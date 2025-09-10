Women Household Work Fee: রান্না, ঘর গোছানো, সেবা-যত্ন! মেয়েদের ঘরের কাজের মূল্য বছরে ৫,৭০,০০০ কোটি টাকা...

Women Household Work Fee: রান্না, ঘর গোছানো, সেবা-যত্ন! মেয়েদের ঘরের কাজের মূল্য বছরে ৫,৭০,০০০ কোটি টাকা...
Women Household Work Fee: এত দিন মহিলাদের এই শ্রম দেশের অর্থনীতির খাতায় ছিল মূল্যহীন। এবার বাড়ির মা-বউদের এই শ্রমের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সবার সামনে এল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চাকরি করা মহিলারা মাস গেলে বেতন পান। কিন্তু যাঁরা চাকরি করেন না? 'হাউজওয়াইফ' মা-বোন-বউয়েরা? 'গৃহবধূ' মা-বউরা তো উদয়-অস্ত সারাটা দিন ঘরের কাজের পিছনে নিজের সমস্ত সময়, শক্তি ব্যয় করছেন! অথচ তাদের কোনও মাস মাইনেও নেই! নেই রোজের মজুরিও! কিন্তু এবার এক সমীক্ষা বলছে, গৃহস্থালির নানা কাজের পাশাপাশি বাড়ির লোকেদের সেবা-যত্ন, এজন্য মহিলারা কত মজুরি পেতে পারেন, সেই শ্রমের আর্থিক মূল্য কত? তার একটা হিসেব পাওয়া গিয়েছে।
হিসেবে দেখা গিয়েছে, রান্না, ঘর গোছানো, সেবা-যত্ন! মেয়েদের ঘরের কাজের মূল্য বছরে ৫,৭০,০০০ কোটি টাকা। মানে মেয়েরা যদি গৃহস্থালি ও সেবা-যত্নের কাজের জন্য মজুরি পেতেন, তাহলে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫.৭ ট্রিলিয়ন টাকা বা ৫ লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকা। ২০২১ সালের ওপর ভিত্তি করে এই হিসেব তৈরি করেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস)।
বিবিএসের হিসাবে দেখা গিয়েছে, মহিলাদের বিনা মজুরির ঘর-গেরস্থালির কাজের বছরে আর্থিক মূল্য হয় ৩ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা। আর সেবা-যত্ন কাজের আর্থিক মূল্য হয় বছরে ২ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট ৫ লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকা। প্রসঙ্গত, রান্না করা, কাপড় ধোওয়া, ঘর গোছানো, শিশু ও বৃদ্ধের যত্ন নেওয়া, অসুস্থের সেবা- এমন অসংখ্য কাজের ওপরই ভর করে চলে একটি পরিবার।
কিন্তু এত দিন এই শ্রম দেশের অর্থনীতির খাতায় ছিল মূল্যহীন। এবার বাড়ির মা-বউদের এই অদৃশ্য শ্রমের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সবার সামনে এল। যা কোনওনমতে কোনওভাবেই হেলাফেলার যোগ্য নয়।
