছেন।

 

