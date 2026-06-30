'হাত কেটে নেব', সিন্ধুর জল নিয়ে ভারতকে সরাসরি 'যুদ্ধে'র হুঁশিয়ারি পাক মন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সালের পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করেছে নয়া দিল্লি। ভারতকে রক্তাক্ত করার জবাব দিতে ‘হাতে তো বটেই, ভাতে মারার’ কৌশল নেয় মোদী সরকার। পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জনের মৃত্যুর পর ভারতের পক্ষ থেকে ঐতিহাসিক সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি একতরফাভাবে স্থগিত করে দেওয়া হয়। আর ভারতের এই একটি পদক্ষেপেই কার্যত দিশাহারা পাকিস্তান। জলের তীব্র সংকটে পড়ার আশঙ্কায় এবার সরাসরি ভারতকে যুদ্ধের হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি অভব্য ভাষায় চরম হুঁশিয়ারি দিলেন পাক মন্ত্রীরা। সিন্ধুর জল পেতে মরিয়া ইসলামাবাদ এবার ভারতের উদ্দেশে হুমকি দিল, ‘জল আটকাতে এলে হাত কেটে দেওয়া হবে।’
সোমবার এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী মুসাদিক মালিক এবং তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তরার ভারতের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সরাসরি নিশানা করে মুসাদিক মালিক বলেন, "প্রতিবেশী দেশের প্রধানমন্ত্রী এমন আচরণ করছেন যেন সবকিছু তাঁর হাতেই রয়েছে। তিনি বলছেন, পাকিস্তানে এক ফোঁটা জলও যেতে দেবেন না।" এর পরেই সুর চড়িয়ে পাক মন্ত্রী চরম হুমকি দিয়ে বলেন, "আমাদের প্রাপ্য জলের ওপর যারা নজর দেবে বা জল আটকাতে আসবে, আমরা তাদের সেই হাত কেটে ফেলব।" মুসাদিকের এই মন্তব্যের ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ভাইরাল।
জল সংকটে মরিয়া ইসলামাবাদ
পাকিস্তানি মন্ত্রীদের দাবি, ১৯৬০ সালের এই আন্তর্জাতিক চুক্তি কোনো দেশ একতরফাভাবে বাতিল বা সংশোধন করতে পারে না, এটা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরও জলকে পাকিস্তানের জন্য 'জীবনরেখা এবং রেড লাইন' বলে ঘোষণা করেছেন।
জলে টান পড়তেই বিশ্বমঞ্চে অপপ্রচার শুরু করেছে ইসলামাবাদ। এই চুক্তি নিয়ে বৈশ্বিক সমর্থন জোগাড় করতে মঙ্গলবার ইসলামাবাদে একটি বড়সড় আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করেছে পাকিস্তান। যেখানে বিভিন্ন দেশের জলসম্পদ বিশেষজ্ঞ, আইনজ্ঞ এবং বিদেশি প্রতিনিধিদের ডেকে ভারতের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জনমত তৈরির মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। এর আগে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফও হুমকি দিয়েছিলেন যে, জলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা বিপন্ন হবে এবং সেক্ষেত্রে তারা ভারতের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে যেতেও দ্বিধাবোধ করবেন না।
ভারতের কড়া জবাব
পাকিস্তানের এই ফাঁকা আওয়াজ ও হুমকির মুখে ভারত কিন্তু নিজের অবস্থানে অনড়। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কাউন্সিলের অধিবেশনে ভারতের প্রথম সচিব অনুপমা সিং পাকিস্তানের দ্বিচারিতাকে ধুয়ে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, ৬৫ বছর আগে পাকিস্তানের ওপর আস্থা রেখে ভারত এই চুক্তি করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান সেই বিশ্বাস ভেঙে ভারতের বুকে ৩টি বড় যুদ্ধ এবং হাজার হাজার জঙ্গি হামলা চালিয়েছে।
ভারতের সাফ কথা, যে দেশ নীতিগতভাবে ভারতের মাটিতে সন্ত্রাসবাদ রপ্তানি করে, তারা সদিচ্ছা ও বন্ধুত্বের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া এই চুক্তির সুযোগ-সুবিধা দাবি করতে পারে না। ১৯৬০ সালের একটি চুক্তিকে চিরস্থায়ী অধিকার হিসেবে গণ্য করা যায় না, যা বর্তমান বাস্তবতা এবং গত ছয় দশকের জবাবদিহি থেকে মুক্ত থাকবে। জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ পুনর্ব্যক্ত করে দিল্লি জানিয়েছে, পাকিস্তান আন্তর্জাতিক মঞ্চে দ্বিপাক্ষিক কাদা-ছোড়াছুড়ি বন্ধ করে নিজেদের অভ্যন্তরীণ সংকটের দিকে নজর দিক।
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