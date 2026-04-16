CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • West Asia Crisis: ইরান-আমেরিকার লড়াই থামলেও জ্বালানি সংকট আপাতত মিটছে না, জেনে নিন এই ৬ কারণ

West Asia Crisis: ইরান-আমেরিকার লড়াই থামলেও জ্বালানি সংকট আপাতত মিটছে না, জেনে নিন এই ৬ কারণ

West Asia Crisis: মধ্যপ্রাচ্য বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহের একটি প্রধান কেন্দ্র। ইরান যুদ্ধের কারণে যদি তেল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে, তবে তা বিশ্ববাজারে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 16, 2026, 02:11 PM IST
West Asia Crisis: ইরান-আমেরিকার লড়াই থামলেও জ্বালানি সংকট আপাতত মিটছে না, জেনে নিন এই ৬ কারণ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হরমুজের দখল এখন কার দখলে রয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছেন তাঁর হাতে রয়েছে হরমুজের রাশ। অন্যদিকে, ইরান বলছে ট্রাম্পের কথার কোনও ভিত্তি নেই। এখনও পাকিস্তান বা অন্য কোনও দেশের মধ্যস্থতায় যদি ইরান যুদ্ধ যদি থেমেও যার তা হলেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির  সমস্যা  এখনই মিটছে না। এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

উল্লেখ্য, বিশ্বজুড়ে জ্বালানি বাজার এখন এক অস্থির সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ইরানকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য যুদ্ধ পরিস্থিতি এই সংকটকে আরও তীব্র করে তুলেছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সংঘাত শেষ হলেও জ্বালানি সংকট সহজে কাটবে না। এর পেছনে রয়েছে একাধিক জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি কারণ।

সাপ্লাইয়ের সমস্যা

মধ্যপ্রাচ্য বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহের একটি প্রধান কেন্দ্র। ইরান যুদ্ধের কারণে যদি তেল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে, তবে তা বিশ্ববাজারে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে। যুদ্ধ শেষ হলেও উৎপাদন ও রপ্তানি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে সময় লাগবে, ফলে সরবরাহ ঘাটতি থেকেই যাবে।

হরমুজ প্রণালী

হরমুজ প্রণালীর ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রণালী দিয়ে বিশ্বের প্রায় ২০% তেল পরিবাহিত হয়। যুদ্ধের সময় এই পথ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে, এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়েও নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকে যায়। ফলে পরিবহন খরচ বেড়ে যায় এবং তেলের দাম স্থিতিশীল হয় না।

জ্বালানির চাহিদা বৃদ্ধি

বিশ্ব অর্থনীতির চাহিদা বৃদ্ধি জ্বালানি সংকটকে আরও জটিল করে তুলছে। কোভিড-পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেড়ে যাওয়ায় তেলের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। সরবরাহ সেই হারে বাড়ছে না, ফলে বাজারে চাপ তৈরি হচ্ছে।

ওপেক প্লাস (OPEC+) নীতি

ওপেক প্লাস (OPEC+) নীতির প্রভাব। তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির এই জোট প্রায়ই উৎপাদন কমিয়ে দাম নিয়ন্ত্রণে রাখে। ফলে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়, যা যুদ্ধ না থাকলেও দাম বাড়িয়ে রাখে।

রিনিউয়েবেল এনার্জি

নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরের ধীর গতি। যদিও বিশ্ব ধীরে ধীরে সবুজ জ্বালানির দিকে এগোচ্ছে, তবে এই পরিবর্তন এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা এখনও অনেক বেশি, যা সংকটকে দীর্ঘস্থায়ী করে।

ভূ-রাজনৈতিক সংকট

সবশেষে, ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা একটি বড় ফ্যাক্টর। ইরান যুদ্ধ শেষ হলেও মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত নয়। যেকোনো সময় নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে, যা জ্বালানি বাজারকে প্রভাবিত করবে।

