Who is Nepal's next PM: ভারতবিরোধী, আমেরিকাবান্ধব! কাঠমান্ডুর ছকভাঙা মেয়র বালেন্দ্র শাহ এবার নেপালের প্রধানমন্ত্রী?

Who is Nepal's next PM: ভারতবিরোধী, আমেরিকাবান্ধব! কাঠমান্ডুর ছকভাঙা মেয়র বালেন্দ্র শাহ এবার নেপালের প্রধানমন্ত্রী?
Balendra Shah: ২০২৩ সালে ভারতীয় সিনেমার বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। নেপালের নাগরিকরা তাঁকে সমর্থনও করেছিলেন। সেই দেশে রাজনীতিবিদদের সন্তানদের অমিতব্যয়ী জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় #Nepokid ট্রেন্ডিং শুরু করেছিলেন এই বলেন্দ্র শাহ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালের (Nepal) আন্দোলন একদিনের মধ্যে তীব্রতর আকার নেয়। Gen Z এর আন্দোলনের চাপের কাছে মাথা নত করেও শেষরক্ষা হয়নি। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পরও অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে পদত্যাগ করেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি ওলি শর্মা (KP Oli Sharma)। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে কে বসতে চলেছেন অশান্ত পড়শি দেশের গদিতে। সূত্রের খবর, সম্ভাব্য অন্তবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন বালেন্দ্র শাহ (Balendra Shah)।
কাঠমান্ডুর মেয়র বाলেন্দ্র শাহ, যিনি ‘বালেন’ নামেই বেশি পরিচিত, নতুন প্রধানমন্ত্রী মুখ হিসেবে উঠে আসছেন বলে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা চলছে। তবে অনেকেই মনে করছেন, নেপালের যুবসমাজের এই গণ অভ্যুত্থানের নেপথ্যে কিছুটা হলেও হাত রয়েছে বালেন্দ্র শাহর। পৃথিবীর ১০০ তম জনপ্রিয় ব্যক্তিদের তালিকায় থাকা এই র্যাপারের উত্থানও রোমাঞ্চকর।
২৮ বছরের কম বয়সীদের জন্য নির্ধারিত বয়সসীমার কারণে ৩৩ বছর বয়সী কাঠমান্ডুর মেয়র বाলেন্দ্র শাহ নিজে এই আন্দোলনে সরাসরি যোগ দিতে পারেননি। তবে তিনি একটি ফেসবুক পোস্টে যুব আন্দোলনের প্রতি জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, “আমার পূর্ণ সহানুভূতি যুব সমাজের সঙ্গে রয়েছে।” পাশাপাশি তিনি রাজনৈতিক নেতাদের সতর্ক করেছেন যাতে কেউ ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে এই আন্দোলনকে ব্যবহার না করে। তাঁর এই কথাগুলি নেপালের তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে গভীরভাবে সাড়া ফেলেছে, যারা তাঁকে দেশের প্রচলিত নেতৃত্বের বিকল্প হিসেবে দেখছে।
ইঞ্জিনিয়ার থেকে র্যাপার, তারপর নেতা
পেশায় একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং শখে র্যাপার, শাহ ২০২২ সালে স্বাধীন প্রার্থী হিসেবে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। সেই নির্বাচনে তিনি দলীয় সমর্থনপ্রাপ্ত শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে কাঠমান্ডুর মেয়র হন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর শূন্য সহনশীলতা নীতি এবং একের পর এক সংস্কারমূলক উদ্যোগ— যেমন শহরের রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা, সরকারি স্কুলশিক্ষার উন্নতি এবং কর ফাঁকি দেওয়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা—তাঁকে জনপ্রিয় করেছে।
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি
বালেন শাহ আন্তর্জাতিক পরিসরেও আলোচনায় এসেছেন। টাইম ম্যাগাজিন তাঁকে Top 100 Emerging Leaders তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস তাঁর স্বচ্ছতা এবং জনগণকেন্দ্রিক রাজনীতির ধরণকে প্রশংসা করেছে। ক্রমশ হতাশ ও ক্ষুব্ধ তরুণ নেপালিদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে।যুবসমাজের একটা বিশাল অংশ বালেনের ভক্ত। সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব সক্রিয় তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন এমন জিনিস পোস্ট করেন যা বিতর্কের জন্ম দেয়। তাঁর জীবনযাপন, স্টাইল, গাড়ির কালেকশন ইত্যাদির কারণে অনেকের কাছে রোল মডেল। সেই কারণেই তরুণ তুর্কিদের আন্দোলনকে হাইজ্যাক করতে পেরেছেন বালেন।
