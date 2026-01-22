English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Sahara Desert Snowfall Explained: ৫৮ ডিগ্রির তপ্ত কড়াই সাহারা ঢাকল সাদা বরফে! পৃথিবীর বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমির বুকে কেন এই বিরল-অবাস্তব তুষারপাত?

Sahara Desert Snowfall Explained: ৫৮ ডিগ্রির 'তপ্ত কড়াই' সাহারা ঢাকল সাদা বরফে! পৃথিবীর বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমির বুকে কেন এই বিরল-অবাস্তব তুষারপাত?

Why Snowfall in Sahara desert: সাহারা মরুভূমির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে ৫৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তারও উপরে। কিন্তু সেই তাপমাত্রা হঠাৎ-ই ০ ডিগ্রির নীচে নেমে যায়!  -২ ডিগ্রিতে নেমে যায় সাহারার তাপমাত্রা!

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Jan 22, 2026, 04:26 PM IST
Sahara Desert Snowfall Explained: ৫৮ ডিগ্রির 'তপ্ত কড়াই' সাহারা ঢাকল সাদা বরফে! পৃথিবীর বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমির বুকে কেন এই বিরল-অবাস্তব তুষারপাত?
ছবি সৌজন্যে সোশ্যাল মিডিয়া

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সৌদি আরবের মরুভূমির পর এবার সাহারা মরুভূমি! প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা চলছেই... তুষারপাত এবার সাহারা মরুভূমিতে। যেখানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে ৫৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পৃথিবীর সেই বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি এবার ঢাকল তুষারের সাদা চাদরে। মুহূর্তে বদলে গেল তপ্ত বালুকারাশি। আবহাওয়ার উলটপুরাণ! যা ক্রমাগত বিস্ময় জাগিয়ে চলেছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আবহাওয়ার উলটপুরাণে এর আগেও আজব ঘটনা ঘটেছে সাহারা মরুভূমিতে। ভারী বৃষ্টিতে বানভাসি হয়েছে সাহারা মরু প্রান্তর। এবার ধূ ধূ বালুরাশির সাহারা মরুভূমি ঢাকর বরফের সাদা চাদরে। সাহারা মরুভূমিতে তুষারপাতের সেই ছবি এখন ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। এমনিতে সাহারা মরুভূমির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে ৫৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তারও উপরে। কিন্তু মরুভূমির সেই তাপমাত্রা-ই হঠাৎ ০ ডিগ্রির নীচে নেমে গিয়েছে! আর তাতেই তুষারপাত সাহারার বুকে। 

তাপমাত্রা হঠাৎ ০ ডিগ্রির নীচে নামতেই বিরল দৃশ্য ধরা পড়ে সাহারা মরুভূমির উত্তর আলজেরিয়ার কিছু অংশ। গত ১৭ জানুয়ারি সাহারার তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল -২ ডিগ্রিতে। আর তাতেই সাদা তুষারে ঢাকা পড়ে সোনালি মরুভূমির টিলা। বিরল এই ঘটনাটি ঘটে "মরুভূমির প্রবেশদ্বার" বলে পরিচিত সাহারার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত ‘এইন সেফরা’ শহরের কাছে। ছবি ও ভিডিয়োতে বালুরাশির উপর তুষার গুঁড়ো পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিরল অবাস্তব এই দৃশ্য সামনে আসতেই দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়।

সাহারা মরুভূমিতে এই তুষারপাতের কারণ কী?

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাহারা মরুভূমির উচ্চতা ৯১০ মিটার। অ্যাটলাস পর্বতমালা ঘিরে রেখেছে সাহারা মরুভূমিকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দক্ষিণে উত্তর আফ্রিকার দিকে ধেয়ে আসা শীতল বায়ুপ্রবাহ-ই সাহারায় এই তুষারপাতের জন্য দায়ী। শীতকালে ইউরোপ এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে শীতল ও শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ হয় ওই অঞ্চলে। জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে এই শৈত্যপ্রবাহের জেরে উত্তর আলজিরিয়ার তাপমাত্রা প্রায়শই পৌঁছে যায় হিমাঙ্কের কাছাকাছি। ওদিকে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে আর্দ্র বাতাসও স্থলভাগের দিকে ধেয়ে আসে। এই আর্দ্র আর শীতল বাতাস একে অপরের সঙ্গে মিলিত হতেই, সাহারা মরুভূমিতে তুষারপাত হয়ে থাকতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

বিজ্ঞানীরা বলছেন,  জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি বদলেছে। কিছু জায়গা অস্বাভাবিকরকম উষ্ণ হয়ে উঠছে, আবার কিছু জায়গা প্রচণ্ড ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। সাহারা মরুভূমিও এখন সারা বছর-ই উষ্ণ থাকে না। শীতকালে এর তাপমাত্রা অনেকটাই কমে যায়। বিশেষ করে উঁচু এলাকাগুলিতে বেশ ঠান্ডা পড়ে। অ্যাটলাস পর্বতমালা ঘিরে থাকায় মরুভূমির উপর দিয়ে আর্দ্র বাতাসও প্রবাহিত হয়। যার জেরে মরুভূমির উঁচু এলাকাগুলি দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যায়। সবমিলিয়ে আবহাওয়ার পরিবর্তনে মরুভূমিতে তুষারপাতের মতো বিরল ঘটনাও ঘটছে।

প্রসঙ্গত, গত ৪২ বছরে এই নিয়ে পঞ্চমবার সাহারা মরুভূমির বুকে তুষারপাতের ঘটনা ঘটল। এর আগে, ১৯৭৯, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১ সালেও তুষারপাত হয়েছিল সাহারায়। ৫ বছর বাদে আবার এবছর ১৭ জানুয়ারি বরফে ঢাকল সাহারা...

আরও পড়ুন, Iran Khamenei Torture: বন্দিদের তীব্র শীতে নগ্ন করে দাঁড় করানো থেকে রহস্যজনক ইনজেকশন! ১৬ বছরের কিশোরকে যৌন নির্যাতন... ইরানের জেলে ভয়াবহ হাড়হিম অত্যাচার...

আরও পড়ুন, Republic Day Chief Guest: ২০০ কোটি মানুষের বাজার! বিশ্ব GDP-র এক-চতুর্থাংশ! মোদীর সঙ্গে ‘মাদার অফ অল ডিলস’ সাইন করতেই প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি হয়ে আসছেন উরসুলা? কে তিনি?

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Sahara Desert SnowfallSahara Desert Snowfall ExplainedSahara DesertSnowfall
পরবর্তী
খবর

High Court on maintenance case: ডিভোর্সের মুখে খোরপোশে ছাড় পেতে মোটা মাইনের MNC-র চাকরি ছাড়লেন যুবক, খেপে গিয়ে কোর্ট চাপাল ৪ কোটির ক্ষতিপূরণ!
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026: কী ভাবে পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ বানাবেন তার পরিকল্পনা ছিল...