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বাবা ও স্ত্রীর শেষযাত্রায় কেন অনুপস্থিত মোজতবা? গুঞ্জনের মধ্যেই অন্যরকম উদ্বেগ, মার্কিনি হামলায় মোজতবা কি...?

Why Mojtaba Khamenei not Attending Khamenei's Funeral?: ইরান মোজতবার এই অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে বলেছে, মোজতবা খামেনির উপর এখনও হত্যার হুমকি আছে। নিরাপত্তার কারণেই এই সিদ্ধান্ত। যদিও মোজতবা খামেনির তিন ভাই মোস্তফা, মাইসাম ও মাসুদ-সহ ইরানের সমস্ত শীর্ষ নেতৃত্বই উপস্থিত ছিলেন আয়াতোল্লা খামেইনির শোকযাত্রায়।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 07, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:14 PM IST
বাবা ও স্ত্রীর শেষযাত্রায় কেন অনুপস্থিত মোজতবা? গুঞ্জনের মধ্যেই অন্যরকম উদ্বেগ, মার্কিনি হামলায় মোজতবা কি...?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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