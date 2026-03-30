Deadly Earthquake: সপ্তাহের শুরুতেই ভয়ংকর ভূমিকম্প: ফুঁসছে সমুদ্র, সুনামি সতর্কতা? প্রকৃতির রুদ্ররোষে ভয়-আতংক

Deadly Earthquake: সপ্তাহের শুরুতেই ভয়ংকর ভূমিকম্প: ফুঁসছে সমুদ্র, সুনামি সতর্কতা? প্রকৃতির রুদ্ররোষে ভয়-আতংক
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ ভানুয়াতুতে সোমবার ভয়ংকর শক্তিশালী ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল ৭.০-- জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেস (GFZ) এবং মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (USGS) এই কম্পনের খবর জানিয়েছে। ভূমিকম্পের তীব্রতায় জনমানসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী কোনও সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি।
ভূমিকম্পের কেন্দ্র ও গভীরতা
জিএফজেড (GFZ)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার গ্রিনিচ মান সময় ০৮:৪৪ মিনিটে (স্থানীয় সময় বিকেল ৪:৪৪) এই কম্পনটি অনুভূত হয়। ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১২২.৬ কিলোমিটার গভীরে। এর কেন্দ্রবিন্দু ছিল ১৫.৩২ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ১৬৭.৩৭ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে, যা ভানুয়াতুর সানমা প্রদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের কাছাকাছি। গভীরতা বেশি হওয়ায় কম্পনের তীব্রতা বেশি থাকলেও সমুদ্রপৃষ্ঠে বড় কোনও জলোচ্ছ্বাস বা সুনামির আশঙ্কা তৈরি হয়নি বলে জানিয়েছে প্যাসিফিক সুনামি ওয়ার্নিং সেন্টার।
ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক চিত্র
ভূমিকম্পের পরপরই ভানুয়াতুর রাজধানী পোর্ট ভিলা এবং উত্তরদিকের দ্বীপগুলোতে তীব্র কম্পন অনুভূত হয়। অনেক বাসিন্দা ঘরবাড়ি ছেড়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ঘরের আসবাবপত্র এবং দোকানপাটের জিনিসপত্র পড়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। তবে ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল জনবসতি থেকে কিছুটা দূরে এবং গভীর সমুদ্রে হওয়ায় বড় ধরনের কোনও প্রাণহানি বা পরিকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির খবর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। স্থানীয় প্রশাসন ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য দুর্গম দ্বীপগুলোর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা চালাচ্ছে।
প্রশান্ত মহাসাগরীয় 'রিং অফ ফায়ার'
ভানুয়াতু দ্বীপপুঞ্জটি ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল এলাকায় অবস্থিত, যা 'রিং অফ ফায়ার' (Ring of Fire) নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে টেকটোনিক প্লেটের ক্রমাগত নড়াচড়ার কারণে প্রায়ই ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটে থাকে।
সাম্প্রতিক ইতিহাস: মাত্র কয়েক দিন আগেই পার্শ্ববর্তী টোঙ্গা দ্বীপে ৭.৫ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল।
পরিস্থিতি: ২০২৪ সালের ডিসেম্বরেও ভানুয়াতুতে ৭.৩ মাত্রার একটি ভূমিকম্প হয়েছিল যা পোর্ট ভিলার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভবনের ক্ষতি করেছিল। বারংবার এই ধরনের কম্পন ওই দ্বীপের বাসিন্দাদের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেফ
বিশেষজ্ঞদের সতর্কতা
ভূতাত্ত্বিকদের মতে, ৭ মাত্রার মতো বড় ভূমিকম্পের পর বেশ কিছু শক্তিশালী আফটারশক (Aftershock) বা অনুকম্পন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকাগুলোতে ধস নামার সম্ভাবনা থাকায় উপকূলীয় ও পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে থাকতে বলা হয়েছে।
প্রশাসনিক তৎপরতা
ভানুয়াতুর ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অফিস (NDMO) জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। রেড ক্রসসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থা সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্য দেশ যেমন ফিজি, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ এবং অস্ট্রেলিয়াও পরিস্থিতি নজরে রাখছে, যদিও আপাতত কোনো আঞ্চলিক বিপদের সংকেত নেই।
প্রকৃতির রুদ্ররোষের মুখে ভানুয়াতু আবারও একবার কেঁপে উঠল। তবে সুনামির আশঙ্কা না থাকা এবং গভীর কেন্দ্রে ভূমিকম্প হওয়ায় এবারের মতো বড় কোনো বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মহল এবং ত্রাণ সংস্থাগুলো পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে যাতে প্রয়োজনে দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দেওয়া যায়।
