Gold stuck in Dubai: থরেথরে জমে আছে, যুদ্ধ লাগতেই স্টক ক্লিয়ারেন্স সেল: দুবাইয়ে দারুণ সস্তা সোনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ সংকটে দুবাইয়ে আটকে পড়েছে টন টন সোনা, জলের দরে বিক্রির হিড়িক দোকানীদের।
বিশ্বের অন্যতম প্রধান স্বর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র- দুবাই আজ এক নজিরবিহীন সংকটের মুখোমুখি। ইরান ও ইসরায়েল-আমেরিকার মধ্যে বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেওয়ায় এবং মধ্যপ্রাচ্যের আকাশসীমা আংশিক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দুবাইয়ে আটকে পড়েছে বিপুল পরিমাণ সোনা। সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় এবং পরিবহণ অনিশ্চয়তার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় অনেক কম দামে বা 'ডিসকাউন্টে' সোনা বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।
কেন এই আকস্মিক সংকট?
সাধারণত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সোনা যাত্রীবাহী বিমানের কার্গো হোল্ডে করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাঠানো হয়। কিন্তু ইরানের সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা এবং পাল্টা হামলার আশঙ্কায় সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের আকাশপথ এখন বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।
১. ফ্লাইট বাতিল ও স্থবিরতা: গত কয়েক দিনে দুবাই থেকে শত শত আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। ফলে ভারত, চীন ও ইউরোপের দেশগুলোতে যে পরিমাণ সোনা রপ্তানি হওয়ার কথা ছিল, তা এখন দুবাইয়ের ভল্টগুলোতে স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে।
২. পরিবহন খরচ ও ঝুঁকি: আকাশপথ বন্ধ থাকায় সড়কপথে ওমান বা সৌদি আরবের বিমানবন্দর ব্যবহার করার কথা ভাবা হলেও, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মূল্যবান ধাতু সড়কপথে পরিবহন করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করছেন বীমা সংস্থাগুলো।
জলের দরে সোনা বিক্রির কারণ
দুবাইয়ের ব্যবসায়ীরা সাধারণত লন্ডন বুলিয়ন মার্কেটের দাম অনুযায়ী সোনা কেনাবেচা করেন। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ব্যবসায়ীরা তাদের মজুদ করা সোনা নগদ টাকায় রূপান্তর করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন।
ডিসকাউন্টের পরিমাণ: আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুবাইয়ের ব্যবসায়ীরা বৈশ্বিক বেঞ্চমার্ক মূল্যের চেয়ে প্রতি আউন্সে (ounce) প্রায় ২০ থেকে ৩০ ডলার পর্যন্ত ডিসকাউন্ট বা ছাড় দিচ্ছেন।
স্টোরেজ ও ইন্স্যুরেন্সের চাপ: দীর্ঘ সময় সোনা আটকে থাকলে স্টোরেজ খরচ এবং আকাশচুম্বী বীমা প্রিমিয়াম গুনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। এই অতিরিক্ত লোকসান এড়াতেই তারা আন্তর্জাতিক দরের চেয়ে কম দামে সোনা ছেড়ে দিচ্ছেন।
ভারতীয় বাজারে এর প্রভাব
ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্বর্ণ ব্যবহারকারী দেশ এবং ভারতের আমদানিকৃত সোনার একটি বিশাল অংশ আসে দুবাই থেকে।
সরবরাহ ঘাটতি: দুবাইয়ে সোনা সস্তা হলেও ভারতে তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। ফ্লাইট বন্ধ থাকায় ভারতমুখী সরবরাহ প্রায় বন্ধ। ফলে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে সোনার জোগান কমে যাওয়ায় দাম কমার পরিবর্তে উল্টো বাড়তে শুরু করেছে।
চোরাচালানের আশঙ্কা: বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, বৈধ পথে সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় এবং দুবাইয়ে দাম কমে যাওয়ায় সমুদ্রপথে বা অন্য চোরাগোপ্তা পথে সোনা পাচারের প্রবণতা বাড়তে পারে।
বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ
বিশ্ববাজারে বর্তমানে সোনার দাম প্রতি আউন্সে ২৫০০ ডলারের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। যুদ্ধের কারণে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা সোনাকে 'নিরাপদ বিনিয়োগ' (Safe Haven) হিসেবে বেছে নিলেও, দুবাইয়ের মতো বড় ট্রেডিং হাবে এই ধরনের অচলাবস্থা বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধরনের অস্থিরতা তৈরি করেছে।
দুবাইয়ের এই স্বর্ণ সংকট শুধু বাণিজ্যিক সমস্যা নয়, এটি মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতারই প্রতিফলন। যদি ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে কেবল সোনা নয়, তেল এবং অন্যান্য জরুরি পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থাও ভেঙে পড়তে পারে। আপাতত দুবাইয়ের ব্যবসায়ীরা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন, তবে আকাশপথ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই 'ডিসকাউন্ট সেল' জারি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
