US Iran War: খামেইনি-হত্যার পরও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইরানের পাশে নেই আরবের কোনও মুসলিম দেশ, কেন? ৫ কারণ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকা, ইজরায়েলের বিরুদ্ধে একলা লড়াই করছে ইরান। ইতিমধ্যেই তারা হারিয়েছে তাদের সর্বোচ্চ ধর্মীয়নেতা আয়াতোল্লা খামেইনিকে। এত শক্তিশালী দেশ, তার পরেও ইয়েমেন ও লেবানন ছাড়া তার পাশে নেই কেউ। ইয়েমেনে হুথি, ও লেবাননে হেজবোল্লারা এখন প্রায় নথদাঁতহীন। এরকম এক পরিস্থিতিতে ইরানের পাশে নেই সৌদি, আবর আমিরশাহি, কাতার, বাহারাইন, কুয়েতের মতো মুসলিম দেশ। কেন ইরানের প্রতি মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির এমন আচরণ!
মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলি খুব ভালো জানে যে ইজরায়েলের খপ্পরে পড়ে তাদের পরিণতি ভয়ংকর হবে। তার পরেও তারা ইরানের সহায্যে এগিয়ে আসছে না। এর কারণ বেশ পুরনো। পাশাপাশি এর পেছনে রয়েছে একাধিক কারণ। রয়েছে গভীর রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক এবং কৌশলগত কারণ।
ধর্মীয় ও আদর্শগত কারণ/ সুন্নি-শিয়া বিভেদ
মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে একটি বড় বিভাজন হল সুন্নি ও শিয়া মতাদর্শের পার্থক্য। সৌদি আরবসহ অধিকাংশ আরব দেশ সুন্নি প্রধান। অন্যদিকে ইরান একটি শিয়া প্রধান দেশ। ঐতিহাসিকভাবেই এই দুই পক্ষের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা রয়েছে, যা অনেক সময় একজোট হওয়ার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
আঞ্চলিক আধিপত্যের লড়াই
মধ্য প্রাচ্যে দাদা কে হবে! এই লড়াই বহু পুরনো। বিপুল টাকার অধিকারী হয়েও সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে অঞ্চলে অনেক পিছিয়ে সৌদি আরব। সেই জায়গাটি নিয়েছে ইরান। মধ্যপ্রাচ্যে নিজের প্রভাব বাড়াতে চায়, যা সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী বা জর্ডানের মতো দেশগুলো নিজেদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করে। ইরাক, সিরিয়া, লেবানন (হিজবুল্লাহ) এবং ইয়েমেনে (হুথি) ইরানের সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোর সক্রিয়তা অনেক আরব দেশের কাছে ইসরায়েলের চেয়েও বড় উদ্বেগের কারণ।
সামরিক নির্ভরশীলতা
অধিকাংশ আরব দেশ তাদের নিরাপত্তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রধান মিত্র এবং ইরানের বিরোধী, তাই ইরানের সাথে জোট করা মানেই আমেরিকার বিরাগভাজন হওয়া। এছাড়া, 'আব্রাহাম অ্যাকর্ডস'-এর মতো চুক্তির মাধ্যমে অনেক আরব দেশ ইসরায়েলের সাথে সরাসরি কূটনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।
অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ
বিশ্বের তেলের বাজার এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য আরব দেশগুলো পশ্চিমা বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। ইরানের ওপর কঠোর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা থাকায় তার সাথে জোটবদ্ধ হওয়া অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। আরব দেশগুলো চায় না কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে তাদের পর্যটন (যেমন দুবাই) বা তেল বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হোক।
ইরানের সরাসরি হামলা ও অস্থিরতা
সাম্প্রতিক সময়ে (২০২৬ সালের সংঘাত অনুযায়ী) ইরান যখন পাল্টা জবাবে সৌদি আরব বা আমিরাতের মতো দেশগুলোর ওপর ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই এই দেশগুলো ইরানের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। নিজ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তারা তখন ইরানের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বদলে উল্টো ইরানকে দায়ী করে এবং আন্তর্জাতিক মহলের সহায়তা চায়।
