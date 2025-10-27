World’s Largest Banquet: ১০ দিনের অনুষ্ঠানে ৬৯০০০+ অতিথি! ১০০০০ জার বিয়ার আর ১০০০০... আয়োজক কে?

World’s Largest Banquet: ১০ দিনের অনুষ্ঠানে ৬৯০০০+ অতিথি! ১০০০০ জার বিয়ার আর ১০০০০... আয়োজক কে?
World’s Largest Banquet: ১০ দিনের অনুষ্ঠানে ৬৯০০০+ অতিথি এলেন। ১০০০০ জার বিয়ার রাখা হয়েছিল। ছিল ১০০০ ষাঁড়। ভাবা যায়! আয়োজক কে ছিলেন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সভ্যতার সেই সূচনালগ্ন থেকেই সর্বত্র পার্টি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তবে কিছু পার্টির কথা ইতিহাসে লেখা অবিশ্বাস্য পরিসরের জন্য। যেমন অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্যের সম্রাট আশুরবানিপাল দ্বিতীয়র ভোজ। প্রায় ৮৭৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। দ্বিতীয় আশুরবানিপাল ইতিহাসের এমন এক রাজা হিসেবে পরিচিত ছিলেন, যিনি সর্বকালের সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে বিলাসবহুল এবং অমিতব্যয়ী পার্টির আয়োজন করেছিলেন! যা তাঁর সম্পদ, ক্ষমতা এবং প্রভাবকে তুলে ধরেছিল।
এই অসাধারণ আয়োজন করেছিলেন কে?
এই ভোজসভাটি ১০ দিন ধরে চলেছিল। প্রায় ৬৯ হাজার ৫৭৪ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন। ঐতিহাসিকরা এটিকে 'বিশ্বের প্রথম রেকর্ড করা মেগা-ফেস্ট' বলেও অভিহিত করেন। কারণ একটি পাথরের ফলকে লিপিবদ্ধ এবং ইতিহাসের প্রাচীনতম পরিচিত মেনু ছিল। ভোজসভাটি নিছক খাবার এবং বিনোদনের চেয়ে অনেক বেশি কিছুই ছিল। সাম্রাজ্যের শক্তি এবং সম্পদ প্রদর্শনের আস্ফালন ছিল।
এই ভোজসভা ইতিহাসের বৃহত্তম কেন?
রাজধানীর আসন হিসেবে কালহু (বর্তমান নিমরুদ) পুনর্নির্মাণ এবং এক জমকালো প্রাসাদের উদ্বোধন উপলক্ষে এই ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল। রাজা কালহুকে নতুন নকশাকৃত প্রাসাদকে তিনি 'প্যালেস অফ ডিলাইট' হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। যার দরজা ব্রোঞ্জের, ছাদ দেবদারু কাঠের এবং মনোরম বাগানের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছিল। এই ভোজসভার উদ্দেশ্য ছিল রাজার সামরিক সাফল্য এবং অর্থনৈতিক সম্পদের প্রদর্শন।
১০ দিনের উৎসব চলেছিল
উৎসবের সমাবেশ ১০ দিন ধরে চলেছিল, যা প্রাচীন বিশ্বে যা দীর্ঘ সময় হিসেবেই দেখা হয়। এই উদযাপনের মূল লক্ষ্য ছিল নতুন প্রাসাদটি উৎসর্গ করা এবং শহরের পুনরুদ্ধার উদযাপন করা। রাজা বিদ্রোহী অঞ্চলের পুরুষদের সহ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষকে তাদের আনুগত্য নিশ্চিত করতে এবং তার শাসনের সংহতি প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানান।
৬৯০০০+ অতিথি
মোট ৬৯ হাজার ৫৭৪ জন এই ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন, যা তৎকালীন জনসংখ্যার বিচারে অভূতপূর্ব। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন রাজধানীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি, অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্যের রাষ্ট্রদূত এবং সাধারণ মানুষও। অতিথিদের উপহার দেওয়া হয়েছিল, তেলে অভিষেক করা হয়েছিল এবং অবশেষে শান্তি ও সুখের বিদায় জানানো হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি ব্যতিক্রমী ভাবে পরিকল্পিত ছিল, যার মধ্যে ছিল আচার-অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা এবং সাম্প্রদায়িক ভোজ, যা রাজার সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শন করেছিল। উপস্থিতি এতটাই অসাধারণ ছিল যে, এটি সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্ব করেছিল। অতিথিরা দূর-দূরান্ত থেকে ভ্রমণ করেছিলেন, দিনরাত ঘুরে বেড়াতেন, রাজার জন্য উপহার নিয়ে আসতেন। এই অসাধারণ বৈচিত্র্য সাম্রাজ্যের বিশাল পরিধি এবং সীমানা প্রদর্শন করে।
অনুষ্ঠানের মেনু
ভোজসভার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল মেনু, যা ব্যাঙ্কোয়েট স্টেলে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দেবতাদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য হিসেবে রাজা হাজার হাজার পশু উৎসর্গ করেছিলেন। মেনুতে ছিল ১০০০ ষাঁড়, ১০০০ বাছুর, ১০০০০ ভেড়া, ১৫০০০ ভেড়ার বাচ্চা, ৫০০ হরিণ, ১০০০ হাঁস, ৫০০ রাজহাঁস, ৫০০০ কার্লিউ, ১০০০ মেসুকু পাখি, ১০০০ ক্যারিবু পাখি, ১০০০০ পায়রা, ১০০০০ সুকানুনু পায়রা, ১০০০০ অতিরিক্ত ছোট পাখি, ১০০০০ মাছ, ১০০০০ ডিম এবং ১৪,০০০ ভেড়া। মেনুতে ফলমূল, শাকসবজি, ভেষজ এবং সংরক্ষিত খাবারের পাশাপাশি ১০০০০ রকমের মাপেরও বেশি বিয়ার ছিল। ১০০০০ পাত্রে ওয়াইনের পানীয়ের সমাহার ছিল। ভোজসভায় হাজার হাজার রুটি এবং বিভিন্ন ধরণের খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল, যা অনুষ্ঠানটিকে রন্ধনশিল্পের এক অসাধারণ দর্শনীয় স্থান করে তুলেছিল।
এই ভোজসভাটি কেবল একটি উদযাপনমূলক ভোজ ছিল না বরং একটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কৌশল ছিল। ১৯৫১ সালে ইরাকে আবিষ্কৃত এবং চারটন ওজনের ব্যাঙ্কোয়েট স্টেলে এই অনুষ্ঠানটি রেকর্ড করা হয়েছিল এবং এটি রেস্তোরাঁ-ধাঁচের মেনুর প্রাচীনতম উদাহরণগুলির মধ্যে একটি। স্টেলটি আজও ব্রিটিশ জাদুঘরে রয়ে গেছে, যদিও ৬১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কালহুর পতনের সময় প্রাসাদটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।
