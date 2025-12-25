Eboh Noah: আজ কি ধ্বংস হতে চলেছে পৃথিবী? মাত্র আর কয়েক মুহূর্তের প্রতীক্ষা? নূহ-র ভয়াল ভবিষ্যদ্বাণী ঘিরে প্রবল জল্পনা...

Eboh Noah: আজ কি ধ্বংস হতে চলেছে পৃথিবী? মাত্র আর কয়েক মুহূর্তের প্রতীক্ষা? নূহ-র ভয়াল ভবিষ্যদ্বাণী ঘিরে প্রবল জল্পনা...
Noah end of world Prediction: তাঁর দাবি অনুযায়ী, ঈশ্বর তাঁকে বাইবেলের নূহের মতো ৮টি বিশালাকার নৌকা (Ark) তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই নৌকাগুলোর উদ্দেশ্য হলো সেই সব পরিবারকে উদ্ধার করা, যারা বন্যার পর নতুন করে পৃথিবী গড়ার কাজ শুরু করবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঘানায় এক ব্যক্তি নিজেকে আধুনিক যুগের 'নূহ' (Noah) হিসেবে ঘোষণা করেছেন। বাইবেলের নূহের (Noah of Bible) নৌকার গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি একটি বিশাল নৌকা তৈরি করেছেন এবং দাবি করেছেন যে, ২৫ ডিসেম্বর এক ভয়াবহ বন্যা ও প্রবল বৃষ্টিপাত হবে। তাঁর মতে, এই নৌকাটিতে আশ্রয় নেওয়াই টিকে থাকার একমাত্র উপায়। হাজার হাজার মানুষ তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করে নৌকায় আশ্রয় নিতে ভিড় করছেন বলে জানা গেছে। সোশ্যাল মিডিয়ার ভিডিয়োগুলোতে দেখা যাচ্ছে, মানুষ আগেভাগেই নৌকায় নিজেদের জায়গা বুক করে রাখছেন।
তিনি ঘানার একজন ধর্মীয় নেতা, যিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে ঈশ্বর ২০২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর (আজ) আরও একটি মহাপ্লাবনের মাধ্যমে পৃথিবী ধ্বংস করে দেবেন।
তার এই কথায় বিশ্বাস করে তাঁর অনুসারীরা ইতিমধ্যে তাঁদের স্থাবর-অস্থাবর যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে দিয়েছেন এবং পৃথিবীর শেষ দিন ঘনিয়ে আসছে—এই প্রস্তুতি হিসেবে সমস্ত অর্থ তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন। তাঁর গণনা অনুযায়ী, আজ থেকে ৩ দিন আগেই পৃথিবীর শেষ সময় শুরু হওয়ার কথা ছিল।
২৫ ডিসেম্বর থেকে বন্যা শুরুর দাবি
ইবোহ নূহ (Eboh Noah) নামের এই ব্যক্তি গত বেশ কিছুদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছেন। ভিডিওগুলোতে তাঁকে বড়দিনের দিনে বন্যা হওয়ার বিষয়ে সতর্ক করতে এবং আসন্ন দুর্যোগ থেকে মানুষকে বাঁচাতে একটি 'আর্ক' বা নৌকা তৈরি করতে দেখা যাচ্ছে। ইবোহ দাবি করেছেন, ঈশ্বর তাঁকে সতর্ক করেছেন যে ২৫ ডিসেম্বর প্রবল বৃষ্টি ও বন্যায় পৃথিবী ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। এই ঐশ্বরিক বার্তার পর তিনি নৌকা তৈরির আদেশ পান বলে জানান।
বন্যা থেকে বাঁচতে নৌকার বহর প্রস্তুত
ইবোহ দাবি করেছেন যে তিনি এ পর্যন্ত দশটি নৌকা তৈরি করেছেন। তাঁর মতে, ২৫ ডিসেম্বর থেকে টানা তিন বছর বৃষ্টিপাত চলবে। তিনি জানান, এই তিন বছর নিজেকে এবং তাঁর অনুসারীদের নিরাপদ রাখতেই এই নৌকাগুলো তৈরি করা হয়েছে।
আজই কি পৃথিবী ধ্বংস হবে? ইবোহ নূহের ভবিষ্যদ্বাণী ভাইরাল
ইবোহ নূহ, যিনি নিজেকে 'ইবো জিসাস' (Ebo Jesus) নামেও পরিচয় দেন, তাঁর বয়স ৩০ বছর। গত আগস্টে ইউটিউবে "কী ঘটবে এবং কীভাবে ঘটবে?" (What Will Happen and How Will It Happen?) শীর্ষক একটি ভিডিও প্রকাশের পর তিনি প্রথম নজর কাড়েন। ভিডিওতে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, তিনি পুরো তিন বছর একটি নৌকায় অবস্থান করার পরিকল্পনা করেছেন। এরপর থেকে তাঁর এবং তাঁর সহকারীদের হাতুড়ি দিয়ে নৌকা তৈরির বেশ কিছু ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। তবে মজার বিষয় হলো, তাঁর তৈরি করা নৌকাগুলো তাঁর বর্ণিত মহাপ্রলয় থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় নৌকার তুলনায় অনেক ছোট মনে হচ্ছে। তিনি নির্মাণাধীন আরও বেশ কিছু নৌকার ফুটেজ পোস্ট করেছেন।
নূহের গল্পের প্রেক্ষাপট
বাইবেলের কাহিনী অনুসারে, ঈশ্বর নূহকে একটি বিশাল নৌকা বা 'আর্ক' তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পরিবার এবং পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর এক এক জোড়াকে রক্ষা করেছিলেন। সেই কাহিনী অনুযায়ী, বন্যাটি ৪০ দিন ও ৪০ রাত স্থায়ী হয়েছিল। ইবোহ নূহ নিজেকে সেই একই বাইবেলীয় আখ্যানের অনুসারী দাবি করছেন এবং আধুনিক সময়ের উপযোগী করে নিজের মতো করে 'আর্ক' তৈরি করছেন।
আজ ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫। এখন পর্যন্ত ঘানা বা পৃথিবীর কোথাও এই ধরনের কোনো মহাপ্রলয় বা বন্যার খবর পাওয়া যায়নি। অনেক সময় এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটাও কি তাই?