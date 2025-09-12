Albania Govt made First AI minister in World: কৃত্রিম বিপ্লব! দেশে ক্ষমতায় এল AI দিয়ে তৈরি মন্ত্রী, পক্ষপাত না করে দুর্নীতি দেখলেই ধরবে...

Albania Govt made First AI minister in World: কৃত্রিম বিপ্লব! দেশে ক্ষমতায় এল AI দিয়ে তৈরি মন্ত্রী, পক্ষপাত না করে দুর্নীতি দেখলেই ধরবে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বের প্রথম এআই-নির্মিত (AI Minister) মন্ত্রী আলবেনিয়ায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দায়িত্ব নিলেন।
আলবেনিয়া সরকার (Albania Govt) দুর্নীতির (Corruption) বিরুদ্ধে লড়াই করতে একটি অভিনব এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে। তারা বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দ্বারা চালিত মন্ত্রীকে নিয়োগ দিয়েছে, যার নাম 'এরা' (ERA)। এই এআই মন্ত্রীর মূল লক্ষ্য হলো দেশের আমলাতান্ত্রিক (Bureaucratic Complexicity) জটিলতা এবং দুর্নীতি কমানো।
আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী এডি রামা জানিয়েছেন যে, এই নতুন এআই মন্ত্রীকে শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাজ, যেমন সরকারি নথিপত্রের অনুমোদন এবং আইনি প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। এর প্রধান কাজ হবে বিভিন্ন সরকারি বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং দুর্নীতির সম্ভাবনা আছে এমন ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা।
এই নতুন উদ্যোগ আলবেনিয়ার জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। কিছু মানুষ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং এটিকে ডিজিটাল যুগে একটি সাহসী পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। তাদের মতে, এটি সরকারি কাজে স্বচ্ছতা এবং গতি আনবে। অন্যদিকে, কিছু সমালোচক আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, এআইয়ের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা মানবিক বিচার-বিবেচনাকে উপেক্ষা করতে পারে এবং এর কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।
সরকার অবশ্য আশাবাদী যে 'এরা' তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে। এটি শুধু প্রক্রিয়ায় গতি আনবে না, বরং সরকারি কার্যক্রমে আরও বেশি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই ধরনের উদ্যোগ বিশ্বে এই প্রথম, এবং এর সাফল্য ভবিষ্যতে অন্যান্য দেশের জন্য একটি মডেল হিসেবে কাজ করতে পারে।
ওই দেশের সরকার 'দিয়েলা' (Diella) নামে একটি ডিজিটাল সহকারীকে দেশের প্রথম এআই (AI) মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। আলবেনীয় ভাষায় 'দিয়েলা' শব্দের অর্থ হলো "সূর্য"। এই এআই মন্ত্রীর মূল লক্ষ্য হলো সরকারি পরিষেবাগুলিতে অনলাইন প্রবেশাধিকার সহজ করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা।
'দ্য গার্ডিয়ান'-এর প্রতিবেদন অনুসারে, দিয়েলা জানুয়ারি মাস থেকে সরকারি 'ই-আলবেনিয়া' পোর্টালে ব্যবহারকারীদের পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করছে। এই ডিজিটাল সহকারী ব্যবহারকারীদের ভয়েস কমান্ডের মাধ্যমে সরকারি প্রায় ৯৫% পরিষেবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত আমলাতান্ত্রিক কাজ সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়।
প্রধানমন্ত্রী এডি রামা জানিয়েছেন, “দিয়েলা হলো প্রথম মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, যিনি শারীরিকভাবে উপস্থিত নন, বরং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা ভার্চুয়ালি তৈরি হয়েছেন।” তিনি আরও বলেন যে, এটি আলবেনিয়াকে এমন একটি দেশ হতে সাহায্য করবে যেখানে সরকারি টেন্ডারগুলো ১০০% দুর্নীতিমুক্ত।
তিরানার ক্ষমতাসীন সোশ্যালিস্ট পার্টির এক সম্মেলনে রামা এই ঘোষণা করেন। তিনি দিয়েলাকে, যা ই-আলবেনিয়া পোর্টালে একটি ঐতিহ্যবাহী আলবেনীয় পোশাকে সজ্জিত, "সরকারি সংগ্রহের সেবক" হিসেবে বর্ণনা করেন।
রামা বলেন, ধাপে ধাপে সরকারি মন্ত্রণালয় থেকে পাবলিক টেন্ডারগুলোর বিজয়ীদের সরিয়ে দেওয়া হবে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পরিচালিত হবে, যাতে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় "সমস্ত সরকারি ব্যয় ১০০% স্বচ্ছ" হয়। তিনি আরও জানান যে, দিয়েলা বেসরকারি সংস্থাগুলোকে দেওয়া প্রতিটি টেন্ডার পরীক্ষা করবে এবং প্রতিটি টেন্ডারের যোগ্যতা নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করবে।
রামা এর আগে বলেছিলেন যে তিনি এআইকে একটি সম্ভাব্য কার্যকর দুর্নীতিবিরোধী সরঞ্জাম হিসেবে দেখেন, যা ঘুষ, হুমকি এবং স্বার্থের সংঘাত দূর করবে।
বলকান অঞ্চলের এই দেশটিতে দুর্নীতি একটি প্রধান সমস্যা, যেখানে বিশেষজ্ঞরা বলেন যে আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্র মাদক ও অস্ত্রের পাচারের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বৈধ করতে সরকারি টেন্ডার ব্যবহার করে।
আলবেনিয়ার গণমাধ্যম এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে এবং এটিকে "আলবেনীয় সরকার যেভাবে প্রশাসনিক ক্ষমতাকে কল্পনা ও প্রয়োগ করে, তার মধ্যে একটি বড় রূপান্তর" হিসেবে বর্ণনা করেছে।
