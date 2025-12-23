English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Saudi Arabia Snowfall Explained: কেন সৌদিতে এই ভয়-জাগানো বরফপাত? বিজ্ঞানীরা দিচ্ছেন চোখ কপালে-তোলা ব্যাখ্যা...

Why Saudi Arabia Experience So Much Snowfall: অবিশ্বাস্য! সৌদিতে বরফ পড়েছে। এ কি আসল, নাকি AI-জাদু? গবেষণা বলছে, সৌদি আরবের মধ্য ও উত্তর অংশে প্রবেশ করা বৃষ্টিবাহী মেঘ এবং শীতল বায়ুর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই আবহাওয়ার এই পরিবর্তন।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 23, 2025, 06:01 PM IST
Saudi Arabia Snowfall Explained: কেন সৌদিতে এই ভয়-জাগানো বরফপাত? বিজ্ঞানীরা দিচ্ছেন চোখ কপালে-তোলা ব্যাখ্যা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গল্প নয়! গল্পের মতো অবশ্য। মরুদেশে বরফপাত (snowfall in Desert)! গল্পের মতো হলেও সত্য! তপ্ত মরুদেশে তুষারপাতের এই বিরল ঘটনা সৌদি আরবের (Saudi Arabia Snowfall)। সেখানেই আচমকা এই অভূতপূর্ব ও বিরল আবহাওয়া দেখা গিয়েছে। সম্প্রতি আরবের বেশ কিছু অঞ্চলে ভারী তুষারপাত হয়েছে। যা সাধারণত মরুভূমির মতো উষ্ণ আবহাওয়ার দেশে ঘটে না। সেই হিসেবে ঘটনাটি অত্যন্ত বিস্ময়কর। সোশ্যাল মিডিয়ায় এর ছবি ছড়িয়ে পড়ে। দেখা যাচ্ছে, মাইলের পর মাইল মরুভূমি এবং পাহাড় সাদা বরফের চাদরে ঢাকা! অবিশ্বাস্য!

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Ban on Alcohol: সুরায় 'না'! মদ বিক্রি, কেনা, খাওয়ায় এল ব্যান! ক্রিসমাসের আবহে নেশা-নিষেধাজ্ঞায় ঘোরতর বিষাদের আবহ...

মরুতুষার

মরুতে তুষার। মূলত সৌদি আরবের উত্তরের তাবুক অঞ্চল এবং বিশেষ করে জাবাল আল-লাউজ পাহাড়ে এই তুষারপাত দেখা গিয়েছে। এছাড়া হাইল এবং আল-জাওফ অঞ্চলেও বরফ পড়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে ওই এলাকায় তাপমাত্রা ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে। কিছু জায়গায় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে গিয়েছে। তাপমাত্রা পৌঁছে গিয়েছিল প্রায় মাইনাস ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে।

অবিশ্বাস্য ছবি

সোশ্যাল মিডিয়ায় সাড়া পড়ে গিয়েছে সৌদির বরফ নিয়ে। উঠছে প্রশ্ন, জাগছে প্রতিক্রিয়া। তুষারাবৃত মরুভূমির এই চমৎকার দৃশ্য দেখে অনেক নেটিজেনই অবাক হয়েছেন। কেউ কেউ এতই বিস্মিত হয়ে পড়েছেন যে, তাঁরা নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারেননি! তাঁরা প্রশ্ন করেছেন, এগুলি কি আসল ছবি, না কি এআই দিয়ে তৈরি?

জলবায়ু পরিবর্তন

না, সকলেই অবশ্য এরকম নন। অনেকেই বিষয়টা বিশ্বাস করেছেন। তাঁরা সৌদির এই আচমকা তুষারপাতকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হিসেবেও দেখছেন। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে শীতকালীন বৃষ্টি, দক্ষিণ এশিয়ায় রেকর্ড ভাঙা দাবদাহ, মধ্যপ্রাচ্যের শুষ্ক অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা এবং ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় অস্বাভাবিক তুষারপাত-- এই ধরনের ঘটনাগুলি ইঙ্গিত দিচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে। আর সেই কারণে বিশ্ব জুড়ে আবহাওয়ার ধরনও দ্রুত বদলে যাচ্ছে। সেই বদলেরই চিহ্ন দেখা গেল আরবে।

বৃষ্টিবাহী মেঘ এবং শীতল বায়ু

সৌদি আরবে শীতকালে অবশ্য আগেও কখনও-সখনও তুষারপাত হয়েছে, তবে এবার তুষারপাতের পরিমাণ এবং যত এলাকা জুড়ে তা পড়েছে, গত কয়েক বছরের তুলনায় তার পরিমাণ অনেক বেশি। কেন এমন ঘটেছে? সৌদির তুষারপাত নিয়ে আবহাওয়াবিদেরা আগে বলেছিলেন, ভূমধ্যসাগর থেকে আসা শীতল একটি বায়ুপ্রবাহ এবং তার সঙ্গে থাকা নিম্নচাপ-- এর কারণেই সৌদি আরবের এই তুষারপাত। তবে, পরে আরও গবেষণা হয়। আরবের ন্যাশনাল সেন্টার ফর মেটিওরোলজি (NCM)-র সরকারি মুখপাত্র হুসেন আল-কাহতানি জানিয়েছেন, সৌদি আরবের মধ্য ও উত্তর অংশে প্রবেশ করা বৃষ্টিবাহী মেঘ এবং শীতল বায়ুর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই আবহাওয়ার এই পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি যোগ করেছেন, আগামী দিনগুলিতে তাপমাত্রা কম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে উত্তর ও মধ্য অঞ্চলগুলিতে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে, সাবধানে গাড়ি চালাতে এবং জলমগ্ন এলাকাগুলি এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আরও পড়ুন: 8th Pay Commission 2026 Update: 'নতুন অধ্যায় সূচনা-করা' অষ্টম পে কমিশনে বিগেস্ট স্যালারি, অবিশ্বাস্য পেনশন! ২০২৬ সালের আপডেট...

পর্যটনে ঢেউ

মরুদেশের এই বিরল দৃশ্য দেখার জন্য ভিড় করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাইরের পর্যটকেরাও ওই এলাকায় ভিড় জমিয়েছেন, বিরল এই দৃশ্য দেখবেন বলে। তুষারের উপর দিয়ে গাড়ি চালানো এবং মরুভূমিতে বরফ নিয়ে খেলার লোভে ভিড় জমিয়েছেন অনেকেই।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Snowfall in SaudiSnowfall in ArabSaudi Arabia SnowfallSaudi Arabia Rare SnowfallTabukJabal Al-LawzSaudi Arabia Snowfall Explainedscience behind Saudi Arabia SnowfallHussein al-QahtaniNational Highway Traffic Safety Administration
পরবর্তী
খবর

Bangladesh Unrest: তড়পে কোনও লাভ নেই, এই ৫ কারণে ভারত ছাড়া উপায় নেই ইউনূসের বাংলাদেশের
.

পরবর্তী খবর

Humayun Kabir: 'কোনও থানা যদি আমার নামে মিথ্যা মামলা করে, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে থানার ইট খুলে...