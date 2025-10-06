Pakistani Defence Minister Khawaja Asif warned India: কাগুজে বাঘ পাকমন্ত্রীর নোংরা হুংকার, 'যুদ্ধবিমানের ধ্বংসাবশেষের নিচে ভারতকে কবর দেব'...
Pak Defence Minister: ২২ এপ্রিলের পাহেলগাঁও সন্ত্রাসবাদী হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক আরও খারাপ হয়, যেখানে ২৬ জনের প্রাণহানি হয়েছিল। ভারত কূটনৈতিক পদক্ষেপের জবাব দেয়, যার মধ্যে ইন্দুস জল চুক্তি স্থগিত করাও ছিল। নয়াদিল্লি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ইসলামাবাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে যেকোনও আলোচনা শুধুমাত্র PoK-কে ভারতে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি নিয়েই হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের সেনা প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী যদি পাকিস্তান তার মাটিতে সন্ত্রাস বন্ধ করতে ব্যর্থ হয় তবে তাকে বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার বিষয়ে মন্তব্য করার পর, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা আসিফ ভারতকে কঠোর পরিণতির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ভারতের পক্ষ থেকে নতুন করে কোনও আগ্রাসন চালানো হলে তা আরও কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে বলে সতর্ক করেছেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা মহম্মদ আসিফ।
সেনা প্রধান জেনারেলের বক্তব্য:
ভারতীয় সেনা প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী ইসলামাবাদকে রাষ্ট্র-সমর্থিত সন্ত্রাসবাদ বন্ধ না করলে বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার বিষয়ে সতর্ক করার কয়েক দিন পরে, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা আসিফ রবিবার হুমকি দেন যে ভারত 'তার যুদ্ধবিমানের ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়বে'।
আসিফের এই মন্তব্যের আগেই ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানরা এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং পাকিস্তানকে কোনও ধরনের সামরিক দুঃসাহসিকতা না দেখানোর জন্য সতর্ক করেন। ভারতের কড়া মন্তব্যে স্পষ্টতই বিচলিত হয়ে, আসিফ ভারতীয় শীর্ষ নিরাপত্তা মহলের 'উসকানিমূলক মন্তব্য'-এর নিন্দা করেন।
তিনি দাবি করেন যে ভারতীয় সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বদের এমন মন্তব্য তাদের হারানো বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধার এবং মে মাসে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর কারণে চাপের মুখে থাকা একটি 'ব্যর্থ প্রচেষ্টা'।
খাজা আসিফ বলেন:
'ভারতীয় সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মন্তব্যগুলি তাদের কলঙ্কিত খ্যাতি পুনরুদ্ধারের একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা। '০-৬' স্কোরের এমন সিদ্ধান্তমূলক পরাজয়ের পরে, তারা যদি আবার চেষ্টা করে, ইনশাল্লাহ, স্কোর আগের চেয়েও অনেক ভালো হবে।'
পাকিস্তানের দাবি:
আসিফ '০-৬' স্কোর বলতে কী বুঝিয়েছেন, তা বিস্তারিতভাবে না বললেও, পাকিস্তানের সেই অযাচিত দাবি করে যে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় তারা ছ'টি ভারতীয় যুদ্ধবিমান ভূপতিত করেছিল। ইসলামাবাদ তাদের দাবির সমর্থনে কোনও প্রমাণ দেয়নি।
পহেলগাঁও কাণ্ড
