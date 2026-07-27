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কোটিপতি 'যৌন অপরাধী' এপস্টেইনের ১০০ মিলিয়ন ডলার সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী কে? চিনে নিন ৩৬ বছরের ছোট ডেন্টিস্টকে

Epstein 100 million dollar fortune: গোপনে বিয়ের পরিকল্পনা! এপসেটাইনের মৃত্যুর ঠিক দু'দিন আগে সই করা উইলেও কারিনা শুলিয়াকের নাম অন্যতম প্রধান বেনিফিশিয়ারি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এপস্টাইন তাঁর ট্রাস্ট থেকে শুলিয়াককে ১০ কোটি ডলারেরও বেশি অর্থ দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন।

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 27, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:57 PM IST
কোটিপতি 'যৌন অপরাধী' এপস্টেইনের ১০০ মিলিয়ন ডলার সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী কে? চিনে নিন ৩৬ বছরের ছোট ডেন্টিস্টকে

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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