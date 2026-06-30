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'হাত কেটে নেব', সিন্ধুর জল নিয়ে ভারতকে সরাসরি 'যুদ্ধে'র হুঁশিয়ারি পাক মন্ত্রীর

Pakistan India water dispute: ভারতের পাল্টা জবাব, "যে দেশ নীতিগতভাবে সন্ত্রাসবাদ রপ্তানি করে, তারা সদিচ্ছা ও বন্ধুত্বের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া একটি চুক্তির সুবিধা দাবি করবে—এটা কোনও যুক্তিতে খাটে না।"

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 30, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:33 AM IST
'হাত কেটে নেব', সিন্ধুর জল নিয়ে ভারতকে সরাসরি 'যুদ্ধে'র হুঁশিয়ারি পাক মন্ত্রীর
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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