White House shooting: শকিং স্যাটারডে: ট্রাম্পের ডিনার আসরে মুহুর্মুহু গুলি, কেঁপে উঠল হোয়াইট হাউস

White House shooting: শকিং স্যাটারডে: ট্রাম্পের ডিনার আসরে মুহুর্মুহু গুলি, কেঁপে উঠল হোয়াইট হাউস
White House Firing: ট্রাম্প জানান যে, হামলাকারীকে ধরা হয়েছে। তিনি পুলিস এবং সিক্রেট সার্ভিসের প্রশংসা করে বলেন, তারা খুব সাহসের সাথে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছেন। ট্রাম্প চেয়েছিলেন অনুষ্ঠানটি যেন বন্ধ না হয়, তবে নিরাপত্তার খাতিরে সবকিছু নতুন করে পরিকল্পনা করার কথা জানিয়েছেন তিনি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্যাটারডে নাইট, তারকার হাট বসেছে হোয়াইট হাউসে। ২৬০০ অতিথি আমন্ত্রিত। আমেরিকার একাধিক জনপ্রিয় তারকা, নামী সাংবাদিক, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স, সস্ত্রীক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হাজির। হইহই করে চলছে নৈশভোজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাষণ দেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ঠিক তার আগে আচমকাই ভরা সমাগমে চলে উঠল গুলি। এক-দু বার নয়, একাধিক বার শোনা যায় গুলির আওয়াজ। তড়িঘড়ি সরিয়ে নিয়ে পালানো হল ডোনাল্ড এবং মেলিয়ানা ট্রাম্পকে।
ঠিক কী ঘটেছিল?
শনিবার রাতে আমেরিকার ওয়াশিংটনে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। হোয়াইট হাউস করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক ডিনার অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। সেই উপলক্ষে আয়োজিত করা হয় নৈশভোজ। আমন্ত্রিত করা হয় জনপ্রিয় তারকা, কয়েকশো নামী সাংবাদিক, হেভিওয়েট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ডিনারের জন্য জড়ো হয়েছিলেন। সবাই যখন প্রেসিডেন্টের ভাষণের অপেক্ষায় ছিলেন, তখনই হঠাৎ বাইরে থেকে গুলির শব্দ ভেসে আসে মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি বদলে যায়। ঘটনায় পুরো এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হোটেলের ভেতরে নিরাপত্তারক্ষীরা চিৎকার করে সবাইকে নীচু হতে বলেন। ভয়ে অনেক অতিথি টেবিলের নিচে আশ্রয় নেন। সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত মঞ্চে উঠে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। নিরাপত্তারক্ষীদের তৎপরতায় ডোনাল্ড ট্রাম্প অক্ষত আছেন।
জানা গিয়েছে, হোটেলের মূল প্রবেশপথের কাছে যেখানে নিরাপত্তা তল্লাশি চালানো হয়, সেখানে এক ব্যক্তি অস্ত্র নিয়ে জোর করে ঢোকার চেষ্টা করে। পুলিসের বাধা পেয়ে সে গুলি চালাতে শুরু করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, প্রায় ৫ থেকে ৮ বার গুলির শব্দ পাওয়া গেছে। এই লড়াইয়ে একজন পুলিস অফিসারের গায়ে গুলি লাগে, তবে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট থাকায় তিনি বড় ধরনের বিপদ থেকে বেঁচে গিয়েছেন। ট্রাম্প নিজে ওই অফিসারের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং জানিয়েছেন যে তিনি এখন সুস্থ আছেন।
কে এই হামলাকারী?
আটক হওয়া ওই ব্যক্তির নাম কোল টমাস অ্যালেন (৩১)। সে ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ হামলাকারীর ছবি শেয়ার করেছেন। সেখানে দেখা গিয়েছে, পুলিস তাকে হাতকড়া পরিয়ে মাটিতে শুইয়ে রেখেছে। ট্রাম্প এই হামলাকারীকে 'একজন অসুস্থ ব্যক্তি' বলে উল্লেখ করেছেন এবং জানিয়েছেন যে তার কাছে অনেকগুলো অস্ত্র ছিল।
ঘটনার পর ওয়াশিংটন হিলটন হোটেলের চারপাশ পুলিস ও ন্যাশনাল গার্ড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। আকাশে হেলিকপ্টার টহল দিচ্ছে। যদিও এই হামলার কারণে রাতের অনুষ্ঠানটি মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু ট্রাম্প ভেঙে পড়েননি। তিনি পুলিশ ও সিক্রেট সার্ভিসের সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, আগামী ৩০ দিনের মধ্যে এই অনুষ্ঠানটি আরও বড় এবং সুন্দরভাবে আয়োজন করা হবে। এই ঘটনাটি আবারও প্রমাণ করল যে আমেরিকায় রাজনৈতিক নেতাদের নিরাপত্তা কতটা চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে।
