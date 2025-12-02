USA Attacks Venezuela?: ভেনেজুয়েলায় নৌযানে হামলা ট্রাম্পের! কেন ভেনেজুয়েলা আক্রমণ করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র? ভয়ে কাঁপছে লাতিন আমেরিকা...

USA Attacks Venezuela?: ভেনেজুয়েলায় নৌযানে হামলা ট্রাম্পের! কেন ভেনেজুয়েলা আক্রমণ করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র? ভয়ে কাঁপছে লাতিন আমেরিকা...
US Navy Commander Ordered Second Venezuela Boat Strike: তাহলে, আবার একটা যুদ্ধ? অন্তত এরকম একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। কেন বেড়াচ্ছে? কার সঙ্গে কার সংঘাত? ভেনেজুয়েলা আক্রমণ করতে নাকি উদ্যত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র? প্রকৃত ঘটনাটি কী?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভেনেজুয়েলা (Venezuela) আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA)? এরকম একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। কেন বেড়াচ্ছে? ভেনেজুয়েলার অভিযুক্ত মাদকবাহী নৌযানগুলিতে (Venezuelan drug boat) হামলা চালিয়েছে মার্কিন দেশ। প্রথম দফার হামলার পরে এবার দ্বিতীয় দফায় হামলারও অনুমোদন দিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে এ তথ্য নিশ্চিতও করা হয়েছে। তাহলে? আবার একটা যুদ্ধ?
নৌযানে বিস্ফোরণ
হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিত সোমবারই বলেছেন, নতুন করে হামলার নির্দেশ দিয়ে অ্যাডমিরাল (ফ্রাঙ্ক) ব্র্যাডলি ভালো সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। ক্যারোলিন লেভিত নিশ্চিত করে বলেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ হামলার অনুমোদন দিয়েছেন। তবে ওয়াশিংটন পোস্ট যেভাবে লিখেছে, সেভাবে তিনি 'সবাইকে নির্বিচার হত্যা'র নির্দেশ দেননি। এরই মধ্যে দ্বিতীয় দফায় হামলা চালানো হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। এর আগে একটি নৌযানে বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায়। ওই জ্বলন্ত নৌযানে বেঁচে যাওয়া দুজন আটকা পড়েছিলেন। প্রথম দফার এই হামলায় বেঁচে যাওয়া ওই দুজনকে হত্যার জন্যই আবারও হামলা চালানো হয়েছে কি না, সেটি অবশ্য জানা যায়নি।
আটকাবার অধিকার
সোমবারের ব্রিফিংয়ে ক্যারোলিন লেভিত বলেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী হেগসেথ স্পষ্ট করেছেন-- ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টের মনোনীত মাদকসন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলিকে যুদ্ধের আইন অনুযায়ী মারাত্মক লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হবে। মাদকসন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ট্রাম্পের সেগুলিকে প্রতিহত করার অধিকার রয়েছে, বলেন ক্যারোলিন লেভিত।
মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ক্যারিবীয় অঞ্চলে নিজেদের সামরিক অবস্থান জোরদার করেছে ট্রাম্পের দেশ। ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়ার আন্তর্জাতিক জলসীমায় সন্দেহভাজন মাদক চোরাচালানের নৌযানগুলির উপর একাধিক হামলা চালিয়েছে তারা। এটাকে মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ বলছে ওয়াশিংটন। গত সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এসব হামলায় এ পর্যন্ত ৮০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, তারা অবৈধ মাদক বহনকারী নৌযানগুলি ধ্বংস করে আত্মরক্ষার জন্য কাজ করছে।
ভেনেজুয়েলার আকাশসীমা বন্ধ?
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবারই ঘোষণা করেছিলেন, ভেনেজুয়েলার আকাশসীমা বন্ধ বলেই ধরতে হবে। তবে তিনি এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলেননি। আর তাঁর এই ঘোষণার পরে ওয়াশিংটন ও কারাকাসের মধ্যকার উত্তেজনা আরও বেড়েছে। এদিকে ভেনেজুয়েলা বলছে, এমন ঘোষণার মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকার জন্য উপনিবেশিক হুমকি তৈরি করছে। ভেনেজুয়েলার লাখ লাখ মানুষ উদ্বেগের মধ্যে আছেন।
