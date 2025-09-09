Nepal Nationwide Unrest: নেপালে প্রতিবাদের নামে বেলাগাম হিংসা! বাড়িতে আগুন, জ্ব্য়ান্ত জ্বালান হল Ex প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীকে...

Nepal Nationwide Unrest: নেপালে প্রতিবাদের নামে বেলাগাম হিংসা! বাড়িতে আগুন, জ্ব্য়ান্ত জ্বালান হল Ex প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীকে...
Nepal's PM's wife death news: বিক্ষোভকারীরা অলির পদত্যাগ এবং সরকারের বরখাস্তের দাবিতে আন্দোলন করছিল। বিক্ষোভের দ্বিতীয় দিনে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে মৃতের সংখ্যা ২২ জনে পৌঁছেছে এবং ৩০০ জনের বেশি মানুষ আহত হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঝালানাথ খানালের স্ত্রী রাবি লক্ষ্মী চিত্রকর রণক্ষেত্র নেপালে তাঁদের দাল্লু এলাকার বাড়িতে অগ্নিসংযোগে গুরুতর আহত হয়ে মারা গিয়েছেন।
পরিবারের সদস্যরা নেপালি সংবাদমাধ্যমে খবর হাব জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা তাকে জোর করে বাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে কীর্তিপুর বার্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তিনি শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারেননি।
এই হামলা এমন এক সময়ে ঘটল যখন নেপালে সহিংস বিক্ষোভ দ্বিতীয় দিনের মতো অব্যাহত ছিল, যদিও সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল।
বিক্ষোভকারীরা অলির পদত্যাগ এবং সরকারের বরখাস্তের দাবিতে আন্দোলন করছিল। বিক্ষোভের দ্বিতীয় দিনে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে মৃতের সংখ্যা ২২ জনে পৌঁছেছে এবং ৩০০ জনের বেশি মানুষ আহত হয়েছে।
দেশের প্রধান প্রধান সরকারি ও রাজনৈতিক ভবনগুলোও হামলার শিকার হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা কাঠমান্ডুর কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ভবন সিং দরবার এবং রাষ্ট্রপতির বাসভবন শীতল নিবাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। এছাড়াও, রাষ্ট্রপতি রাম চন্দ্র পাউডেল, প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলি এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল ‘প্রচণ্ড’ ও শের বাহাদুর দেউবার বাসভবনেও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।
নেপালের বর্তমান চূড়ান্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং এর ফলে তৈরি বিক্ষোভের ছবি ধরা পড়েছে। রাজনৈতিক মতবিরোধ এবং বিক্ষোভ কী ভাবে সহিংস রূপ ধারণ করতে পারে এবং এর ফলে সাধারণ মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তা আরও একবার দেখাল নেপাল।
