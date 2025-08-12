Who is General Asim Munir Pak Army Chief: যেন মুখে লেগে মিসাইল, কথায় কথায় পরমাণু যুদ্ধের হুঙ্কার! মুনীরের শিকড় এই ভারতেই! কতটা চেনেন পাক সেনাপ্রধানকে?

Who is General Asim Munir Pak Army Chief: যেন মুখে লেগে মিসাইল, কথায় কথায় পরমাণু যুদ্ধের হুঙ্কার! মুনীরের শিকড় এই ভারতেই! কতটা চেনেন পাক সেনাপ্রধানকে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডোনাল্ড ট্রাম্পের (Donald Trump) আমেরিকায় (US) দাঁড়িয়ে আসিম মুনীর (Asim Munir) সরাসরি ভারতের বিরুদ্ধে পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি দিয়েছেন (Pak Army Chief Asim Munir's Nuclear Threat In US)। অপারেশন সিঁদুরের (Operation Sindoor) পরই ভারত সিন্ধুজল চুক্তি বন্ধ করে দিয়েছে। যার প্রেক্ষিতে মুনির হুঙ্কার ছেড়ে বলেছেন, ভারত যদি ওখানে বাঁধ তৈরি করে, তাহলে তাঁরা ১০টি মিসাইল ছুড়ে সেই বাঁধ গুঁড়িয়ে দেবেন। মুনিরের সাফ কথা সিন্ধু নদীর উপর ভারতের কোনও ব্যক্তিগত মালিকানা নেই। মুনীরের যেন মুখে লেগে মিসাইল! কথায় কথায় দেন পরমাণু যুদ্ধের হুঙ্কার! কে এই পাক সেনাপ্রধান ও ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আসিম মুনীর (Who is General Asim Munir, Pakistan’s Army Chief)
ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ আসিম মুনীর
ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ আসিম মুনীর আহমেদ শাহর জন্ম ১৯৬৮ সালে। তিনি একজন পাক সামরিক কর্তা, যিন ২০২২ সাল থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১১তম সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সেনাপ্রধান হওয়ার আগে তিনি জিএইচকিউতে কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।
মুনির মংলার অফিসার্স ট্রেনিং স্কুল (ওটিএস) -এ ক্যাডেট হিসেবে তাঁর পারফরম্যান্সের জন্য 'সোর্ড অফ অনার' পেয়েছিলেন। তিনি ১৭ জুন ২০১৯ থেকে ৬ অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত গুজরানওয়ালায় ট্রিপল এক্স কর্পসকে কমান্ড করেছিলেন। মুনীর আইএসআইয়ের ২৮তম ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৯ সালের ১৬ জুন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফইজ হামিদের স্থলাভিষিক্ত হন। চলতি বছর ২০ মে মুনিরকে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত করা হয়, আয়ুব খানের পর পাকিস্তানের ইতিহাসে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে মুনির এই পদাধিকারী হয়েছেন এবং ফিল্ড মার্শাল পদমর্যাদা সম্পন্ন একমাত্র ব্যক্তি হিসেবে সেই দায়িত্ব পালন করছেন। পাকিস্তানে ফিল্ড মার্শাল পদটি ফাইফস্টার খেতাব। জেনারেল পদের উপরেই এই পদ।
প্রাথমিক জীবন এবং শিক্ষা
মুনীর ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডিতে এক পাঞ্জাবি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের শিকড় কিন্তু ভারতেই! পঞ্জাবের জলন্ধরে থাকত মুনীরের পরিবার। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর মুনীরের বাবা-মা সেখান থেকে পাকিস্তানে চলে আসেন। তারা টোবা টেক সিং-এ চলে আসেন এবং রাওয়ালপিন্ডির ধেরি হাসানাবাদে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। সাধারণ পরিবারের সন্তান মুনীর। তাঁর বাবা সৈয়দ সারওয়ার মুনীর শাহ রাওয়ালপিণ্ডির লালকুর্তির এফজি টেকনিক্যাল হাই স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং ধেরি হাসানাবাদে অবস্থিত মসজিদ-আল-কুরেইশ মসজিদের ইমামও ছিলেন, যেখানে তিনি প্রায়শই শুক্রবার জুমার খুতবা দিতেন। মুনিরের দুই ভাই-বোন, কাসিম মুনীর এবং হাশিম মুনীর। তাঁর এক ভাই সরকারি স্কুলের শিক্ষক।
মুনীরের ধর্মীয় শিক্ষা ও স্কুল
