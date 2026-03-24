West Asia Crisis: মাত্র ২০ মিনিটে কে বা কারা লুঠে নিল ৮৪০ কোটি? ট্রাম্পের আগেই কে জানত গোপন খবরটা? বিরাট চক্রান্ত

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
Donald Trump announced war Break:  নিউ ইয়র্কের সকাল। সময় সবে সাড়ে ছ’টা পেরিয়েছে। হঠাৎই তেলের বাজারে অস্বাভাবিক তোলপাড়—কেউ বিশাল পরিমাণে ক্রুড অয়েল ফিউচার্স বিক্রি করতে শুরু করল, আর একই সঙ্গে শেয়ার বাজারের ফিউচার্স কিনতে লাগল।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 24, 2026, 07:42 PM IST
ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতিতে লুঠে নিল ৮৪০ কোটি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বের সবচেয়ে বড় আর্থিক বাজার—ওয়াল স্ট্রিট। এখানে নাকি সবকিছুই 'ডেটা-ড্রিভেন', 'ট্রান্সপারেন্ট', 'রুল-বেসড'। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন কিছু ঘটে, যা সেই পুরো গল্পটাই ভেঙে চুরমার করে দেয়।

Add Zee News as a Preferred Source

এই ঘটনাটা ঠিক তেমনই।

নিউ ইয়র্কের সকাল। সময় সবে সাড়ে ছ’টা পেরিয়েছে। হঠাৎই তেলের বাজারে অস্বাভাবিক তোলপাড়—কেউ বিশাল পরিমাণে ক্রুড অয়েল ফিউচার্স বিক্রি করতে শুরু করল, আর একই সঙ্গে শেয়ার বাজারের ফিউচার্স কিনতে লাগল। এক মিনিটে কয়েক হাজার কোটি টাকার লেনদেন—স্বাভাবিকের পাঁচ-ছ’গুণ বেশি।

আরও পড়ুন:  Mohammad Bagher Ghalibaf: ইরানে ‘নিজেদের লোক’ বসাতে চাইছেন ট্রাম্প? চরম শত্রুই এখন ওয়াশিংটনের ভরসা—শুরু ভয়ংকর খেলা

এটা বাজারের ভাষায় 'সিগন্যাল'—কিছু একটা বড় হতে চলেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল—কে জানত?

কারণ, মাত্র ১৫ মিনিট পরেই আসে সেই ‘বড় খবর’। ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেন—ইরানের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে, আপাতত হামলা স্থগিত। বাজার সঙ্গে সঙ্গে উল্টো ঘুরে দাঁড়ায়—শেয়ার বাড়ে, তেল পড়ে যায়।

আর সেই আগাম বাজি ধরা ট্রেডার?

২০ মিনিটে তুলে নেয় প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার—৮৪০ কোটি টাকা। 

এখানেই পুরো গল্পটা বদলে যায়।

আরও পড়ুন: Pakistan vs India: 'একবারও ভাবব না, সোজাসুজি মিসাইল মারব দিল্লি-মুম্বইয়ে', ২৬/১১ হামলার কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভারতকে হুমকি Ex পাক রাষ্ট্রদূতের

এটা কি নিছক 'লাকি ট্রেড'? নাকি সাজানো খেলা?

কারণ, বাস্তবটা হল—এই লেভেলের ট্রেডিং 'গেসওয়ার্ক' দিয়ে হয় না। এটা হয় তথ্য দিয়ে। ইনসাইড তথ্য। এমন তথ্য, যা সাধারণ বাজারে তখনও পৌঁছয়নি।

অর্থাৎ, ট্রাম্প পোস্ট করার আগেই যদি কেউ এই পজিশন নেয়, তাহলে তথ্যটা আগে কোথায় ছিল?

আর কারা সেটা জানত?

এখানেই আসে আরও বড় মোচড়। ইরান সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে—কোনও আলোচনা হয়নি। পুরো ঘোষণাটাই “বানোয়াট”। 

আরও পড়ুন: Ohio pathetic incident: অসুস্থ সদ্যোজাতকে দেখভালেও নেই ছাড়: WFH না মেলায় মা এলেন অফিসে, মারা গেল বাচ্চা-- তারপরই ভয়ংকর

তাহলে কী দাঁড়াল?

একটা ‘খবর’ ছাড়া হল, যা বাজারকে নাড়িয়ে দিল। সেই খবরের আগেই কেউ পজিশন নিল। আর কয়েক মিনিটে শত কোটি টাকা তুলে নিল।

এটা কি শুধু ইনসাইডার ট্রেডিং?

না—এর চেয়েও বড় কিছু?

সম্ভবত এটা 'মার্কেট ম্যানুফ্যাকচারিং'—যেখানে খবর তৈরি হয়, বাজার নড়ে, আর মুনাফা নির্দিষ্ট হাতে যায়।

আর এই প্রথম নয়।

গত কয়েক বছরে একাধিকবার দেখা গেছে—ভূ-রাজনৈতিক ঘোষণার ঠিক আগে অস্বাভাবিক ট্রেডিং স্পাইক। তারপর খবর। তারপর বিপুল লাভ। প্রতিবারই প্রশ্ন ওঠে, প্রতিবারই তদন্তের কথা হয়—আর তারপর সব চুপ।

আরও পড়ুন: Netanyahu Death VDO: ইরানের ভয়ংকর মিসাইল হানা: নিঃশেষ সর্বশক্তিমান নেতা নেতানিয়াহু? শেষ সময়ের VIDEO প্রকাশ করল ইরান, তোলপাড় বিশ্ব

কারণ, এই খেলাটা কোথায় হয়?

শুধু বাজারে নয়—ক্ষমতার করিডরে।

যেখানে নীতি তৈরি হয়, সেখানেই তথ্য জন্মায়। আর সেই তথ্য যদি বাজারে নামার আগেই নির্দিষ্ট কিছু হাতে পৌঁছে যায়, তাহলে সেটা আর “ফ্রি মার্কেট” থাকে না—সেটা হয়ে যায় 'কন্ট্রোলড প্ল্যাটফর্ম'।

এই ঘটনার সবচেয়ে ভয়ংকর দিকটা এখানেই।

আপনি, আমি, সাধারণ বিনিয়োগকারী—আমরা যে বাজারে খেলছি বলে ভাবি, সেটার নিয়ম কি আদৌ সবার জন্য এক?

নাকি খেলার স্ক্রিপ্ট আগে থেকেই লেখা থাকে—আর আমরা শুধু দর্শক?

২০ মিনিটে ৮৪০ কোটি— এটা শুধু একটা সংখ্যা নয়। এটা একটা ইঙ্গিত।

যে, বিশ্ব অর্থনীতির সবচেয়ে বড় মঞ্চে হয়ত খেলা চলছে— কিন্তু খেলোয়াড় সবার চোখে পড়ে না।

আরও পড়ুন: Mojtaba Khamenei: বিমানহানায় দানবীয় বিস্ফোরণ, ইরানের নতুন আয়াতোল্লাহ কোমায়

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Donald Trumpiran warstock market newsInsider TradingMystery TraderOil PricesS&P 500 FuturesGlobal markets
পরবর্তী
খবর

Terrible Plane Crash: ওড়ার পরই ১২৫ যাত্রী নিয়ে ভেঙে পড়ল বিমান, ঝলসে তালগোল পাকিয়ে গেল একের পর এক
.

পরবর্তী খবর

SIR Supplimentary List: বাংলার ভোটে বড় ধাক্কা: সাপলিমেন্টারি লিস্ট বেরনোর আগেই বাদ চলে গেল...