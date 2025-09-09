English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Nepal Nationwide Unrest: নেপালে প্রতিবাদের নামে বেলাগাম হিংসা! বাড়িতে আগুন, জ্ব্য়ান্ত জ্বালান হল Ex প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীকে...

Nepal's PM's wife death news: বিক্ষোভকারীরা অলির পদত্যাগ এবং সরকারের বরখাস্তের দাবিতে আন্দোলন করছিল। বিক্ষোভের দ্বিতীয় দিনে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে মৃতের সংখ্যা ২২ জনে পৌঁছেছে এবং ৩০০ জনের বেশি মানুষ আহত হয়েছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 9, 2025, 08:07 PM IST
Nepal Nationwide Unrest: নেপালে প্রতিবাদের নামে বেলাগাম হিংসা! বাড়িতে আগুন, জ্ব্য়ান্ত জ্বালান হল Ex প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীকে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঝালানাথ খানালের স্ত্রী রাবি লক্ষ্মী চিত্রকর রণক্ষেত্র নেপালে তাঁদের দাল্লু এলাকার বাড়িতে অগ্নিসংযোগে গুরুতর আহত হয়ে মারা গিয়েছেন।

Add Zee News as a Preferred Source

পরিবারের সদস্যরা নেপালি সংবাদমাধ্যমে খবর হাব জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা তাকে জোর করে বাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে কীর্তিপুর বার্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তিনি শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারেননি।

আরও পড়ুন: Nepal Protests Live Updates: হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণই বিক্ষোভের সলতে পাকিয়েছে! ফিরছেন রাজা? নেপাল ফের হিন্দুরাষ্ট্র?

এই হামলা এমন এক সময়ে ঘটল যখন নেপালে সহিংস বিক্ষোভ দ্বিতীয় দিনের মতো অব্যাহত ছিল, যদিও সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল। 

বিক্ষোভকারীরা অলির পদত্যাগ এবং সরকারের বরখাস্তের দাবিতে আন্দোলন করছিল। বিক্ষোভের দ্বিতীয় দিনে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে মৃতের সংখ্যা ২২ জনে পৌঁছেছে এবং ৩০০ জনের বেশি মানুষ আহত হয়েছে।

দেশের প্রধান প্রধান সরকারি ও রাজনৈতিক ভবনগুলোও হামলার শিকার হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা কাঠমান্ডুর কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ভবন সিং দরবার এবং রাষ্ট্রপতির বাসভবন শীতল নিবাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। এছাড়াও, রাষ্ট্রপতি রাম চন্দ্র পাউডেল, প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলি এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল ‘প্রচণ্ড’ ও শের বাহাদুর দেউবার বাসভবনেও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

আরও পড়ুন: Nepal Nationwide Unrest: 'তরতাজা ছেলেদের গুলি, তরুণীদের ছিঁড়েখুঁড়ে নিচ্ছে!', বদলের নেপালের ভয়ংকর বিবরণ...

দেউবার বাসভবনে হামলার সময়, তার এবং তার স্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরজু রানা দেউবার ওপরও হামলা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যালয়গুলোও হামলার শিকার হয়েছে।

নেপালের বর্তমান চূড়ান্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং এর ফলে তৈরি বিক্ষোভের ছবি ধরা পড়েছে। রাজনৈতিক মতবিরোধ এবং বিক্ষোভ কী ভাবে সহিংস রূপ ধারণ করতে পারে এবং এর ফলে সাধারণ মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তা আরও একবার দেখাল নেপাল। 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Gen Z protestsNepal unrestanti-corruptionSocial Media BanNepal protestNepal protest newsnepal protest todaynepal protest reasonnepal protest deathnepal protest livenepal protest updategen z protest in NepalNepal newsKathmandu parliament protestNepal youth protestsocial media ban NepalNepal parliament unrestNepal police barricadeNepal journalists protests
পরবর্তী
খবর

Nepal Gen Z protest: বদলের নেপালে ভারতীয়দের জন্য 'কড়া' নির্দেশিকা জারি সরকারের! কী করতে হবে, জানিয়ে দিল বিদেশমন্ত্রক...

.

পরবর্তী খবর

US short-term visa rule: ভারতীয়দের আমেরিকা যাওয়া আরও চাপের! এবার স্বল্পমেয়াদি ভিসার জন্যও ক্...