মুনীর রাওয়ালপিণ্ডির ঐতিহ্যবাহী ইসলামি মাদ্রাসা, মারকাজি মাদ্রাসা দার-উল-তাজউইদ থেকে প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। যৌবনে তিনি স্থানীয় ক্রিকেটে ফাস্ট বোলারও ছিলেন। সেই সময় তরুণরা পাকিস্তানের ফাস্ট বোলারদের আদর্শ মনে করত এবং ইমরান খান এবং সরফরাজ নওয়াজের মতো খেলোয়াড়দের অনুকরণ করতে চাইত। পরবর্তীতে মুনীর জাপানের ফুজি স্কুল থেকে স্নাতক হন। কোয়েটার কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ, কুয়ালালামপুরের মালয়েশিয়ান আর্মড ফোর্সেস কলেজ এবং ইসলামাবাদের ন্যাশনাল ডিফেন্স ইউনিভার্সিটি থেকেও স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন মুনীর। যেখানে তিনি পাবলিক পলিসি এবং স্ট্র্যাটেজিক সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্টে এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেন।
সামরিক কেরিয়ার
মুনীর মংলার অফিসার্স ট্রেনিং স্কুল-এর ১৭তম কোর্সের। তিনি ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের ২৩তম ব্যাটালিয়নে কমিশনড হয়েছিলেন। ২৫ এপ্রিল ১৯৮৬ সালে মুনীরের সামরিক কেরিয়ার শুরু। লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে মুনীর রিয়াদ ও ইসলামাবাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ প্রতিরক্ষা সহযোগিতার অংশ হিসেবে সৌদি আরবের রিয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্রিগেডিয়ার থাকাকালীন তিনি পাকিস্তানের আই স্ট্রাইক কর্পস মংলায় চিফ অফ স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং উত্তরাঞ্চলে একটি পদাতিক ব্রিগেডের নেতৃত্বও দেন। ২০১৪ সালে তিনি মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন এবং পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে মোতায়েন সেনাদের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মুনীর ২০১৬ সালে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর-জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৮ সালের মার্চ মাসে তিনি হিলাল-ই-ইমতিয়াজ উপাধিতে ভূষিত হন। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে মুনীরকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে উন্নীত করা হয় এবং পরবর্তীতে তাঁকে আইএসআই-এর ডিজি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। ২০২২ সালের নভেম্বরে, লেফটেন্যান্ট জেনারেল মুনিরকে চার তারকা জেনারেল পদে উন্নীত করা হয় এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগের সময় মুনীর ছিলেন পাকিস্তানি সেনার সবচেয়ে বড় লেফটেন্যান্ট জেনারেল। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে জেনারেল মুনীর রাষ্ট্রপতি আরিফ আলভির কাছ থেকে নিশান-ই-ইমতিয়াজ (সামরিক) পুরষ্কার গ্রহণ করেন। আইওয়ান-ই-সদরে, প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সামনে শীর্ষ সামরিক কর্তাদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়, অনুষ্ঠানে কূটনীতিক, আইন প্রণেতা এবং ফেডারেল মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।
'সম্মানের তরোয়াল'
মুনীর অফিসার্স ট্রেনিং স্কুল (ওটিএস) থেকে প্রথম সম্মানসূচক পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যিনি পাকিস্তানের সামরিক ইতিহাসে সেনাপ্রধানের পদে উন্নীত হয়েছেন এবং আসিফ নওয়াজ জানজুয়ার পর দ্বিতীয়। মুনীর পাকিস্তানের ইতিহাসে একমাত্র সেনাপ্রধান যিনি এর আগে পাকিস্তানের দু'টি প্রধান সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা, যথা ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স এবং মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। মুনীরের ফিল্ড মার্শাল পদে পদোন্নতি তাঁকে পাকিস্তানের ইতিহাসে (চার তারকা জেনারেল) পরিবর্তে ফিল্ড মার্শাল (পাঁচ তারকা জেনারেল) পদমর্যাদা সম্পন্ন প্রথম এবং একমাত্র ব্যক্তি হিসেবে সেনাবাহিনী প্রধানের (সিওএএস) পদে বসিয়েছে। পাকিস্তানের প্রথম ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর ফিল্ড মার্শাল হিসেবে পদোন্নতির পরপরই সেনাবাহিনী প্রধানের চেয়ার থেকে পদত্যাগ করেন। তবে মুনীর (পাঁচ তারকা জেনারেল) পদে সিওএএস পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, যার ফলে তিনি এই মর্যাদার একমাত্র ব্যক্তি হয়ে ওঠেন।
