Ahmedabad Plane Crash updates: 'সময় স্তব্ধ, হৃদয় ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে', আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় বিমর্ষ বিশ্ব...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কারও কাছে 'হৃদয়বিদারক', তো কেউ আবার 'বিধ্বস্ত'। আমদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করলেন ইংল্যান্ডের প্রাইম মিনিস্টার কেয়ার স্টারমার, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কির মতো বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়করা। ভারতে পাশের থাকার বার্তা দিয়েছে চিন, জার্মানি, রাশিয়ার মতো একাধিক দেশও।

এয়ার ইন্ডিয়ার অভিশপ্ত বোয়িং ড্রিমলাইনার ৭৮৭ বিমানের যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ইংল্যান্ডের নাগরিক। ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার স্টারমার বলেন, 'পরিস্থিতি সম্পর্কে খবর পাচ্ছি। এই গভীর দুঃসময়ে যাত্রী ও তাঁদের পরিবার সমবেদনা রইল'।

The scenes emerging of a London-bound plane carrying many British nationals crashing in the Indian city of Ahmedabad are devastating.

I am being kept updated as the situation develops, and my thoughts are with the passengers and their families at this deeply distressing time.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 12, 2025