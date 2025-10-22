World's Fastest Bullet Train: যেন এ জগতের নয়, অবিশ্বাস্য স্পিড! মাত্র ৪ মিনিটে ৩৫০ কিমিতে পৌঁছতে পারে, প্রতি ঘণ্টায় ছোটে ৪৫৩ কিমি!

World's Fastest Bullet Train: যেন এ জগতের নয়, অবিশ্বাস্য স্পিড! মাত্র ৪ মিনিটে ৩৫০ কিমিতে পৌঁছতে পারে, প্রতি ঘণ্টায় ছোটে ৪৫৩ কিমি!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চিন (China) আবারও তাদের বুলেট ট্রেন (World's fastest bullet train) প্রযুক্তি দিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিতে চলেছে। ট্রায়াল হল বিশ্বের দ্রুততম বুলেট ট্রেনের। বুলেট ট্রেন CR450 সাংহাই থেকে চেংদু পর্যন্ত হাই-স্পিড রেল লাইনে পরীক্ষামূলক ভাবে চালানো হল। চালানোর সময়ে ঘণ্টায় ৪৫৩ কিলোমিটার গতিতে পৌঁছল ট্রেনটি। অবিশ্বাস্য গতি! সারা বিশ্ব মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে চিনের এই সাফল্যের দিকে।
৪ মিনিটে ৩৫০ কিমি
একটি রিপোর্ট অনুসারে, CR450 ট্রেনটিকে পরীক্ষার জন্য ঘণ্টায় ৪৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। যদিও রিয়েল রাইডে সে চলবে কিছুটা কম গতিতে। নিয়মিত বাণিজ্যিক পরিষেবা চলাকালীন এটি ঘণ্টায় ৪০০ কিমি গতিতে ছুটবে। এর মধ্যে যা সত্যিই বিস্ময়কর, তা হল এর ত্বরণ (acceleration)। CR450 মাত্র ৪ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে শূন্য থেকে ৩৫০ কিমি/ঘণ্টা গতিতে পৌঁছাতে পারে! ভাবা যায়?
জানলার বাইরে ঝাপসা
পরীক্ষার সময়, দুটি CR450 ট্রেন একে অপরকে অতিক্রম করে যায় এবং সেই মুহূর্তে তাদের মিলিত গতি দাঁড়ায় ৮৯৬ কিমি/ঘণ্টা। যা এক অবিশ্বাস্য রেকর্ড স্থাপন করে। ট্রেনগুলির মধ্যে বসে থাকলে, চরম গতির কারণে জানালার বাইরের দৃশ্য প্রায় ঝাপসা মনে হবে।
কীভাবে অবিশ্বাস্য গতি?
এই CR450 কিছু গুরুত্বপূর্ণ নকশা বা ডিজাইনের উন্নতির কারণে এর এই রেকর্ড-ভাঙা গতি। এর নোজ কোন (Nose Cone) বা সামনের অংশটি হালের হাইস্পিড ট্রেনগুলিতে দেখা যাওয়া ৪১ ফুট (১২.৫ মিটার)। এই CR450-র নোজ কোন তা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪৯ ফুট (১৫ মিটার), যা বাতাসের বাধা কমায়। ট্রেনটিতে রয়েছে সম্পূর্ণ আবদ্ধ বগি বা ফুললি এনক্লোজড বগি। বগির নিচে লোয়ার স্কার্ট প্যানেল রয়েছে, যা হাই-এন্ড স্পোর্টস কারের নকশা থেকে ধার করা। এই পরিবর্তনগুলি সামগ্রিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বা রেজিস্ট্যান্স ২২ শতাংশ কমাতে সাহায্য করে। ট্রেনটির উচ্চতা ৮ ইঞ্চি (২০ সেমি) কমানো হয়েছে, এর ওজন ৫৫ টন হ্রাস করা হয়েছে, যা এর কর্মক্ষমতা এবং ত্বরণকে আরও উন্নত করেছে।
৬ মিনিট ২০ সেকেন্ড নয়, ৪ মিনিট ৪০ সেকেন্ড
ইঞ্জিনিয়াররা বাতাসের বাধা কমানোকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় অত্যন্ত যত্ন-সহকারে পরিমার্জন করেছিলেন। পাঁচ বছরেরও বেশি গবেষণা ও পরীক্ষার মাধ্যমে চিন এই উন্নত ট্রেন নির্মাণ করেছে। CR450 মাত্র ৪ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে শূন্য থেকে ৩৫০ কিমি/ঘণ্টা গতিতে গতিশীল হতে পারে। এটি পুরোনো ফুশিং (Fuxing) ট্রেনের চেয়ে ১০০ সেকেন্ড দ্রুত, কারণ ফুশিং ট্রেনের একই গতিতে পৌঁছতে ৬ মিনিট ২০ সেকেন্ড সময় লাগে।
