Indian man beheaded in Dallas: কাটা মুণ্ডু গড়াগড়ি রাস্তায়! লাথি মেরে ফেলল ডাস্টবিনে! ট্রাম্পের দেশে বীভৎস নৃশংসতা! স্ত্রী-পুত্রের সামনেই খুন ভারতীয়কে...

Indian man beheaded in Dallas: কাটা মুণ্ডু গড়াগড়ি রাস্তায়! লাথি মেরে ফেলল ডাস্টবিনে! ট্রাম্পের দেশে বীভৎস নৃশংসতা! স্ত্রী-পুত্রের সামনেই খুন ভারতীয়কে...
Dallas Murder: একটি ভাঙা ওয়াশিং মেশিন নিয়ে কিউবান সহকর্মীর সঙ্গে তর্কাতর্কির বাধে মোটেল ম্যানেজার ভারতীয় বংশোদ্ভূত চন্দ্রমৌলি নাগামাল্লাইহর। বড় 'ম্যাচেটি' নিয়ে আচমকা চন্দ্রমৌলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন মার্টিনেজ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ট্রাম্পের দেশে বীভৎস নৃশংসতা! মার্কিন মুলুকে স্ত্রী-পুত্রের সামনেই নৃশংস খুন এক ভারতীয়কে। কাটা মুণ্ডু গড়াগড়ি খেল রাস্তায়! তারপর স্ত্রী-ছেলের সামনেই সেই কাটা মুণ্ডুতে দু'বার লাথি মেরে, সেটিকে হাতে তুলে ফেলে দিল ডাস্টবিনে৷ নিহতের নাম চন্দ্রমৌলি নাগামাল্লাইহ। নির্মম এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে ডালাসে।
জানা গিয়েছে, সামান্য তর্কাতর্কি থেকেই এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডটি ঘটে। একটি ভাঙা ওয়াশিং মেশিন নিয়ে কিউবান সহকর্মীর সঙ্গে তর্কাতর্কির বাধে মোটেল ম্যানেজার ভারতীয় বংশোদ্ভূত চন্দ্রমৌলি নাগামাল্লাইহর। তখন রাগের মাথায় চন্দ্রমৌলি নাগামাল্লাইহর মাথা কেটে দেন অভিযুক্ত সাপাকর্মী মার্টিনেজ৷ এই ঘটনায় হতভম্ব হয়ে যায় এলাকাবাসী ৷ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেননি নিহত চন্দ্রমৌলি নাগামাল্লাইহর স্ত্রী-পুত্র।
ঘটনাটি ঘটেছে গত ১০ সেপ্টেম্বর ডালাসের ডাউনটাউন স্যুইটস মোটেলে। জানা গিয়েছে, এক মহিলা সহকর্মীর সঙ্গে মোটেলের ঘর পরিষ্কার করছিলেন অভিযুক্ত মার্টিনেজ। সেই সময় চন্দ্রমৌলি তাঁদের ডেকে বলেন, তাঁর রুমের ওয়াশিং মেশিনটি খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই সেটি যেন ব্যবহার করা না হয়। এই নিয়েই বচসা শুরু হয়। অভিযুক্ত সাফাইকর্মী সেই খারাপ ওয়াশিং মেশিনই ব্যবহার করবেন বলে জেদ চেপে ধরেন বলে অভিযোগ।
এরপর হঠাতই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মার্টিনেজ। হাড়হিম করা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, এরপরই একটি বড় 'ম্যাচেটি' নিয়ে আচমকা চন্দ্রমৌলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন মার্টিনেজ। মার্টিনেজের নিজের কাছেই ছিল ওই ভয়ংকর ধারাল অস্ত্রটি। প্রাণ বাঁচাতে মোটেলের পানিজের্কিং লটে দৌড়ে যান চন্দ্রমৌলি। কিন্তু অভিযুক্ত পিছন পিছন ধাওয়া করে গিয়ে সেখানেও হামলা চালান।
চোখের সামনেই নিজের স্বামীকে নৃশংস খুন হতে দেখেন চন্দ্রমৌলির স্ত্রী। বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখেন ছেলেও। তাঁরা বাধা দিতেও চেষ্টা করেন। কিন্তু অভিযুক্ত মার্টিনেজ তাঁদের সরিয়ে দিয়ে একের পর এক কোপ মারতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত চন্দ্রমৌলির গলা কেটে দেন অভিযুক্ত। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, তারপর নিহতের কাটা মাথায় বার বার লাথি মারতে থাকেন। শেষে সেটি তুলে ডাস্টবিনে ফেলে দেন।
এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে ঘটনা সামনে আসতেই শোকপ্রকাশ করেছে হিউস্টনের ভারতীয় দূতাবাস। সবররকমভাবে নিহতের পরিবারের পাশে থাকার কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। অভিযুক্ত মার্টিনেজকে গ্রেফতার করেছে ডালাস পুলিস। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে প্রবাসী ভারতীয়দের মনে।
