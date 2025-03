Viral Video | Woman naked on flight: প্লেনে আচমকাই উলঙ্গ হয়ে তাণ্ডব! মহিলার কীর্তিতে চক্ষু চড়কগাছ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এনবিসির সহযোগী সংস্থা কেপিএনএক্স জানিয়েছে, সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে একজন মহিলা সকল যাত্রীদের সামনে হঠাৎই তাঁর পোশাক একে একে খুলতে শুরু করে। সেখানে উপস্থিত ছিল বুড়ো থোকো বাচ্চা সকলেই। সকল যাত্রীদের সামনে পোশাক খুলতে খুলতে ওই মহিলা ভয়ংকর চিৎকার করতে শুরু করে। জানা গেছে, তাঁর জন্য বিমান কর্মীরাও অসম্ভব হয়রানির শিকার হয়েছেন। এমনকি তাঁর জন্য বিমানটিকে গেটে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করেন বিমানকর্মীরা।

আরও পড়ুন: Youth urinates inside room: লুকিয়ে ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত মহিলার অন্তর্বাস স্পর্শ! স্বামী জাগতেই ভয়ে প্রস্রাব করে ফেললেন যুবক...

জানা যাচ্ছে, হিউস্টন থেকে আসা বিমানটি ফিনিক্সের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। একটি প্রতিবেদন অনুসারে জানা যাচ্ছে, মহিলাটি প্রথমে কেবিনের সামনের দিকে হেঁটে যান এবং বিমানটি যখন রানওয়েতে ছিল তখন তিনি ফ্লাইট থেকে নামিয়ে দেওয়ার কথা বলতে থাকেন। সেই মুহূর্তে বিমানটিকে দাঁড় করানো সম্ভব ছিল না। ফলে সেই মহিলা বিমানটিকে থামাতে সকল যাত্রীদের সামনে একে একে তাঁর শরীর থেকে সকল পোষাক খুলতে শুরু করেন।

আরও পড়ুন: 80000 crore gold reserve in Indus: জলে মিশে সোনা! ৮০০০০ কোটির স্বর্ণভান্ডার! ভাগ্য খুলে গেল ভারতের পড়শি দেশের...

এই ঘটনাটির একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুলভাবে ভাইরাল হয়ে যায়, যেখানে দেখা যাচ্ছে ওই মহিলাটি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে অন্যান্য সকল যাত্রীদের উপেক্ষা করে করিডোরে হাঁটতে হাঁটতে চিৎকার করতে থাকেন। ওই ভিডিয়োটিতে দেখা যায়, কেউ কেউ ওই মহিলার ভিডিয়ো করছিলেন তাঁরই সামনে। তাতে তিনি বিন্দুমাত্র বিব্রত না হয়ে একই কাজ করতেই থাকেন।

NEW: Woman takes off all her clothes on a Southwest plane in Houston, demands to be let off.

The woman reportedly ran around the plane for 25 minutes "before action was taken" according to ABC 7.

After nearly half an hour, the plane finally made it back to the gate before the… pic.twitter.com/U0F0l4HEJJ

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 7, 2025