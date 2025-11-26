World Predictions for 2026: ২০২৬ নিয়ে আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্ব জোড়া দ্রষ্টাদের! এবারই পৃথিবীতে ঘটতে চলেছে সেই বিরল ঘটনা, যাতে...

World Predictions for 2026: ২০২৬ নিয়ে আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্ব জোড়া দ্রষ্টাদের! এবারই পৃথিবীতে ঘটতে চলেছে সেই বিরল ঘটনা, যাতে...
World Predictions for 2026: আর শুধু নস্ট্রাদামুস বা বাবা ভাঙ্গা নন, এবার সকলে চোখ ফেরাচ্ছেন অন্যান্য ফোরটেলারদের দিকেও। আর সেটা করতে গিয়েই বেরিয়ে এসেছে ২০২৬ সাল নিয়ে চমকপ্রদ সব আবিষ্কার! কারা কারা বলেছেন? জেনে নিন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেমন হতে চলেছে আসন্ন ২০২৬ সাল? এখন সকলেই মোটামুটি এই লাইনেই চিন্তা করছেন। চলতি ২০২৫ সাল নিয়ে তাঁদের আর তত আগ্রহ নেই। এ তো প্রায় হয়েই গেল। কেমন হতে চলেছে নতুন বছরটি, (World Predictions for 2026) এটাই এখন সকলের মূল ভাবনা। আর সেই ভাবনারই ছাপ পড়ছে মানুষের দৈনন্দিন আচরণে। তাঁরা খুঁজে দেখছেন, কোথায় কোন ভবিষ্যদ্রষ্টা বা কোন মিস্টিক কী কী পূর্বাভাস করেছেন, কোন কোন বিষয়ে করেছেন। তাই, আর শুধু নস্ট্রাদামুস বা বাবা ভাঙ্গা (Baba Vanga, Nostradamus) নন, তাঁরা চোখ ফেরাচ্ছেন অন্যান্য ফোরটেলারদের দিকেও। আর তা থেকেই বেরিয়ে আসছে ২০২৬ সাল নিয়ে চমকপ্রদ সব তথ্য। আর কারা কারা বলেছেন?
সোনালি যুগের সূচনা
আমেরিকান ফোরটেলার ফ্লোরেন্স (American Foreteller Florence) এ বিষয়ে খুবই চর্চিত একটি নাম। ফ্লোরেন্স তাঁর নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য বরাবরই পরিচিত। তাঁর লেখায় এক মহান সাধক সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ফ্লোরেন্স তাঁর 'Golden Light of New Era' বইতে লিখেছেন, ধ্যানের সময়ে বিশ শতকের শেষদিকে ভারতে আবির্ভূত অতুল ক্ষমতাসম্পন্ন রহস্যময় এক সাধককে দেখতে পেতেন তিনি। তিনি লিখেছেন, তাঁর উপাসনার পদ্ধতি সমগ্র পৃথিবীতে এক সোনালি যুগের সূচনা করবে!
আধ্যাত্মিক বিপ্লব
ইংল্যান্ডের জ্যোতিষী কাইরোর ২০২৬ সালের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়েও খুব আলোচনা চলছে। আশ্চর্যের কথা হল, ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বক্তা কাইরো (Chiero)-ও বিশ শতকের শেষদিকে সংস্কৃতিতে এক বিরাট পরিবর্তনের কথা বলেছেন, এবং তিনিও একটি সোনালি যুগের সূচনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনিও এক মহান ব্যক্তির আবির্ভাবের কথা বলেছেন। বলেছেন, সেই মহান ব্যক্তির নেতৃত্বে এক বিপ্লব আসবে এবং এক নতুন ধরনের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আবিষ্কার ঘটবে।
মানবতার মৃত্যু
২০২৬ সাল নিয়ে চমকপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন মি. ভেজিলেটিনও। মি. ভেজিলেটিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, বিশ শতকের শেষ দিকে মানুষের মধ্যে মানবতা এবং ভ্রাতৃত্বের চরম অভাব দেখা দেবে। মানুষ টাকার পেছনে ছুটবে এবং ঐক্য ভুলে যাবে। আর কী অদ্ভুত, তিনিও এর সমাধান হিসেবে এক মহান সাধকের কথা বলেছেন। বলেছেন, সেই মহান সাধকের নেতৃত্বে এক নতুন সভ্যতার জন্ম হবে! যা সমাজে এবং মানুষে-মানুষে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে।
এবং নস্ট্রাদামুস ও বাবা ভাঙ্গাও
আর আমাদের বরাবরের পরিচিত নস্ট্রাদামুস ও বাবা ভাঙ্গা কী বলেছেন নতুন বছর নিয়ে? আসুন, সেটাও তাহলে একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক।
নস্ট্রাদামুস-এর ২০২৬ সালের ভবিষ্যদ্বাণীতে নস্ট্রাদামুস (Nostradamus) মনে করাচ্ছেন, এই সময়ে জন্ম নেবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই সময়ে প্রভাব বিস্তার করবে এআই। ওদিকে, অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতাসম্পন্ন বাবা ভাঙ্গা (Baba Vanga) ২০২৬ সাল নিয়ে কিছু ধ্বংসাত্মক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। যেমন, এই সময়েই দেখা দেবে এক তীব্র জলসংকট, আসবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘোর দুঃসময়। সাইবেরিয়া থেকে আসবে এক প্রাণঘাতী ভাইরাস। এবং ঘটবে সাংঘাতিক আরও অনেক কিছুই। কিন্তু এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং বাবা ভাঙ্গা যে-পরিস্থিতি দেখেছিলেন, তার মধ্যে থেকে একটি চেনা বিষয় উঠে আসে, তা হল: তিনি যেসব সমস্যা দেখেছিলেন, তা নিরাময়ের জন্য তিনিও কোনও এক মহান সাধকের কথা বলেছেন! বলেছেন, সেই মহান ব্যক্তির হাতেই শুরু হবে এক সোনালি যুগ।
