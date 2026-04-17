West Asia Crisis| Strait of Hormuz Open: বিরাট ব্রেকিং: সব বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য হরমুজ় খুলে দিল ইরান, এবার অনায়াসেই মিলবে LPG-তেল?

West Asia Crisis| Strait of Hormuz Open: বিরাট ব্রেকিং: সব বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য হরমুজ় খুলে দিল ইরান, এবার অনায়াসেই মিলবে LPG-তেল?
Iran-Israel War: ইসরায়েল ও লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর ইরান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'হরমুজ প্রণালী' (Strait of Hormuz) সব ধরনের বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য খুলে দেওয়ার ঘোষণা করেছে।
জি ২৩ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লেবাননে যুদ্ধবিরতির পরেই বড় সিদ্ধান্ত তেহরানের। হরমুজ প্রণালি এখন সব বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত বলে ঘোষণা করল ইরান। বিশ্ব অর্থনীতিতে এই খবর অনেকটা অক্সিজেনের মতো।
ইরানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন, 'লেবাননে যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, যুদ্ধবিরতির অবশিষ্ট সময়ের জন্য হরমুজ প্রণালিতে সমস্ত বাণিজ্যিক জাহাজের যাতায়াত সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ঘোষণা করা হচ্ছে।'
এই ঘোষণার পরেই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম পড়তে শুরু করেছে।
কেন এই প্রণালি এত গুরুত্বপূর্ণ?
পারস্য উপসাগর এবং আরব সাগরের সংযোগস্থলে মাত্র ৩৪ কিলোমিটার চওড়া এই জলপথ দিয়ে প্রতিদিন বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহন হয়। সংখ্যার নিরিখে প্রতিদিন প্রায় ২ কোটি ব্যারেল। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ইরাক, কুয়েত এবং কাতারের তেল রফতানির এটাই প্রধান পথ। এই পথ বন্ধ হলে বিশ্বের জ্বালানি বাজারে কী হয়, গত দুই মাস তার জ্বলন্ত উদাহরণ দেখেছে গোটা পৃথিবী।
ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে সংকট
মার্কিন-ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর থেকেই হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে প্রণালিতে কোনো জাহাজ চলাচল করেনি। মার্স্ক, সিএমএ সিজিএম এবং হাপাগ-লয়েডের মতো বড় শিপিং কোম্পানি এই পথ পুরোপুরি এড়িয়ে চলা শুরু করে। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থার (আইইএ) (IEA) হিসেবে মার্চ মাসে বিশ্বব্যাপী তেল সরবরাহ এক ধাক্কায় ১ কোটি ব্যারেল কমে যায়। এটি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় তেল সরবরাহ সংকট।
এপ্রিলের গোড়ায় প্রণালিতে তেল পরিবহন নেমে আসে মাত্র ৩৮ লক্ষ ব্যারেলে — যা স্বাভাবিকের মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এর ফলে মার্চ মাসেই ব্রেন্ট ক্রুডের দাম উঠে যায় প্রতি ব্যারেল $১৩০ (প্রায় ₹১০,৮০০)-এ।
ভারত কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?
ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল আমদানিকারী দেশ। প্রতিদিন প্রায় ৫৫ লক্ষ ব্যারেল তেল আমদানি করে দেশ — যা মোট চাহিদার ৮৫ শতাংশ। হরমুজ বন্ধ হওয়ার পর ভারত সরাসরি হারিয়েছে প্রতিদিন প্রায় ৩০ লক্ষ ব্যারেল তেলের জোগান।
আরও উদ্বেগের কথা হল, ভারতের কাছে মজুত তেল মাত্র ১৬ কোটি ব্যারেল — অর্থাৎ মাত্র ৩০ দিনের সংস্থান। চিনের কাছে যেখানে ৩০০ দিনের মজুত আছে, সেখানে এই পরিসংখ্যান বেশ উদ্বেগজনক।
পরিস্থিতির মোকাবিলায় ভারতীয় নৌবাহিনী 'অপারেশন উর্জা সুরক্ষা' চালু করে। পাঁচটি যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করে হরমুজের বাইরে থাকা ২০টিরও বেশি ভারতীয় পণ্যবাহী জাহাজকে নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
এলপিজি থেকে সার — সবেতেই চাপ
শুধু পেট্রোল-ডিজেল নয়। খাদ্য নিরাপত্তার উপরেও এই সংকটের ছায়া পড়েছে। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকেই আসে বিশ্বের প্রায় ৩০ শতাংশ অ্যামোনিয়া এবং ৫০ শতাংশ ইউরিয়া। মার্চের শেষে ইউরিয়ার দাম বেড়ে গিয়েছিল ৫০ শতাংশ। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে ভারত-সহ এশিয়ার কৃষি উৎপাদনে।
এছাড়া কাতার থেকে আসা এলএনজির ১২ থেকে ১৪ শতাংশ পায় ইউরোপ — সেটাও এই পথেই। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন এই ধাক্কা চাষের উৎপাদন কমিয়ে বিশ্বের খাদ্যমূল্য ২০২৭ সাল পর্যন্ত চড়া রাখতে পারে।
এখন কী হবে?
ইরানের ঘোষণার পরেই প্রশ্ন উঠছে, এই যুদ্ধবিরতি আদৌ কতটা টেকসই? লেবাননের সঙ্গে ইসরায়েলের ১০ দিনের যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছে। হেজবোল্লা জানিয়েছে তারা 'আঙুল ট্রিগারেই' রয়েছে। অর্থাৎ পরিস্থিতি ঠুনকো।
অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, মার্কিন-ইরান চুক্তি 'অত্যন্ত কাছাকাছি' পৌঁছে গিয়েছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উদ্যোগে ৪০টি দেশের ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলনেও হরমুজকে স্থায়ীভাবে খোলা রাখার পথ খোঁজা হচ্ছে।
আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা মনে করছে, মাঝবছরের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়া শুরু হতে পারে। তবে সেটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে কূটনৈতিক সমাধানের উপর।
ভারতের জন্য বার্তা স্পষ্ট। শুধু কূটনীতির জয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না — জ্বালানি মজুত এবং বিকল্প সরবরাহ পথ গড়ে তোলাটা আর ঐচ্ছিক নয়, এটা এখন জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।
