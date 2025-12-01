English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 1, 2025, 08:55 PM IST
Elon Musk Prediction: 'খুব বেশি দিন নয়, ২০ বছর পর কাজ করার দরকার হবে না মানুষের', কীভাবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চমকে দেওয়ার মতো ভবিষ্যদ্বাণী করলেন টেসলার সিইও এলোন মাস্ক। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মাস্ক বলেন, ২০ বছরের মধ্যে মানুষের জন্য কাজ করা আর অপরিহার্য থাকবে না। 

নিখিল কামাথের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মাস্ক বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং রোবোটিক্সের উন্নতির ফলে ২০ বছরেরও কম সময়ে, বা তার আগেও, কাজ করা "ঐচ্ছিক" হয়ে উঠবে। অপরিহার্য থাকবে না। 

মাস্ক বলেন, "আমার ভবিষ্যদ্বাণী হল, ২০ বছরের কম সময়ের মধ্যে কাজ করা ঐচ্ছিক হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, কাজ করাটাই ঐচ্ছিক হয়ে যাবে, অনেকটা শখের মতো।"

মাস্ক আরও বলেন, AI এবং রোবোটিক্সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে, যেখানে তারা কাজ করবে কী করবে না, তা বেছে নিতে পারবে। বিষয়টি অনেকটা এমন হবে—দোকান থেকে সবজি কেনার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বাড়িতে সবজি ফলানোর মতো।

তাঁর মতে, এই পরিবর্তন "২০ বছরের কম সময়ের মধ্যে, এমনকি হয়তো ১০ বা ১৫ বছরের মধ্যেও" আসতে পারে। এর প্রধান কারণ হবে প্রযুক্তি প্রায় সব ধরনের শ্রমের জায়গা নিয়ে নেবে।

তিনি স্বীকার করেছেন যে কেউ কেউ এই ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে সন্দেহ করতে পারেন। তিনি মনে করিয়ে দেন যে, এটা কতটা ঠিক তা বিচার করতে দুই দশক পরে তাঁর এই মন্তব্যটি আবার বাজিয়ে শোনা যেতে পারে।

তবুও, তিনি আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন যে AI-এর উন্নতির গতি শেষ পর্যন্ত কাজকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনের চেয়ে ব্যক্তিগত আগ্রহের বিষয় করে তুলবে।

কামাথ উল্লেখ করেছিলেন যে, পশ্চিমের কিছু অংশ ইতিমধ্যেই ছয় দিনের কাজের সপ্তাহ থেকে পাঁচ, চার, এমনকি তিন দিনের দিকে যাচ্ছে। এরপরই এই আলোচনা শুরু হয়।

মাস্ক উত্তরে বলেন যে, স্টার্টআপ তৈরি করার বা অত্যন্ত কঠিন সমস্যা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে এই ধরনের নমনীয়তা প্রযোজ্য নয়। সেখানে এখনও "গুরুত্বপূর্ণ সময়" দেওয়া জরুরি।

কিন্তু প্রযুক্তি আরও এগোলে, তিনি বিশ্বাস করেন যে এই কঠিন কাজগুলিও শেষ পর্যন্ত উন্নত সিস্টেম নিয়ে নেবে। 

কামাথ জানতে চান যে, যদি মানুষকে সপ্তাহে মাত্র অর্ধেক দিন কাজ করতে হয়, তাহলে সমাজের কী পরিবর্তন আসতে পারে এবং বাকি সময়টা তারা কী করবে?

মাস্ক উত্তর দেন যে, এই পরিবর্তন ছোট কাজের সপ্তাহের চেয়েও অনেক বেশি এগিয়ে যাবে; মানুষ মোটেই কাজ করতে বাধ্য হবে না।

তিনি বলেন, AI এবং রোবোটিক্স মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। তিনি বলেন, "যদি আপনি এটি ভাবতে পারেন, তবে আপনি এটি পেতেও পারবেন।"

কামাথ মানুষের মধ্যেকার প্রতিযোগিতার বিষয়টিও উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, সবার কাছে ইউনিভার্সাল হাই ইনকামের মাধ্যমে পর্যাপ্ত জিনিস থাকলেও, মানুষ হয়তো আরও বেশি কিছুর প্রয়োজন অনুভব করবে, কারণ "পর্যাপ্ত কখনো পর্যাপ্ত নয়।"

মাস্ক স্বীকার করেন যে এই বিষয়টি এখনও অনিশ্চিত, কারণ মানবজাতি এমন একটি প্রযুক্তিগত "সিঙ্গুলারিটির" দিকে এগোচ্ছে, যেখানে এর পরে কী হবে, তা পূর্বাভাস দেওয়া অসম্ভব।

তিনি বলেন, একবার AI এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেলে যেখানে এটি মানুষের সব প্রয়োজন মেটাতে পারবে, তখন এটি নিজের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করা শুরু করতে পারে।

Tags:
Elon MuskElon Musk PredictionMusk on Work Culture