আইএসআই-এর মহাপরিচালক (২০১৮-২০১৯)
ইমরান খানের আমলে ২৫ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে মুনীরকে ডিজি-আইএসআই নিযুক্ত করা হয়। তিনি ভারতের সঙ্গে ২০১৯ সালের সংঘর্ষের তত্ত্বাবধান করেন, দুই দেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের সূত্রপাত ঘটে মুনীরের নেতৃত্বাধীন কমিটি দ্বারা, যারা পাকিস্তানের বেসামরিক-সামরিক নেতৃত্বকে ভারতীয় হুমকির জবাব দেওয়ার জন্য জোরালো পরামর্শ দেয়। আইএসআই-এর মহাপরিচালক হিসেবে মুনীরের মেয়াদ দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কম। ইমরানের স্ত্রী বুশরা বিবির দুর্নীতি প্রকাশ করার পরেই ইমরানের চাপে কামার জাভেদ বাজওয়া মুনীরকে অপসারণ করেন। যদিও ইমরান খান এই অভিযোগকে 'সম্পূর্ণ মিথ্যা' বলেই বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিশিষ্ট সাংবাদিকরা উল্লেখ করেছেন যে, আজ পর্যন্ত, মুনীর ২৯ নভেম্বর ২০২২ সাল থেকে ক্ষমতায় থাকাকালীনও বুশরা বিবি সম্পর্কে তার দাবির সত্যতা প্রমাণ করতে পারেননি। উপরন্তু, ইমরান খান অভিযোগ করেছেন যে ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্সের মহাপরিচালকের পদ থেকে অপসারণের পর মুনীর তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে চলে যান। তিনি বলেন যে, খানের আমলে আইসিস প্রধান পদ থেকে অপসারণের সময় মুনির পিটিআই নেতা জুলফি বুখারীর মাধ্যমে বুশরা বিবিকে একটি বার্তা পাঠানোর চেষ্টা করেছিলেন।
চিফ অফ আর্মি স্টাফ (২০২২-এখনও পর্যন্ত)
২৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখে মুনীরের অবসর নির্ধারিত ছিল। সেনাবাহিনী প্রধান (সিওএএস) হিসেবে নিয়োগের আগে, তিনি তাঁর অবসর গ্রহণের আবেদন জমা দেন যা পরবর্তীতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা হয়। তাঁকে জানানো হয় যে, সরকার তাঁকে চাকরিতে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শেহবাজ শরিফ এবং তাঁর ভাই, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের সঙ্গে পরামর্শের পর, মুনীরকে তার পরিকল্পিত অবসর গ্রহণের মাত্র তিনদিন আগে, ২৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখে নতুন সিওএএস নিযুক্ত করা হয়। মুনিরের সিওএএস হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, শেহবাজ শরিফ, ২৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আরিফ আলভির কাছে পাঠান। আলভি একই দিনে তা অনুমোদন করেন, আনুষ্ঠানিক ভাবে মুনীরের চাকরির মেয়াদ তিন বছরের জন্য বাড়ানো হয়। মুনীর প্রাথমিক ভাবে নির্ধারিত অবসর গ্রহণের দু'দিন পরে, ২৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখে সিওএএসের দায়িত্ব নেন। মুনীরের এই পদে নির্বাচন ছ'জন যোগ্য প্রার্থীর একটি দল থেকে হয়েছিল। তার নিয়োগ ব্যাপক ভাবে কৌশলগত হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। ২০২৪ সালের নভেম্বরে, পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন জোট খুব কম বিতর্কে গিয়েই একটি বিল পাস করার পর, সেনাপ্রধান হিসেবে মুনীরের মেয়াদ তিন বছর থেকে পাঁচ বছর বাড়ানো হয়। এই বিতর্কিত পদক্ষেপের ফলে পিটিআই আইন প্রণেতারা বিক্ষোভ শুরু করেন, যাঁরা সরকারকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে যাওয়ার এবং বিরোধীদের কণ্ঠস্বর দমনকারী হিসেবে অভিযোগ করেন। তীব্র প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও এই বর্ধিতকরণ ২০২৭ সালের নভেম্বর পর্যন্ত মুনীরের পদ সুরক্ষিত করেছে। সংশোধনীটি আইনে পরিণত করতে সেনেটের ১৬ মিনিট সময় লেগেছিল। যাকে খানের দলের আইন প্রণেতা ওমর আয়ুব উভয় কক্ষেই কোনও বিতর্ক ছাড়াই ক্ষমতাসীন জোটের আইনটি বুলডোজার হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।
