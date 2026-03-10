English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Iran Attack: 'নির্লজ্জ আগ্রাসন'? এবার লোকালয়েও আঘাত আনছে ইরান; ভয়াবহ হামলায় বইল রক্তের ধারা, হল মৃত্যু

Iran Attack on Residential Building Bahrain: ইরান-ইসরায়েলের যুদ্ধ থামার লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। তা উলটে আড়ে-বহরে বেড়েই চলেছে। ইরান হামলা চালাল বাহরিনে (Bahrain)। হামলায় এক মহিলার মৃত্যু ঘটেছে, আহত ৮। বিশ্ব জুড়ে নিন্দার স্রোত।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 10, 2026, 04:37 PM IST
ইরানি হামলার ভয়ে কাঁপছে আরব দুনিয়া।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েলের যুদ্ধ (Iran Israel US War) থামার কোনও লক্ষণই নেই। বরং তা আড়ে-বহরে বাড়ছে। এবার ইরান (Iran) হামলা চালাল বাহরিনে (Bahrain)। বাহরিনের রাজধানীতে ইরানি হামলায় এক মহিলার মৃত্যু ঘটেছে, আহত হয়েছেন অন্তত ৮। 

মানামায় 

বাহরিনের রাজধানী মানামায় এক আবাসিক ভবনে ইরানের চালানো এক ভয়াবহ হামলায় ২৯ বছর বয়সী এক বাহরাইনি মহিলার মৃত্যু হয়েছে। এই হামলায় আরও অন্তত আটজন আহত হয়েছেন। বাহরিনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই ঘটনাকে ইরানের 'নির্লজ্জ আগ্রাসন' হিসেবে অভিহিত করেছে।

আরও পড়ুন: ESMA for Supply of LPG: যুদ্ধের আবহে ESMA জারি করল সরকার; ফিরল ১৯৫৫ সালের আইন, কী এই এসমা? কেন?

জরুরি উদ্ধারকাজ

ঘটনার পর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জরুরি ভিত্তিতে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে নাগরিকদের শান্ত থাকতে এবং নিকটস্থ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আরব দেশের যুদ্ধের ছায়া

উল্লেখ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের যৌথ হামলার জবাবে ইরান বর্তমানে এই অঞ্চলে সামরিক পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে। এর ফলে উপসাগরীয় দেশগুলিতে উত্তেজনা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। আক্রমণের আশঙ্কা শোনা গিয়েছে মক্কা-মদিনায়। আক্রমণ ঘটেছে আরবে, কুয়েতে।

ইরান-আরব উত্তজনা

ইরান বেশ কিছুদিন ধরে সৌদি আরবের উপর বিভিন্ন সময় মিসাইল ও ড্রোন হামলা চালিয়ে আসছে। সৌদি আরবের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এর অনেকগুলিকেই প্রতিহত করতে পেরেছে। তবে তার মধ্যেও কিছু ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন তাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেদ করে তেল শোধনাগারে বা অন্যত্র আঘাত হেনেছে।

আরও পড়ুন: Coal in Iran War: ইরানে ঘোর যুদ্ধ, হুগলিতে ফিরল কয়লা; শোনা যাচ্ছে, বাড়বে খাবারের দাম, সত্যি?

সৌদির আত্মসুরক্ষা

সৌদি আরব অবশ্য যথোচিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বজায় রেখেছে। মক্কা ও মদিনার সুরক্ষার জন্য সৌদি আরব পাঁচ উন্নত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী সুরক্ষবলয় তৈরি করেছে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

