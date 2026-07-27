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ভয়াল দাবানলে বাড়ছে তাপ! আগুনের লেলিহান শিখা গিলে খাচ্ছে জঙ্গল-জনপদ-শহর-নগর-গ্রাম, ঘরছাড়া লক্ষ মানুষ

Deadly Wildfires in France and Spain: সর্বশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী, ফ্রান্স ও স্পেন মিলিয়ে আড়াই লক্ষেরও বেশি মানুষ ঘরছাড়া। এর মধ্যে ফ্রান্সে প্রায় ১.৬৭ লক্ষ এবং স্পেনে ৭০ হাজারেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 27, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:42 PM IST
ভয়াল দাবানলে বাড়ছে তাপ! আগুনের লেলিহান শিখা গিলে খাচ্ছে জঙ্গল-জনপদ-শহর-নগর-গ্রাম, ঘরছাড়া লক্ষ মানুষ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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