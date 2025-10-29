World's Fastest Train: দিল্লি থেকে মুম্বই মাত্র ২ ঘণ্টায়! দুনিয়ার সর্বোচ্চ গতির ট্রেন আনছে এই দেশ

World's Fastest Train: দিল্লি থেকে মুম্বই মাত্র ২ ঘণ্টায়! দুনিয়ার সর্বোচ্চ গতির ট্রেন আনছে এই দেশ
World's Fastest Train: CR450 এর নির্মাতা কোম্পানির দাবি মাত্রা ৪ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে এই ট্রেন গতি তুলতে পারে ৩৫০ কিলোমিটার। আগের ট্রেনটির ওই গতি তুলতে সময় লাগত ৬ মিনিট ২০ সেকেন্ড
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ট্রায়াল রানেই গতি উঠেছিল ৮৯৬ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। চিনের মাটিতে পরীক্ষামূলক ভাবে দৌড়ানো এই ট্রেনের কোড নেম CR450। এই ট্রেনই চিনের ট্র্যাকে দৌড়বে ঘণ্টায় ৪০০ কিলোমিটার বেগে।
চিন এতদিন যে ট্রেন ৩৫০ কিলোমিটার বেগে দৌড়াত সেটি এবার দৌড়বে আরও ৫০ কিলোমিটার বেশি গতিবেগে। প্রসঙ্গত, জাপানের Maglev LO সিরিজের ট্রেন ট্রায়াল রানের সময় গতি তুলেছিল ৬০৩ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। সেই ট্রেনকেও চাপিয়ে গেল CR450 এর ট্রায়াল রানের গতি।
চিনের এই CR450 ট্রেন চলবে সাংহাই-চেংদু রুটে। এই ট্রেনকেই মনে করা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে গতিশীল ট্রেন।
CR450 ট্রেনটি পরীক্ষানিরীক্ষার স্তরে রয়েছে। বাণিজ্যকভাবে যাত্রী পরিবহণের জন্য এটিকে ট্র্যাকে নামানোর আগে এটি অন্তত ৬ লাখ কিলোমিটার দৌড়বে।
ট্রেনটি তৈরি করেছে দ্যা চায়না অ্যাকাডেমি অব রেলওয়ে সায়েন্স। ঘণ্টায় ৪০০ কিমি গতিতে এই ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করেছে চিন।
CR450 এর নির্মাতা কোম্পানির দাবি মাত্রা ৪ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে এই ট্রেন গতি তুলতে পারে ৩৫০ কিলোমিটার। আগের ট্রেনটির ওই গতি তুলতে সময় লাগত ৬ মিনিট ২০ সেকেন্ড।
আরও পড়ুন-ভয়ঙ্কর শক্তি বাড়িয়ে ল্যাণ্ডফল তীব্র ঘূর্ণিঝড় ‘মন্থা'র, অন্ধ্রে বাতিল ৩২টি ফ্লাইট, জারি রেড অ্যালার্ট! ওড়িশায় রক্তচক্ষু...
আরও পড়ুন-ঘূর্ণিঝড় মন্থার ঝাপটা এবার দক্ষিণবঙ্গে, দুপুরে ৫০ কিমি বেগে ঝড়-বৃষ্টিতে তোলপাড় হতে পারে কলকাতা
ট্রেনের ডিজাইন
গত ৫ বছর ধরে কোম্পানি এই ট্রেনের অ্য়ারোডানামিক মডেলকে উন্নত করেছে।
বলা হচ্ছে বাজপাখির ঠোঁট বা তিরের ফলার আকার মাথায় রেখে এই ট্রেনের সামনের অংশ ডিজাইন করা হয়েছে।
আগের CR400 ট্রেনের তুলনায় এই ট্রেনের গতি বাড়ানোর জন্য আরও অনেক বদল আনা হয়েছে এটির ডিজাইনে।
CR450। বিদ্যুতের খরচ আগের মতো একই থাকবে।
গতির কথা মাথায় রেখে ট্রেনের কামরার উচ্চতা কমানো হয়েছে ২০ সেন্টিমিটার। ওজন কমানো হয়েছে ৫০ টন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)