২২ এপ্রিলের পহেলগাঁও সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাবে ৭ মে 'অপারেশন সিঁদুর' শুরু হয়েছিল এবং ভারতীয় সামরিক বাহিনী পাকিস্তান ও পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের সন্ত্রাসী পরিকাঠামোকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। এই হামলা চার দিন ধরে তীব্র সংঘর্ষের সূত্রপাত করে, যা ১০ মে সামরিক কার্যক্রম বন্ধ করার বিষয়ে একটি সমঝোতার মাধ্যমে শেষ হয়।
ভারত দাবি করে আসছে যে ভারতীয় সামরিক বাহিনী পাকিস্তানের বিভিন্ন সামরিক পরিকাঠামোতে আঘাত হানার পর মে মাসে পাকিস্তান শত্রুতা বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করেছিল।
সেনা প্রধান, বিমান বাহিনী প্রধান এবং রাজনাথ সিং-এর পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি
৪ অক্টোবর, সেনা প্রধান জেনারেল দ্বিবেদী পাকিস্তানকে সতর্ক করে বলেন, তারা যদি বিশ্ব মানচিত্রে তাদের স্থান ধরে রাখতে চায় তবে তাদের মাটিতে সন্ত্রাসবাদ পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে কোনো সামরিক সংঘাতের ক্ষেত্রে 'অপারেশন সিঁদুর ১.০'-এর সময় নয়াদিল্লি যে সংযম দেখিয়েছিল, তা আর পুনরাবৃত্তি হবে না।
ভারতের বক্তব্য:
জেনারেল দ্বিবেদী বলেন, "ভারত একটি দেশ হিসাবে এবার সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। এবং এবার আমরা 'অপারেশন সিঁদুর ১.০'-এর সময় যে সংযম দেখিয়েছিলাম, তা দেখাব না। এবার আমরা এক ধাপ এগিয়ে যাব এবং এমনভাবে কাজ করব যা পাকিস্তানকে ভাবতে বাধ্য করবে যে তারা বিশ্ব মানচিত্রে থাকতে চায় কিনা।"
অন্যদিকে, বিমান বাহিনী প্রধান এ.পি. সিং শুক্রবার বলেন, 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় ভারতীয় হামলায় ইউএস-এর তৈরি F-16 জেট সহ কমপক্ষে এক ডজন পাকিস্তানি সামরিক বিমান ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।তিনি ইসলামাবাদের দাবিকে 'কাল্পনিক গল্প' হিসাবে বর্ণনা করেন।
তিনি বলেন, 'গোয়েন্দা প্রতিবেদন থেকে আমরা যা জানতে পেরেছি, এই হামলাগুলির কারণে কমপক্ষে চারটি রাডার, দুটি কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার, দুটি রানওয়ে এবং তিনটি ভিন্ন স্টেশনের তিনটি হ্যাঙ্গার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'
শুক্রবার হায়দ্রাবাদের একটি অনুষ্ঠানে রাজনাথ সিং ২০১৬ সালের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ২০১৯ সালের বালাকোট বিমান হামলা এবং 'অপারেশন সিঁদুর'-এর কথা উল্লেখ করে বলেন যে ভারত তার জনগণকে রক্ষা এবং দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনে যেকোনো সীমান্ত অতিক্রম করতে পারে।
পাকিস্তানকে লক্ষ্য করে রাজনাথ সিং আরও বলেন, ইসলামাবাদের পক্ষ থেকে স্যার ক্রিক সেক্টরে কোনো সামরিক দুঃসাহসিকতা দেখালে তার "সিদ্ধান্তমূলক জবাব" দেওয়া হবে, যা "ইতিহাস এবং ভূগোল" উভয়কেই পরিবর্তন করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারে।
স্যার ক্রিক হল গুজরাটের কচ্ছের রান এবং পাকিস্তানের মধ্যে অবস্থিত ৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি জোয়ারের মোহনা, যা উভয় পক্ষের সমুদ্রসীমা রেখার বিভিন্ন ব্যাখ্যার কারণে একটি বিতর্কিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত।
ভারতীয় সেনা প্রধান বলেন:
'এবার ভারত অপারেশন সিঁদুর ১.০-এর সময় যে সংযম দেখিয়েছিল, তা দেখাবে না। এবার আমরা এক ধাপ এগিয়ে যাব এবং এমনভাবে কাজ করব যা পাকিস্তানকে ভাবতে বাধ্য করবে যে তারা বিশ্ব মানচিত্রে থাকতে চায় কিনা।'
